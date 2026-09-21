Đổi mới công tác văn hóa, văn nghệ trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, nguồn lực quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Quân đội, văn hóa, văn nghệ không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của bộ đội mà còn trực tiếp bồi đắp lý tưởng, xây dựng niềm tin, nuôi dưỡng tâm hồn, định hướng giá trị và hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng. Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội, văn hóa, văn nghệ luôn đồng hành cùng người chiến sĩ.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Những năm qua, công tác văn hóa, văn nghệ trong toàn quân có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được củng cố, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển, nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật được sáng tác, quảng bá, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và làm tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, truyền thông số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng xuyên biên giới, công tác văn hóa, văn nghệ trong Quân đội đang đứng trước những yêu cầu mới. Không gian văn hóa của cán bộ, chiến sĩ không còn giới hạn trong doanh trại, thư viện, phòng Hồ Chí Minh hay các thiết chế văn hóa truyền thống mà đã mở rộng nhanh chóng sang không gian số.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Cùng với những giá trị tích cực, cán bộ, chiến sĩ hằng ngày phải tiếp nhận lượng thông tin lớn, đa chiều, thật - giả đan xen; trong đó có những sản phẩm văn hóa lệch chuẩn, thực dụng, lai căng, phản văn hóa. Vì vậy, công tác văn hóa, văn nghệ phải đổi mới để vừa giữ vững bản sắc, giá trị và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vừa bắt kịp sự phát triển của thời đại; vừa làm tốt nhiệm vụ “xây”, vừa đủ sức “chống”, giúp cán bộ, chiến sĩ có khả năng tự nhận diện, lựa chọn và đề kháng trước những sản phẩm độc hại.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò của công tác văn hóa, văn nghệ đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đồng thời nhấn mạnh, làm công tác văn hóa, văn nghệ cũng chính là làm công tác tư tưởng, làm công tác con người. Vì vậy, công tác văn hóa, văn nghệ không phải là chạy theo số lượng chương trình, hội thi, hội diễn mà phải chú trọng hiệu quả định hướng tư tưởng, bồi đắp tình cảm, khẳng định giá trị và hình thành phẩm chất tốt đẹp ở cán bộ, chiến sĩ.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu chào mừng lớp tập huấn.

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và phương thức tiến hành công tác văn hóa, văn nghệ; giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng nhưng phương thức thể hiện phải gần gũi, hấp dẫn, phù hợp với thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Cần chủ động đưa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, Quân đội và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ hiện diện mạnh mẽ trên không gian số; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong sáng tác, bảo tồn, phổ biến, quảng bá và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ nhưng phải luôn giữ vững nguyên tắc: Công nghệ là phương tiện, con người là chủ thể; hiệu ứng không thể thay thế giá trị; cái mới không được làm phai nhạt bản sắc.

Cùng với đó, cần tập trung xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú, nhân văn; gắn xây dựng môi trường văn hóa với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu và đội ngũ cán bộ, đảng viên mẫu mực về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ có bản lĩnh, tâm huyết, năng lực chuyên môn, nhãn quan chính trị và khả năng thích ứng với yêu cầu mới.

Các đại biểu dự buổi khai mạc lớp tập huấn.

Văn nghệ chào mừng.

Đối với lớp tập huấn, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Ban tổ chức điều hành chương trình khoa học, chặt chẽ, đúng kế hoạch; đội ngũ báo cáo viên, giảng viên chuẩn bị kỹ nội dung, tăng cường trao đổi thực tiễn, chú trọng những vấn đề mới, vấn đề khó và những vướng mắc đặt ra ở cơ sở. Các học viên phát huy tinh thần chủ động, tích cực, học thực chất, trao đổi thẳng thắn, mang đến lớp những kinh nghiệm hay của đơn vị và tiếp thu kiến thức, phương pháp mới để vận dụng hiệu quả.

Thượng tướng Trương Thiên Tô mong muốn sau lớp tập huấn sẽ có thêm những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những hoạt động văn hóa thực sự hấp dẫn và nhiều tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật; qua đó, làm cho đời sống tinh thần của bộ đội ngày càng phong phú, lành mạnh, để văn hóa thực sự trở thành nguồn sức mạnh nội sinh góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.