Đổi mới công tác tuyên tuyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

Chủ động nhận diện thông tin xấu, độc

Không gian mạng ngày càng trở thành kênh thông tin quen thuộc đối với CB, CS trong tiếp cận tin tức, trao đổi và chia sẻ những nội dung phục vụ học tập, nguy cơ bị tác động bởi các thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng và quan điểm xuyên tạc được phát tán với nhiều hình thức ngày càng tinh vi,.

Thông qua bài giảng chính trị tại Trung đoàn 19 - Ảnh: Thế Thứ

Chỉ trong thời gian ngắn, một bài viết, hình ảnh hoặc đoạn video có thể được chia sẻ qua nhiều tài khoản và tiếp cận số lượng lớn người dùng. Nội dung xấu, độc thường khai thác những vấn đề đang được quan tâm, sử dụng tiêu đề gây chú ý hoặc lồng ghép thông tin đúng với những chi tiết sai lệch.

Những thủ đoạn này thường không thể hiện sự xuyên tạc một cách trực diện mà từng bước làm nhiễu thông tin, gieo rắc hoài nghi và tác động đến niềm tin của người sử dụng mạng xã hội. Đối với CB, CS, nếu không giữ vững bản lĩnh chính trị và thận trọng kiểm tra nguồn tin, việc tiếp nhận hoặc chia sẻ những nội dung như vậy có thể gây ảnh hưởng đến bản thân, tập thể và nhiệm vụ của đơn vị.

Vì vậy, chủ động nhận diện đúng bàn chất thông tin là yêu cầu thường xuyên đối với mỗi quân nhân. Xuất phát từ thực tế đó, Trung đoàn 19 chú trọng gắn công tác giáo dục chính trị với trang bị kỹ năng tiếp nhận, kiểm tra và xử lý thông tin trên mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền giúp CB, CS hiểu rõ giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận diện các biểu hiện xuyên tạc, đánh tráo khái niệm, sử dụng thông tin thiếu bối cảnh hoặc trích dẫn sai lệch. Qua đó, quân nhân có thêm cơ sở để phân tích, đánh giá thông tin trước khi bình luận hoặc chia sẻ.

Trong các buổi học tập, sinh hoạt chính trị, những tình huống thường gặp như phát ngôn không rõ xuất xứ, video bị cắt ghép, hình ảnh đã qua chỉnh sửa, bài viết có nội dung kích động hoặc thông tin chưa được kiểm chứng được đưa ra trao đổi. Cán bộ hướng dẫn chiến sĩ xem xét nguồn đăng tải, thời điểm xuất hiện, mục đích của nội dung và đối chiếu với báo chí, cổng thông tin điện tử cùng các kênh chính thống. Cách làm này giúp mỗi người từng bước hình thành thói quen tiếp nhận thông tin có chọn lọc, tránh đưa ra nhận định theo cảm tính.

Thượng tá Trần Văn Tư, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 cho biết, bảo vệ và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng bản lĩnh chính trị cho CB, CS. Mỗi quân nhân cần chủ động nhận diện, kiểm chứng thông tin; không đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ những nội dung sai trái, xuyên tạc; đồng thời tích cực lan toả thông tin chính thống. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.

Nâng cao trách nhiệm của mỗi quân nhân

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, Trung đoàn 19 chú trọng cung cấp và lan tỏa thông tin chính xác, góp phần hạn chế tác động của tin giả, xin xấu, độc.

Ứng dụng KHCN trong nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại Trung đoàn 19 - Ảnh: Thế Thứ

Các nội dung về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người được tuyên truyền bằng hình thức phù hợp với CB, CS. Qua đó, mỗi quân nhân có thêm kiến thức, hiểu rõ hơn giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh và có cơ sở để nhận diện những nội dung xuyên tạc, bóp méo hoặc gán ghép thiếu căn cứ.

“Qua các buổi học tập, sinh hoạt chính trị tại đơn vị, bản thân tôi nhận thức rõ hơn những thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai trái, xuyên tạc. Vì vậy, trước mỗi thông tin được tiếp cận, tôi luôn chủ động kiểm tra nguồn, đối chiếu với các kênh chính thống; không bình luận, chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.

Là một quân nhân, tôi xác định phải sử dụng mạng xã hội đúng quy định, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ và lan tỏa những thông tin ý nghĩa, tích cực”, Trung sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 4, Trung đội Hỏa lực 2, Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19 chia sẻ.

Việc sử dụng mạng xã hội đúng quy định trước hết được thể hiện ở ý thức bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước. CB, CS không tùy tiện đăng tải hình ảnh, tài liệu, vị trí, thời gian hoặc nội dung liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị. Ngay cả những thông tin tưởng như đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày cũng cần được cân nhắc kỹ trước khi đưa lên mạng, bởi khi tập hợp lại, chúng có thể bị khai thác vào mục đích khác. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu xuyên tạc, CB, CS phải báo cáo theo quy định để được định hướng và xử lý.

Trung đoàn 19 phục vụ công tác kiểm tra của đoàn Quân khu về lưu trữ văn bản quán triệt - Ảnh: Thế Thứ

Trong quá trình này, đội ngũ cán bộ giữ vai trò trực tiếp nắm bắt tư tưởng, cung cấp thông tin và giải đáp những vấn đề đáng quan tâm. Trước một sự việc mới xuất hiện trên mạng xã hội, việc định hướng kịp thời sẽ giúp chiến sĩ hiểu đúng bản chất của vấn đề. Những vấn đề thường gặp cũng được lồng ghép vào sinh hoạt ngày, hoạt động đọc báo, nghe tin để nhắc lại thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tế.

Theo thượng tá Trần Văn Tư, thời gian tới, Trung đoàn 19 tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ và chủ động định hướng những vấn đề CB, CS quan tâm trên mạng xã hội. Trọng tâm là giúp quân nhân nâng cao khả năng nhận diện, kiểm chứng và xử lý thông tin, biến kiến thức được trang bị thành thói quen trong quá trình sử dụng các nền tảng số.