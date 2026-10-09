Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của nhân dân khu vực biên giới

Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) bắt giữ đối tượng Tráng Tồng Mua, thu giữ tang vật 6.100 viên ma túy tổng hợp trong Chuyên án SL 626, ngày 18/7/2026. Ảnh: Ảnh: Giàng Lềnh

Khu vực biên giới tỉnh Sơn La gồm 13 xã, có 34.805 hộ với 150.667 nhân khẩu thuộc 9 dân tộc cùng sinh sống đan xen, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85,6%. Trên địa bàn có 10 đồn Biên phòng đứng chân. Mặc dù tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định, song hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Đề án 57, trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp tổ chức 365 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút 346.800 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cá biệt đến 210 lượt hộ gia đình; thực hiện 72 lượt tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các tổ, nhóm; cấp phát hơn 200 tờ rơi, tài liệu pháp luật cho người dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, như Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo... Đồng thời, kết hợp tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, mô hình “Tiếng loa Biên phòng” tiếp tục phát huy hiệu quả. Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã xây dựng 10 mô hình tại 13 xã biên giới, duy trì hoạt động phát thanh lưu động 10 buổi mỗi tuần. Với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tăng cường sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, mô hình đã trở thành kênh thông tin gần gũi với người dân, góp phần nâng cao cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm.

Cùng với đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phân công, giới thiệu 13 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ của 13 xã biên giới; phân công 216 đảng viên phụ trách 350 hộ gia đình và cử 138 đảng viên thuộc các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 116 chi bộ bản biên giới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên Biên phòng tăng cường đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng cơ sở, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Trong công tác bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu chính quyền địa phương công nhận, đăng ký cho 66 tập thể, 4.150 hộ gia đình và 17.317 cá nhân tham gia tự quản khép kín 274,065km đường biên giới và 126 cột mốc quốc giới. Các địa phương đã thành lập 385 tổ tự quản an ninh, trật tự và 15 tổ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức 10 hòm thư điện tử tại 10 đồn Biên phòng để tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Đề án số 57 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và bảo vệ biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.