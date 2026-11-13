Đổi mới công tác tuyên truyền, đưa pháp luật vào cuộc sống

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh vận động người dân đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, kịp thời cung cấp thông tin cho Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Tuyên truyền sát với tình hình địa bàn, bảo đảm đúng đối tượng

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 14km trên địa bàn xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Đây là địa bàn vừa có cửa khẩu, vừa có các tuyến đường giao thông, đường mòn, lối mở qua lại biên giới; đời sống của một bộ phận người dân gắn liền với hoạt động giao thương, lao động và qua lại khu vực biên giới. Đặc điểm này tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, giao lưu giữa nhân dân hai bên biên giới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, bảo vệ biên giới và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo Đại úy Phạm Việt Tiến, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, khó khăn trong công tác tuyên truyền pháp luật là nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Một số trường hợp vì mưu sinh, thói quen đi lại hoặc chưa nắm rõ quy định dẫn đến nguy cơ vi phạm, một số người bận công việc, khó tham gia các buổi tuyên truyền tập trung. Trong khi đó, các đối tượng vi phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để lôi kéo, dụ dỗ.

Từ thực tế ấy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây xác định, phải đổi mới cả nội dung lẫn phương pháp tuyên truyền. Thay vì chủ yếu phổ biến các văn bản pháp luật tại hội nghị, cán bộ được tăng cường xuống địa bàn, gặp gỡ người dân trong quá trình tuần tra, kiểm soát, sinh hoạt khu dân cư. Những quy định liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, đi lại được ưu tiên lựa chọn, cách truyền đạt cũng thay đổi tùy theo từng nhóm đối tượng.

Với những hộ dân sinh sống lâu năm, có đất canh tác gần đường biên giới, cán bộ Bộ đội Biên phòng tập trung giải thích trách nhiệm tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; các quy định phải chấp hành khi đi lại, sản xuất gần biên giới và cách thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đối với những người thường xuyên lao động, buôn bán, qua lại cửa khẩu, nội dung tuyên truyền chú trọng thủ tục xuất nhập cảnh, giấy tờ cần thiết, quy định vận chuyển hàng hóa và những hành vi bị nghiêm cấm.

Trong quá trình tuyên truyền, cán bộ Bộ đội Biên phòng sử dụng các tình huống, vụ việc từng xảy ra trên địa bàn để giải thích cho người dân phân biệt hành vi đúng, sai, những việc được làm và không được làm; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới, kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện hoạt động nghi vấn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức 95 buổi tuyên truyền tập trung cho 6.260 lượt người; tuyên truyền nhỏ lẻ cho 3.164 lượt người; phát 12.000 tờ rơi và tuyên truyền 170 giờ trên hệ thống phát thanh địa phương và hệ thống loa di động trong mô hình “Tiếng loa Biên phòng”; phối hợp với các nhà trường tổ chức 24 chương trình “Tiết học biên cương”, sử dụng câu hỏi, tình huống thực tế và hình thức trực quan để giới thiệu Luật Biên phòng Việt Nam, công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, kiến thức phòng, chống tội phạm và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thu hút 3.400 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh và 580 lượt cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia.

Đại úy Phạm Việt Tiến chia sẻ: “Tuyên truyền pháp luật muốn đạt hiệu quả thì phải đến đúng người, đúng thời điểm và đúng vấn đề mà người dân đang quan tâm. Vì vậy, cán bộ phải thường xuyên bám sát địa bàn, nắm được những vấn đề người dân còn vướng mắc để lựa chọn nội dung, cách tuyên truyền cần phù hợp với từng đối tượng”.

Thêm kênh kết nối với người dân

Cùng với đổi mới công tác tuyên truyền, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, “Dân vận số nơi biên giới”, sử dụng Facebook, TikTok để chia sẻ thông tin, phổ biến pháp luật đến với người dân. Từ đầu năm 2025 đến nay, các nền tảng số của đơn vị đã đăng tải 398 tin, bài, video và infographic, thu hút trên 600.000 lượt tiếp cận, gần 40.000 lượt tương tác cùng hơn 4.500 lượt chia sẻ, bình luận tích cực. Việc sử dụng các sản phẩm truyền thông, trực quan giúp mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, nhất là đối với những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, ít tham gia các buổi tuyên truyền tập trung.

Đại úy Phạm Việt Tiến tuyên truyền pháp luật kết hợp hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử tố giác tội phạm thông qua mã QR. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Bên cạnh việc đưa thông tin pháp luật lên các nền tảng số, đơn vị còn triển khai mã QR “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm”, tạo thêm kênh để người dân phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự mà không nhất thiết phải trực tiếp đến đồn Biên phòng. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã dán mã QR hòm thư điện tử tại 85 địa điểm là các cơ sở kinh doanh, nhà nghỉ, địa điểm sinh hoạt tập trung, phát 900 móc khóa in mã QR cho người dân. Qua kênh này, đơn vị tiếp nhận 55 tin báo tố giác tội phạm, trong đó có 1 tin có giá trị, phục vụ phát hiện, bắt giữ, xử lý 1 vụ với 1 đối tượng có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định. Ngoài ra, thông qua các hoạt động đồng hành chuyển đổi số, đơn vị đã hỗ trợ 356 lượt người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ông Võ Thành Sơn, 63 tuổi, ở ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý, là một trong những người được cán bộ Biên phòng hướng dẫn sử dụng hòm thư điện tử qua mã QR, chia sẻ: “Ban đầu, tôi cũng ngại vì lớn tuổi, không quen sử dụng công nghệ thông tin, sợ thao tác không đúng. Được các chú Biên phòng hướng dẫn từng bước, từ quét mã QR đến truy cập hòm thư, giờ tôi đã biết cách sử dụng trên điện thoại. Khi cần cung cấp thông tin, tôi cũng không cần phải trực tiếp đến đồn, lại bảo đảm giữ kín thông tin cá nhân nên rất thuận tiện”.

Dù đã mở rộng được các kênh tuyên truyền, tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai. Khả năng tiếp cận công nghệ của người dân chưa đồng đều, nhất là người cao tuổi; một bộ phận người dân bận mưu sinh nên ít có điều kiện tìm hiểu pháp luật. Trong khi đó, tình hình vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng thường xuyên thay đổi. Điều này đòi hỏi đơn vị phải cập nhật kịp thời những vấn đề phát sinh trên địa bàn, nhất là các hành vi liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép để có nội dung cảnh báo, hướng dẫn phù hợp.

“Dù sử dụng hình thức nào, chúng tôi vẫn xác định phải lấy hiệu quả thực tế làm thước đo, tức là người dân có hiểu không, có biết cách thực hiện không và có chủ động phối hợp với lực lượng chức năng hay không” - Đại úy Phạm Việt Tiến nhấn mạnh.

Từ thực tế ở Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho thấy, đổi mới tuyên truyền pháp luật không chỉ là đa dạng hình thức, phương tiện truyền đạt mà quan trọng hơn là lựa chọn nội dung sát với đời sống, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định ở khu vực biên giới. Qua đó, người dân chủ động hơn trong phòng ngừa, phát hiện, thông báo những hành vi vi phạm pháp luật, cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc quốc giới.