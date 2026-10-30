Đổi mới công tác tuyên truyền, đưa pháp luật đến với người dân

Với đặc điểm đóng quân phân tán, thực hiện nhiệm vụ trên nhiều địa bàn từ đất liền đến biên giới, biển, đảo, Lữ đoàn Công binh 25 xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được triển khai linh hoạt, sát đối tượng, phù hợp với điều kiện thực tế. Năm 2026, Lữ đoàn được Quân khu 9 lựa chọn thực hiện điểm Đề án 1371, qua đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở.

Tại xã Tân Phú Trung, chương trình được tổ chức với nhiều hình thức phong phú như sân khấu hóa, giao lưu hỏi đáp, phát tờ rơi, tặng quà và trưng bày tài liệu pháp luật... Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, trong đó chú trọng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ và Luật Phòng thủ dân sự. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Lữ đoàn Công binh 25 tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Tân Phú Trung (tỉnh Đồng Tháp).

Điểm nhấn của chương trình là việc kết hợp tuyên truyền trực tiếp với các hình thức trực quan, sinh động. Ban tổ chức đã phát hơn 300 tờ rơi tuyên truyền pháp luật, đồng thời trưng bày 20 bản infographic được xây dựng theo từng chủ đề, giúp người xem thuận tiện trong theo dõi, tìm hiểu và ghi nhớ những nội dung trọng tâm. Thông qua các tình huống sân khấu hóa và phần giao lưu hỏi đáp, các quy định của pháp luật được truyền tải gần gũi, dễ hiểu, góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận và vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn đời sống.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tân Phú Trung cho biết: “Chương trình có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Việc tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, giao lưu hỏi đáp, phát tờ rơi và trưng bày các bảng infographic giúp nội dung pháp luật được truyền tải sinh động, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, nhất là đối với các quy định liên quan đến công tác tuyển quân năm 2027. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lữ đoàn Công binh 25 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần xây dựng địa bàn vững mạnh, giữ gìn an ninh-trật tự và củng cố tình đoàn kết quân dân”.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, người dân ấp 2, xã Tân Phú Trung, chia sẻ: “Tôi thấy cách tuyên truyền rất gần gũi, dễ hiểu. Các tình huống sân khấu hóa giúp người dân dễ hình dung, những hình ảnh và nội dung rõ ràng nên dễ theo dõi, ghi nhớ. Qua chương trình, tôi hiểu thêm về trách nhiệm của công dân trong chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương. Tôi mong muốn bộ đội tiếp tục phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động như vậy để người dân có thêm kiến thức pháp luật, từ đó tuyên truyền cho gia đình và những người xung quanh cùng thực hiện tốt”.

Trung tá Nguyễn Thanh Kha, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 25 cho biết: “Thông qua chương trình, Lữ đoàn tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân. Việc đổi mới hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa phương pháp phổ biến pháp luật tạo điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và tích cực vận động gia đình, cộng đồng cùng thực hiện”.

Từ thực tiễn triển khai Đề án 1371 và kết quả đạt được, Lữ đoàn Công binh 25 tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị và tăng cường phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương, góp phần củng cố mối đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.