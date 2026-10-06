Đổi mới công tác tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến đến 25 xã, phường vùng quy hoạch phát triển du lịch khu vực phía Bắc của tỉnh.

Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Hùng Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

9 tháng du lịch chiếm 6,5% GRDP của tỉnh

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với công tác chuẩn bị Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2026, tổng diện tích cây Tam giác mạch đã gieo trồng trên địa bàn vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đạt trên 242ha/400 ha tại 12/22 xã. Trong đó, xã Đồng Văn có diện tích gieo trồng lớn nhất đạt 100 ha. Hiện cây sinh trưởng phát triển tốt, các địa phương triển gieo trồng bố trí tập trung, đồng đều, liền vùng, liền khoảnh, tạo thuận lợi cho công tác chăm sóc, quản lý và hình thành cảnh quan hoa Tam giác mạch. Sở đã chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh chủ động xây dựng kịch bản Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang miền đá”; dự trù các phương án về kinh phí, quy mô tổ chức Lễ hội.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc.

Đối với công tác phát triển du lịch, lũy kế 9 tháng năm 2026, tỉnh đón trên 3,24 triệu khách du lịch, trong đó 567.443 lượt khách quốc tế; tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 90,1% kế hoạch năm. Tổng chi tiêu của khách du lịch ước đạt trên 8.984 tỷ đồng; hoạt động du lịch trong 9 tháng ước chiếm khoảng 6,5% GRDP của tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 72 khu, điểm du lịch đang được quản lý, khai thác, trong đó có 02 khu du lịch và 36 điểm du lịch đã được công nhận theo quy định. Toàn tỉnh hiện có 1.519 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 14.864 buồng, trên 28.000 giường/đệm, gồm 174 khách sạn, 572 nhà nghỉ, 755 homestay và 18 nhà khách; có 83 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, gồm 24 doanh nghiệp lữ hành nội địa và 59 doanh nghiệp lữ hành quốc tế; có 371 hướng dẫn viên có thẻ còn hiệu lực, gồm 54 hướng dẫn viên quốc tế, 135 hướng dẫn viên nội địa và 182 hướng dẫn viên tại điểm; có gần 10.000 xe máy chở khách du lịch, trong đó thực hiện đăng ký hoạt động là 111 hộ kinh doanh, hợp tác xã với 2.472 xe…

Lãnh đạo các sở, ngành dự buổi làm việc.

Trong năm Làng văn hóa du lịch thôn Tha và Làng văn hóa du lịch cộng đồng thông minh thôn Khâu Tràng được công nhận là điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu, đón nhiều khách du lịch năm 2025. Tại VITA Awards 2026, du lịch Tuyên Quang được ghi nhận ở 6 hạng mục liên quan đến cơ quan quản lý, làng du lịch cộng đồng, điểm đến thiên nhiên, sản phẩm văn hóa và khu nghỉ dưỡng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Các hoạt động du lịch 3 tháng cuối năm, dự kiến tỉnh tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh như: Triển lãm hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sách, ảnh nghệ thuật; Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2026; Lễ hội nhảy lửa; Khánh thành Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng tại xã Tân Trào...

Về công tác đầu tư các dự án, năm 2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao gần 95 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được trên 79 tỷ đồng, đạt trên 80%.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh thảo luận về công tác tuyên truyền phát triển du lịch của tỉnh tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, các địa phương tập trung báo cáo công tác chuẩn bị Lễ hội hoa Tam giác mạch; những thuận lợi và khó khăn trong phát triển du lịch trên vùng Cao nguyên đá; công tác quảng bá, thu hút khách du lịch và giữ chân du khách khi đến với tỉnh; đảm bảo các điều kiện dịch vụ phục vụ du lịch...

Đổi mới công tác tổ chức lễ hội

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, Lễ hội hoa Tam giác mạch là một thương hiệu du lịch của tỉnh. Đồng chí mong muốn Lễ hội năm nay có sự đổi mới, đảm bảo các mục tiêu vừa duy trì một lễ hội thường niên, vừa tiết kiệm kinh phí, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội nhưng phải gìn giữ, quảng bá văn hóa các dân tộc, tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa phương; tận dụng các nguồn lực xã hội hóa tổ chức Lễ hội hoa Tam giác mạch và quảng bá, phát triển du lịch của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Hiệp hội Du lịch cùng các hội viên, đơn vị kinh doanh phục vụ du lịch trong vùng phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh. Cần thống nhất công khai chất lượng dịch vụ, giá thành các sản phẩm, dịch vụ phục vụ du lịch theo từng nhóm nhu cầu của du khách; quản lý chặt chẽ đội ngũ hướng dẫn viên, an toàn giao thông dịp Lễ hội hoa Tam giác mạch. Đồng thời, quan tâm quảng bá, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nổi tiếng của tỉnh như: Bò vàng, mật ong Bạc hà, gà đen, lợn đen địa phương, rau xanh phục vụ du khách; nghiên cứu tổ chức thêm các hoạt động trong chuỗi sự kiện dịp lễ hội; chỉnh trang cảnh quan các điểm du lịch. Cùng với đó, quan tâm đào tạo nghề cho đội ngũ phục vụ du lịch; thúc đẩy thu hút đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch; các cơ sở kinh doanh tăng cường quảng bá sản phẩm, công khai giá dịch vụ trên các nền tảng internet; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, nhất là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các địa phương vùng du lịch trọng điểm phát huy trách nhiệm trên tinh thần “6 rõ”, tiếp tục nỗ lực khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, thực sự đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo việc làm, tăng thu nhập và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đối với các nhiệm vụ, hoạt động trong 3 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhất trí chủ trương tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh; tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến về chủ trương, ý tưởng, quy mô đầu tư Dự án tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình; nhất trí đề xuất việc báo cáo cấp có thẩm quyền đầu tư tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Lào…