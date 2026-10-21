Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Báo cáo tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà cho biết, trong Quý III/2026, Vụ đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ để tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ, thi đua - khen thưởng của Bộ.

Cụ thể, về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, Vụ đã phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ phục vụ xây dựng dự thảo Nghị định số 383/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2026/NĐ-CP theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1273/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp; xây dựng phương án và báo cáo Ban Tổ chức Trung ương, Chính phủ, Bộ Nội vụ về biên chế của Bộ Tư pháp năm 2026, 2027 và giai đoạn 2027-2031…

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phan Thị Hồng Hà báo cáo tại buổi làm việc.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Vụ đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ ký Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ giai đoạn 2026-2030 và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2027; triển khai xây dựng Báo cáo đánh giá nhu cầu nhân lực của Bộ năm 2027; triển khai các hoạt động đánh giá năng lực của đội ngũ công chức, viên chức của Bộ, ngành Tư pháp khuôn khổ dự án EU JULE làm cơ sở để ban hành và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn; thực hiện đánh giá, báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, Vụ đã triển khai, đôn đốc các đơn vị quan tâm chọn, cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Bộ theo quy định và đảm bảo cử đúng đối tượng tham gia bồi dưỡng theo triệu tập; kịp thời tham mưu điều chỉnh bổ sung lớp bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác của Bộ; phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp và các đơn vị được giao chủ trì lớp bồi dưỡng để chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình, giảng viên để đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Tư pháp đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ trong những tháng cuối năm chủ động rà soát, xây dựng phương án tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Quang Thái, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc xây dựng vị trí việc làm và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phân cấp, phân quyền, đồng chí Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, phân định rõ trách nhiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, PhóBí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Tư pháp đề nghị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa, số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên; chủ động cập nhật các quy định mới trong công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ số KPI.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, cần chủ động rà soát, sắp xếp kế hoạch hợp lý, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức tham gia, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Thông tư quy định về quản lý chứng chỉ đào tạo của Bộ Tư pháp và Quy chế quản lý các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ (trong tháng 12/2026). Chủ động thực hiện các nhiệm vụ chủ trì theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2026; đồng thời phát huy vai trò đôn đốc các đơn vị khác bảo đảm chất lượng thực chất, không trùng lặp, không vì chạy theo tiến độ mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng cũng đề nghị tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW và Kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Việc đào tạo, bồi dưỡng phải gắn chặt chẽ với quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng giai đoạn 2026-2031 và 2031-2036 để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu phương án đánh giá thực chất hiệu quả các lớp học; triển khai sớm các yêu cầu theo Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Học viện Tư pháp và Trường Đại học Luật Hà Nội: xây dựng kế hoạch phát triển Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành một trong 12 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt của Thủ đô theo Quyết định số 1612/QĐ-TTg (ngày 20/8/2026), báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức cán bộ thời gian qua. Mặc dù khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh, Vụ đã chủ động tham mưu, phối hợp triển khai các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả của Bộ, ngành Tư pháp.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tập trung rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ ưu tiên, chủ động tham mưu giải pháp thực hiện phù hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đặc biệt, cần khẩn trương triển khai việc rà soát, xây dựng vị trí việc làm theo chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và khối lượng công việc thực tế; qua đó làm cơ sở xác định nhu cầu nhân lực và đề xuất biên chế trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng kết luận buổi làm việc.

Bộ trưởng cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ số KPI, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm kết nối, đồng bộ giữa các phần mềm quản lý, điều hành và đánh giá cán bộ.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Bộ trưởng đề nghị đổi mới nội dung, phương thức tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển học liệu điện tử và các hình thức đào tạo trực tuyến, tạo thuận lợi cho công chức, viên chức tham gia học tập. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ, quản lý biên chế và sử dụng kinh phí. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm mọi nhiệm vụ được triển khai kịp thời, đúng thẩm quyền và đạt hiệu quả thực chất.