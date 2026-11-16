Đổi mới công tác thi đua, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ

Đồn Biên phòng Pò Hèn, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh và Trạm Hội ngộ Hội đàm Bộ đội Biên phòng địa khu Phòng Thành, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức tuần tra chung. Ảnh: Xuân Hùng

Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu

Thành phố Quảng Ninh là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế. Với đặc thù có cả biên giới đất liền và trên biển tiếp giáp với Trung Quốc, cùng nhiều cửa khẩu, cảng biển và hoạt động giao thương sôi động, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới luôn đặt ra những yêu cầu cao đối với Bộ đội Biên phòng. Xuất phát từ đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, xác định đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn đơn vị.

Để phong trào phát triển thực chất, các cơ quan, đơn vị chú trọng kết hợp thi đua thường xuyên với 4 đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, Bộ đội Biên phòng và địa phương. Việc phát động, ký kết giao ước thi đua được tổ chức chặt chẽ, từng cán bộ, chiến sĩ đăng ký nội dung, chỉ tiêu phấn đấu phù hợp với chức trách, nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, khắc phục tư tưởng thi đua hình thức.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh và giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn. Trong năm 2026, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh đã đã tổ chức hơn 5.000 lượt tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, biển, đảo với gần 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tại cửa khẩu đường bộ, các đơn vị đã kiểm soát, đăng ký xuất nhập cảnh cho hơn 16,3 triệu lượt người, 677.024 lượt phương tiện và kiểm soát 4,8 triệu tấn hàng hóa; tại cửa khẩu cảng, kiểm soát gần 45.000 lượt tàu, hơn 240.000 lượt thuyền viên, gần 110.000 lượt khách du lịch và 12 triệu tấn hàng hóa, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh thành công 5 chuyên án về vận chuyển hàng cấm, hàng hóa trái phép qua biên giới, vật liệu nổ và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Qua đó, các đơn vị đã bắt giữ, xử lý 241 vụ với 289 đối tượng, 234 phương tiện; tổng trị giá hàng hóa bị bắt giữ hơn 8,8 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, đường dây nóng, phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía đối diện giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai bên biên giới. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng thành phố đã tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh giúp dân cấy lúa. Ảnh: Xuân Hùng

Đổi mới, sáng tạo, nhân rộng những điển hình tiên tiến

Xác định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nền tảng để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh đã gắn phong trào thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với cán bộ, chiến sĩ. Trong năm 2026, toàn đơn vị đã tổ chức 187 buổi sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, triển khai hiệu quả các mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”, “Tổ 3 người”, biên soạn 52 câu hỏi, đáp án phục vụ công tác giáo dục chính trị.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phong trào thi đua Quyết thắng còn hướng mạnh vào ứng dụng khoa học, công nghệ, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh sử dụng chữ ký số, số hóa tài liệu, đổi mới quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng biển. Đáng chú ý, Bộ đội Biên phòng thành phố đã tích cực tham mưu triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng. Cùng với đó, 2 mô hình mới “Bộ đội Biên phòng - Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” và “Tổ dân vận đối ngoại” được triển khai, góp phần đổi mới phương pháp công tác, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát huy truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, các đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới", "Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", cùng các chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, mô hình “Tiết học biên cương”... Hưởng ứng Ngày hội Biên phòng toàn dân, các đơn vị phối hợp trao 510 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn và các đối tượng được hỗ trợ. Cán bộ, chiến sĩ đóng góp hơn 873 triệu đồng giúp đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ; trồng 9.500 cây xanh, cây ăn quả tại đơn vị và phối hợp với địa phương trồng hơn 20.000 cây xanh.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh cho biết: "Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thi đua, kết hợp thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, bảo đảm bình xét, khen thưởng kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng. Đồng thời, kiên quyết khắc phục những hạn chế trong chấp hành kỷ luật, pháp luật và công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm phong trào phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững".

Năm 2026, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh có 84 lượt tập thể, 190 lượt cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng; trong đó, 22 tập thể, 34 cá nhân được khen thưởng về thành tích đột xuất. 1 cá nhân được tuyên dương là Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam năm 2025. Đặc biệt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh và 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.