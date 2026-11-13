Đổi mới công tác thanh tra: Phòng ngừa vi phạm, thúc đẩy phát triển

BẮC NINH - Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 6/11/2026 của Bộ Chính trị định hướng đổi mới căn bản, toàn diện công tác thanh tra, chú trọng phòng ngừa, cảnh báo sớm rủi ro, kiểm soát quyền lực và thúc đẩy phát triển; lấy kết quả thực chất làm thước đo hiệu quả.

Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 6/11/2026 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác thanh tra, xây dựng nền thanh tra chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại, hoạt động chủ yếu dựa trên dữ liệu và quản trị rủi ro. Công tác thanh tra chú trọng phòng ngừa, phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm; hướng tới phát hiện, giải quyết những vấn đề có tính hệ thống.

Một nội dung xuyên suốt là giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kiểm soát và thúc đẩy phát triển. Nghị quyết yêu cầu phân biệt vi phạm với sai sót do bất cập của thể chế, pháp luật và rủi ro trong đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Hiệu quả thanh tra được đánh giá chủ yếu bằng chất lượng kết luận, kiến nghị, kết quả thực hiện, tài sản thực tế thu hồi, mức độ khắc phục vi phạm, chấn chỉnh quản lý và hoàn thiện thể chế. Số cuộc thanh tra, số sai phạm phát hiện và số tiền kiến nghị không được lấy làm tiêu chí chủ yếu. Cùng với nâng cao chất lượng kết luận, việc thực hiện phải được theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, gắn với trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Nghị quyết cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát để hỗ trợ hoạt động thanh tra. Kết quả phân tích tự động phải được kiểm chứng bằng tài liệu, chứng cứ hợp pháp, không được dùng làm căn cứ duy nhất để kết luận vi phạm. Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về quyết định, kết luận thanh tra.