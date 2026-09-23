Đổi mới công tác tham mưu trong các cơ quan Đảng Trung ương

Toàn cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: LINH PHAN)

Tham gia trao đổi tại tọa đàm, có nhiều chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ có kinh nghiệm trong nghiên cứu, tham mưu, khoa học, công nghệ, truyền thông như: Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông-Phát hành, Tạp chí Cộng sản; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tiến, Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

Đông đảo đoàn viên, thanh niên dự tọa đàm. (Ảnh: LINH PHAN)

Tọa đàm tập trung làm rõ những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn; từ đó cụ thể hóa thành những yêu cầu về bản lĩnh chính trị, tư duy, phương pháp làm việc, năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, dự báo và tham mưu.

Các nội dung trao đổi được đặt trong mối liên hệ với những chủ trương, định hướng mới của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về những yêu cầu đối với công tác tham mưu chiến lược và đội ngũ cán bộ trẻ, trong đó nhấn mạnh tư duy chiến lược, tư duy chính sách, tư duy hệ thống và khả năng thích ứng; phương pháp xác định đúng vấn đề, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá và dự báo; khả năng phát hiện sớm những vấn đề mới, vấn đề tiềm ẩn, có tác động lớn đến lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị.

Các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ có kinh nghiệm cũng đã chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo nhằm đổi mới phương pháp nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm tham mưu; chú trọng xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, xây dựng sản phẩm ngắn gọn, có luận cứ khoa học, phương án và kiến nghị cụ thể, có khả năng hỗ trợ trực tiếp cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định và tổ chức thực hiện.

Các diễn giả trao đổi nhiều nội dung về công tác tham mưu chiến lược tại tọa đàm. (Ảnh: LINH PHAN)

Một nội dung được quan tâm tại tọa đàm là việc ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, tham mưu. Các đại biểu trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ trong thu thập, quản lý, khai thác và phân tích thông tin, dữ liệu; hỗ trợ nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng sản phẩm tham mưu; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, tốc độ và hiệu quả công việc.