Đổi mới công tác nữ công, khơi dậy tiềm năng phụ nữ ngành Xây dựng

Chăm lo quyền lợi, tạo điều kiện để lao động nữ phát triển

Năm 2026, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam chú trọng đổi mới công tác nữ công, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hướng tới chăm lo sâu sát và tạo động lực để lao động nữ phát triển toàn diện.

Các cấp công đoàn triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm và sự chủ động của lao động nữ trong công việc, đồng thời khuyến khích chị em tiếp tục nâng cao năng lực, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ban Nữ công các công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn thực hiện các hoạt động chăm lo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho lao động nữ; tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho lao động nữ. Công tác phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp cũng được triển khai thông qua các chương trình công tác hằng năm.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn chú trọng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, người lao động nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, CĐXDVN đã phân bổ bút chấm đọc, học tiếng Anh cho 100 cháu là con đoàn viên, người lao động. Hoạt động góp phần hỗ trợ việc học tập của con người lao động, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với gia đình đoàn viên.

CĐXDVN cũng cử đại biểu tham dự Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021 - 2026 do Tổng Liên đoàn tổ chức, đồng thời đề nghị xét tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đối với một điển hình.

Đổi mới công tác nữ công trước yêu cầu của thị trường lao động

Cùng với nhiệm vụ chăm lo quyền lợi, công tác nữ công đang đứng trước yêu cầu đổi mới để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động ngành Xây dựng.

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và những thay đổi về mô hình việc làm, quan hệ lao động mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức đối với đoàn viên, người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

Thực tiễn đó đòi hỏi hoạt động nữ công phải chuyển biến theo hướng thiết thực, lấy nhu cầu và quyền lợi chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Công tác nữ công không chỉ dừng ở việc tổ chức các phong trào mà cần tăng cường vai trò tham mưu chính sách, đối thoại, thương lượng, giám sát và chăm lo có chiều sâu.

Việc ứng dụng công nghệ số cũng cần được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả kết nối, nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động và tổ chức các hoạt động phù hợp với thực tiễn. Đội ngũ cán bộ nữ công vì vậy cần tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc chuyên nghiệp, đồng thời bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, CĐXDVN đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, kết hợp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công năm 2026, dự kiến diễn ra trong tháng 10/2026.

Hội nghị hướng tới quán triệt những nhiệm vụ trọng tâm về công tác nữ công theo Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; hỗ trợ các đơn vị cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, chương trình tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công.

Đây cũng là dịp để cán bộ nữ công trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức phục vụ công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động. Các nội dung trao đổi về chăm sóc, nâng cao sức khỏe trong cuộc sống và quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng góp phần đáp ứng nhu cầu thiết thực của chị em.