Đổi mới công tác Mặt trận từ yêu cầu thực tiễn

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: QĐ

Phát biểu bế mạc vào chiều 23/10, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị các học viên chú trọng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lớp bồi dưỡng do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại TPHCM trong hai ngày 22 và 23/10, với sự tham gia của 85 học viên thuộc 9 tỉnh, thành phố, gồm 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Đồng Nai trở vào và tỉnh Tuyên Quang. Do điều kiện công tác, tỉnh Tuyên Quang đề xuất tham gia lớp tập huấn phía Nam để kết hợp học tập mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại một số tỉnh phía Nam.

Học viên là cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Mặt trận và cán bộ chủ chốt các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Cao Xuân Thạo ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên; đồng thời đánh giá cao sự tâm huyết của đội ngũ báo cáo viên, giảng viên trong truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Theo ông Cao Xuân Thạo, thông qua các chuyên đề, lớp học đã tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với công tác Mặt trận hiện nay, từ tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đến đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kỹ năng kiểm tra, đánh giá việc thực thi chính sách; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nâng cao năng lực quản trị công việc cho đội ngũ cán bộ.

Quang cảnh lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ chủ chốt Mặt trận khu vực miền Nam năm 2026. Ảnh: APh

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá, kết quả quan trọng của lớp học không chỉ là việc tiếp thu kiến thức mà còn nằm ở khả năng vận dụng vào thực tiễn, tạo chuyển biến trong tư duy, phương pháp công tác và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ.

Từ yêu cầu đó, ông Cao Xuân Thạo mong muốn các học viên tiếp tục nghiên cứu, cập nhật kiến thức, chủ động cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Trong đó, cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Cao Xuân Thạo cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng nắm tình hình nhân dân, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực thi chính sách; kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh, tổng hợp, phản ánh và kiến nghị giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, Mặt trận cấp tỉnh, thành phố cần chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động của Mặt trận cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong công tác Mặt trận, ông Cao Xuân Thạo đề nghị, cán bộ chủ động đổi mới phương pháp quản trị công việc, lựa chọn cách ứng dụng thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính chính xác và an toàn thông tin. Đặc biệt, công nghệ phải gắn với trách nhiệm của cán bộ, là công cụ hỗ trợ chứ không thay thế tư duy, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, ông Cao Xuân Thạo bày tỏ tin tưởng các học viên sẽ vận dụng hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm đã được trao đổi vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận tại địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước đó, trong ngày khai mạc 22/10, các học viên được trao đổi về nâng cao năng lực, quản trị công việc cho đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới; tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các chuyên đề do PGS.TS Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4 và PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Buổi chiều cùng ngày, lớp học tập trung vào kỹ năng kiểm tra, đánh giá quá trình thực thi chính sách của cán bộ chủ chốt MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố, do TS Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, PGS.TS Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các học viên chụp ảnh lưu niệm kết tại lễ bế mạc. Ảnh: QĐ

Ngày 23/10, chương trình tiếp tục với chuyên đề về kỹ năng xây dựng, huấn luyện và khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác MTTQ Việt Nam, do TS Nguyễn Hữu Hoàng, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 2 trình bày. Tiếp đó, PGS.TS Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XI MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chương trình cũng tạo điều kiện để các học viên trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, sáng kiến, mô hình mới và cách làm hay trong công tác Mặt trận tại các địa phương; đồng thời dành thời gian để học viên trao đổi, thảo luận, giải đáp các ý kiến trước khi tổng kết, bế giảng.

Nguồn: mattran.org.vn