Đổi mới công tác Mặt trận, hướng về cơ sở và thiết thực giải quyết việc dân cần

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp cùng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tổ chức .

Chuyển trọng tâm, lấy người dân làm gốc

Phát biểu tại đây, ông Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, yêu cầu hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động.

Sự đổi mới này phải hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, hội viên làm trung tâm. Các đơn vị cần triệt để giảm bớt hoạt động hành chính, hình thức, thay vào đó là tăng cường các hoạt động trực tiếp nhằm gỡ khó, xử lý những vấn đề thiết thực của nhân dân.

Ông Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, phát biểu . ﻿Ảnh: TTXVN.

Để vận hành trơn tru mô hình mới, ông Lê Thanh Việt nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhằm xử lý kịp thời các phát sinh từ cơ sở, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền.

Dấu ấn đậm nét từ các phong trào cơ sở

Sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và địa giới hành chính mới, MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng 34 tổ chức thành viên cấp tỉnh, 794 tổ chức thành viên cấp xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức và ghi nhận nhiều thành tựu nổi bật.

Công tác nắm bắt dư luận được duy trì bám sát địa bàn. Thông qua tiếp xúc cử tri, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và đặc biệt là ứng dụng mã QR tiếp nhận phản ánh, tâm tư nguyện vọng của người dân được tổng hợp nhanh chóng, chuyển đến đúng cơ quan thẩm quyền. Điều này không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường minh bạch mà còn bảo vệ quyền lợi chính đáng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân.

Sau sáp nhập, các tổ chức đã kết nạp mới hơn 25.000 người, nâng tổng số lên hơn 1,6 triệu đoàn viên, hội viên. Nhờ các phong trào thi đua thiết thực, người dân tự nguyện đóng góp hơn 15.000 ngày công sửa chữa 78km đường giao thông, khơi thông 39km kênh mương.

Công tác an sinh xã hội vươn lên mạnh mẽ: hệ thống đã huy động gần 490 tỷ đồng để xây dựng, bàn giao hơn 9.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và tổng nguồn lực an sinh đạt gần 700 tỷ đồng. Hệ thống 1.134 mô hình tự quản tại cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả, thắt chặt khối đại đoàn kết cộng đồng.

Nhận diện rào cản, kiến nghị tháo gỡ cơ chế

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới tại An Giang vẫn bộc lộ những rào cản. Địa bàn rộng, số lượng hội viên tăng nhưng biên chế giảm đang tạo áp lực lớn. Các cơ chế, chính sách cho người lao động sau sắp xếp chưa được điều chỉnh đồng bộ; việc kiện toàn nhân sự tại một số chức danh cơ sở còn chậm. Đáng chú ý, cơ chế phối hợp giữa MTTQ với chính quyền và một số cơ quan có lúc thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng chồng chéo nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: TTXVN.

Lắng nghe và ghi nhận thực tế này, ông Nguyễn Quang Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Trưởng đoàn khảo sát), đã đánh giá cao sự chủ động và hiệu quả hoạt động của các tổ chức thành viên tỉnh An Giang thời gian qua.

Phó trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các khó khăn, kiến nghị của địa phương để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Qua đó, Trung ương sẽ nghiên cứu, đề ra những giải pháp chiến lược, giúp tháo gỡ điểm nghẽn và tạo điều kiện để các tổ chức thành viên cấp tỉnh hoạt động hiệu quả, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.