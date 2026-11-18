Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhấn mạnh, việc gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, đưa những giá trị văn hóa tốt đẹp trở thành chất kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái và trách nhiệm với quê hương. Tinh thần “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” cần được thể hiện trong cách sống, cách ứng xử và trong từng quyết định vì lợi ích chung.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu ôn lại truyền thống Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh Tô Thắm

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, gìn giữ bản sắc cần đi cùng với tôn trọng sự khác biệt và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Một cộng đồng bền chặt được xây dựng từ nếp sống nghĩa tình, sự sẻ chia lúc khó khăn, tinh thần hợp tác và ý thức trách nhiệm với việc chung. Đó là nền tảng để xây dựng con người Cần Thơ nhân ái, hào hiệp, thanh lịch, năng động, có tri thức và khát vọng vươn lên.

Những giá trị ấy tiếp tục được khẳng định qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tổ chức tại 100% khu dân cư trên địa bàn thành phố, thu hút hơn 109.000 lượt người tham dự.

Qua các hoạt động văn hóa, giao lưu cộng đồng, trao 733 nhà Đại đoàn kết, 280 suất học bổng, trao 12.470 phần quà hỗ trợ người khó khăn và biểu dương, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu, tình làng nghĩa xóm được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể. Giá trị sâu xa của Ngày hội là làm cho mỗi người thấy mình thuộc về cộng đồng, có chỗ dựa khi khó khăn và có trách nhiệm cùng chăm lo cho người khác.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh Tô Thắm

"Tiếp nối truyền thống 96 năm đặt ra cho công tác Mặt trận trách nhiệm phải đổi mới mạnh mẽ hơn, gần dân hơn và hành động thiết thực hơn. Trong điều kiện vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Mặt trận các cấp cần sâu sát cơ sở, lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc, theo dõi việc giải quyết và góp phần tháo gỡ khó khăn ngay từ cộng đồng." - bà Hồ Thị Cẩm Đào khẳng định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho 16 cá nhân tiêu biểu. Ảnh Tô Thắm

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên.

Đồng thời, trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ Mặt trận, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân đã đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết và phát triển thành phố.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Đại đoàn kết không chỉ được thể hiện trong những sự kiện lớn hay những phong trào rộng khắp, mà trước hết được vun đắp từ sự hòa thuận trong mỗi gia đình, sự sẻ chia giữa những người láng giềng, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ và sự đồng lòng giữa chính quyền với Nhân dân.

Ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ trao bảng tượng trưng tặng quỹ “Vì người nghèo" TP Cần Thơ với số tiền 2 tỷ đồng. Ảnh Tô Thắm

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 96 năm vẻ vang, với sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp trách nhiệm của chính quyền và sự đồng hành của các tầng lớp Nhân dân, MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu nghĩa tình." - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức chuỗi hoạt động: giới thiệu không gian trưng bày dàn nhạc ngũ âm truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer; 6 gian trưng bày và giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương; 6 gian hàng ẩm thực, trưng bày và phục vụ thưởng thức các loại bánh dân gian truyền thống.