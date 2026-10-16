Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026), đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả đạt được và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

* Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật và giải pháp của UBKT Tỉnh ủy trong việc ổn định tổ chức, bảo đảm công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng thông suốt, hiệu quả sau sáp nhập tỉnh?

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy. Ảnh: Q.T

- Sau sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, ổn định đội ngũ cán bộ; đồng thời triển khai đồng bộ các nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc.

Từ ngày 1-7-2025 đến 9-2026, cấp ủy các cấp đã kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 741 tổ chức Đảng và 57.230 đảng viên; giám sát 624 tổ chức Đảng và 5.630 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, 36 đảng viên; giám sát 572 tổ chức đảng, 664 đảng viên; xác minh tài sản, thu nhập đối với 674 đảng viên. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra đối với 8 đảng ủy và giám sát 18 đảng ủy trực thuộc, gắn với trách nhiệm của các đồng chí thường trực đảng ủy. Qua đó, kịp thời đánh giá tình hình, khắc phục những hạn chế, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Chúng tôi đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phối hợp và đẩy mạnh giám sát thường xuyên, bảo đảm công tác KTGS theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy và phương thức quản lý có nhiều thay đổi.

* Trong bối cảnh địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn, nhiều lĩnh vực phát triển mới và yêu cầu quản lý ngày càng cao, đâu là những khó khăn, thách thức đối với ngành Kiểm tra Đảng tỉnh, thưa đồng chí?

- Địa bàn tỉnh rộng hơn, phạm vi quản lý lớn, số lượng tổ chức đảng và đảng viên đông, trong khi yêu cầu nhiệm vụ chính trị ngày càng cao là thách thức đối với công tác nắm tình hình, xây dựng chương trình KTGS, tổ chức thực hiện và theo dõi việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra.

Bên cạnh đó, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều vấn đề mới về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và trách nhiệm thực thi công vụ.

Tỉnh đang triển khai nhiều nhiệm vụ, dự án phát triển KT-XH, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Đây đều là những lĩnh vực cần được theo dõi sát để kịp thời phát hiện nguy cơ, phòng ngừa sai phạm, nhất là trong quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư, đất đai và thực hiện chính sách.

Một khó khăn khác là yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, đặc biệt ở cơ sở. Cán bộ phải vừa nắm vững quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vừa có bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng phân tích, đánh giá và xử lý những vấn đề phát sinh.

Trong khi đó, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới đòi hỏi ngành phải tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ.

Trước những yêu cầu đó, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh xác định phải chủ động hơn trong nắm tình hình, sâu sát cơ sở, lựa chọn nội dung, đối tượng KTGS đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, không để bị động, bất ngờ hoặc để hạn chế nhỏ kéo dài, tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức về nguồn tại Bia di tích Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai (Khu 10, xã Krong). Ảnh: ĐVCC

* UBKT Tỉnh ủy sẽ đổi mới công tác KTGS như thế nào để phòng ngừa vi phạm từ sớm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung?

- Chúng tôi xác định đổi mới công tác KTGS phải bắt đầu từ tư duy và phương thức thực hiện, chuyển mạnh từ kiểm tra khi có vấn đề sang chủ động nắm tình hình, giám sát thường xuyên, nhận diện nguy cơ và cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa.

Công tác KTGS phải bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm và những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Trong đó, cần phát huy vai trò của cán bộ được phân công theo dõi địa bàn; tăng cường dự họp cấp ủy, nghiên cứu văn bản, nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời báo cáo và tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh.

Đồng thời, chú trọng giám sát việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai các dự án trọng điểm và thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu.

Một yêu cầu rất quan trọng là kiểm tra phải có kết luận, kết luận phải được thực hiện, khuyết điểm phải được khắc phục đến cùng.

Đối với những hạn chế, thiếu sót chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, cần kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục; đối với hành vi vi phạm, phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định, bảo đảm tính giáo dục và sức răn đe.

Về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, cần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phân biệt rõ sai sót khách quan trong quá trình đổi mới với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả.

Việc xem xét phải khách quan, toàn diện, căn cứ vào động cơ, bối cảnh, quy trình và hậu quả cụ thể, bảo đảm cán bộ làm đúng, vì lợi ích chung không bị cản trở bởi tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, đồng thời không để việc khuyến khích đổi mới trở thành cái cớ bao che vi phạm.

* Theo đồng chí, ngành Kiểm tra Đảng cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp đột phá nào để góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới?

- Thời gian tới, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, hoàn thành chương trình KTGS năm 2026, kế hoạch thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị,

Ban Bí thư và kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026; xây dựng chương trình năm 2027 sát tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau KTGS; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, được dư luận quan tâm, không để hình thành điểm nóng từ cơ sở.

Thứ ba, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan liên quan; từng bước đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi địa bàn và xử lý thông tin phục vụ công tác KTGS.

Đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là cấp cơ sở, chúng tôi xác định đây là khâu then chốt. Ngành sẽ chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; cập nhật kịp thời các quy định mới của Đảng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn xử lý tình huống thực tiễn.

Cùng với chuyên môn, cần rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tính khách quan, công tâm, thận trọng và tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ phải gương mẫu, liêm chính, nắm chắc quy định, sát cơ sở, thực hiện đúng thẩm quyền.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, UBKT; tăng cường KTGS ngay trong cơ quan làm nhiệm vụ này, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh hoặc lợi dụng nhiệm vụ gây phiền hà.

Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, cảnh báo với phát hiện, xử lý vi phạm; lấy kết quả khắc phục sau kiểm tra làm thước đo hiệu quả.

Qua đó, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh Gia Lai trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

* Xin cảm ơn đồng chí!