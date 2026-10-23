Đổi mới công tác khuyến công, nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất, tăng cường liên kết vùng

Trong 9 tháng năm 2026, các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thực hiện hoạt động khuyến công với kinh phí đầu tư lớn. Chương trình khuyến công đã hỗ trợ xây dựng 2 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới và mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn; đồng thời, hỗ trợ 63 cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, nguồn lực khuyến công đang được tập trung vào những nhu cầu thiết thực của cơ sở sản xuất, góp phần cải tiến quy trình, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai. Công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng quản lý và nâng cao năng lực tổ chức sản xuất tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển ổn định, thích ứng với yêu cầu thị trường.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, các địa phương phía Nam đã tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng thủ công mỹ nghệ với khoảng 200 gian hàng. Chương trình cũng hỗ trợ bình chọn 51 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp cho 30 lượt cơ sở và đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Qua đó, các cơ sở sản xuất có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, kết nối với đối tác, phát triển thương hiệu và đa dạng hóa kênh phân phối, tăng khả năng cạnh tranh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác khuyến công theo hướng nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển công nghiệp nông thôn bền vững. Đối với khu vực phía Nam, lợi thế về công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, thương mại và logistics tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công. Việc tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, doanh nghiệp phân phối và thị trường tiêu thụ sẽ góp phần hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm đề nghị các địa phương phía Nam cần đánh giá khách quan kết quả thực hiện công tác khuyến công năm 2025 và 9 tháng năm 2026, làm rõ hiệu quả sau hỗ trợ đối với năng suất, chất lượng, sản lượng, giá trị gia tăng, thị trường và vốn đối ứng của cơ sở công nghiệp nông thôn. Đồng thời, nhân rộng mô hình hỗ trợ hiệu quả, tăng cường liên kết vùng và kết nối thị trường. Trong đó, cần phát huy vai trò của TP Hồ Chí Minh trong kết nối công nghệ, dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong khu vực.

Cùng ngày, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công, tập trung hướng dẫn bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP), xây dựng kế hoạch và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.