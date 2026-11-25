Câu lạc bộ Lý luận trẻ Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Đà Nẵng tổ chức tình nguyện tại xã Trà Tân, tháng 1/2026. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Bồi dưỡng chính trị, tư tưởng

Tại Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Đà Nẵng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên và sinh viên được triển khai thông qua nhiều hình thức, chú trọng kết hợp giữa học tập lý luận với hoạt động thực tiễn. Bên cạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đoàn trường quan tâm tổ chức các diễn đàn trao đổi, hoạt động nghiên cứu, giúp sinh viên nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh.

Trong đó, Câu lạc bộ Lý luận trẻ là mô hình được duy trì thường xuyên, tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên tìm hiểu, trao đổi, vận dụng kiến thức lý luận vào thực tiễn.

Sau hơn một năm thành lập, câu lạc bộ thu hút gần 350 thành viên đăng ký tham gia, gồm giảng viên trẻ và sinh viên. Theo anh Nguyễn Hải Dương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ, hằng tháng, ban chủ nhiệm tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt như báo cáo chuyên đề, diễn đàn trao đổi học thuật, tọa đàm.

Câu lạc bộ còn vận hành fanpage “CLB Lý luận trẻ - APAG Đà Nẵng”, đăng tải các bài viết về chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính công và giáo dục lý tưởng cách mạng. Qua đó, góp phần mở rộng không gian học tập, nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch và lan tỏa thông tin chính thống trong sinh viên.

Mới đây, Đoàn trường phối hợp Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Con đường ánh sáng chân lý”. Hội thi quy tụ 6 đội đại diện các ngành, chuyên ngành đào tạo, trải qua ba vòng thi gồm “Ánh sáng lý luận”, “Lan tỏa chân lý” và “Bản lĩnh soi đường”.

Hoạt động nhằm tạo sân chơi học thuật, giúp sinh viên củng cố kiến thức lý luận chính trị, nâng cao khả năng tư duy, phản biện và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đây cũng là dịp khuyến khích tinh thần tự học, nghiên cứu và trách nhiệm của người trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đoàn trường Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại Đà Nẵng phối hợp Câu lạc bộ Lý luận trẻ tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2026. Ảnh: PHƯỚC AN

Từ môi trường rèn luyện này, nhiều thành viên câu lạc bộ tích cực tham gia các sân chơi học thuật. Năm 2026, hai sinh viên Quách Ngọc Vinh và Trần Duy Thẳng đoạt giải Triển vọng tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 cấp Trung ương.

Sinh viên Trần Duy Thẳng cho biết: “Hơn 1 năm tham gia Câu lạc bộ Lý luận trẻ giúp em nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng lý luận, có kiến thức nhận diện các thông tin sai lệch, xuyên tạc trong đời sống và trên mạng xã hội. Những trải nghiệm này giúp em tự tin tham gia các sân chơi học thuật, góp phần lan tỏa thông tin chính thống và đấu tranh với các quan điểm sai trái”.

Gắn chặt lý luận, thực tiễn và chuyển đổi số

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Câu lạc bộ Lý luận trẻ phát huy vai trò trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên. Sau hơn một năm thành lập, câu lạc bộ có 25 thành viên nòng cốt. Trong các buổi sinh hoạt, thành viên trao đổi, báo cáo chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác Đoàn.

Câu lạc bộ còn giới thiệu những tác phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để sinh viên tìm hiểu, học tập. Trên không gian mạng, fanpage “CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Ngoại ngữ” đăng tải hơn 50 bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gương người tốt, việc tốt và hoạt động phong trào của sinh viên.

Anh Nguyễn Tuấn Quang Tùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Đại học Ngoại ngữ cho biết, câu lạc bộ chú trọng gắn việc học tập lý luận với hoạt động thiết thực vì cộng đồng. Đầu năm 2026, các thành viên tổ chức chuyến tình nguyện tại Trường Tiểu học Atiêng (xã Tây Giang), trao tặng học sinh 60 suất quà Tết, 1 trống trường, 1 loa di động và kệ sách phục vụ học tập.

Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tổ chức hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ I cấp trường.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng )tổ chức sinh hoạt cho các thành viên. Ảnh: PHƯỚC AN

Trên địa bàn thành phố, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được đổi mới thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Các cấp bộ Đoàn khai thác internet, mạng xã hội và nền tảng truyền thông số để tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Đoàn đến đoàn viên.

Nổi bật là đợt sinh hoạt chính trị “Học theo Người từ những câu chuyện kể” do Thành đoàn triển khai. Những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh được số hóa, tích hợp vào mã QR để chi đoàn, chi hội thuận tiện khai thác tư liệu phục vụ sinh hoạt. Cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm lý và dư luận trong thanh niên để kịp thời định hướng.

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố chia sẻ, thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ, đổi mới về nội dung và phương thức, gắn với thực tiễn đời sống và tiến trình chuyển đổi số.

Nhiều đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức, các điển hình người tốt, việc tốt được tuyên truyền, nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh và niềm tin của tuổi trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những kết quả này góp phần chuyển biến nhận thức thành hành động, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, phù hợp với người trẻ; tăng cường nắm bắt, dự báo dư luận xã hội và chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng.