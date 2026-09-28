Đổi mới công tác Đoàn, phát huy vai trò tiên phong của thanh niên

Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường bày tỏ vui mừng khi Thái Nguyên được Trung ương Đoàn lựa chọn là địa phương đăng cai Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XIII. Đồng chí khẳng định, thanh niên là lực lượng quan trọng trong kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí mong muốn, Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Thái Nguyên, nhất là trong xây dựng các mô hình phù hợp với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn; tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và lập nghiệp.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tập trung đánh giá các nội dung công việc Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã giải quyết từ sau Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ nhất, khóa XIII.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng, gồm: Hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026-2031; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2027; dự thảo khung Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giai đoạn 2027-2031…

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Đồng thời, Hội nghị cũng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và đánh giá thực chất.

Đối với công tác tuyên truyền, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh số hóa tư liệu lịch sử, tăng tính chủ động của cơ sở, giảm các hoạt động trùng lặp, hình thức. Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu gắn học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với hành động cụ thể, lấy kết quả thực hiện và hiệu quả công việc làm thước đo.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị góp phần thống nhất các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026-2031, tạo cơ sở triển khai hiệu quả chương trình công tác năm 2027.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn tiếp tục tổ chức Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.