Đổi mới công tác đánh giá cán bộ để tránh tình trạng làm việc cầm chừng

Rà soát toàn bộ việc phân cấp, phân quyền cho địa phương

Tham gia chất vấn, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Ninh Bình) nêu câu hỏi: Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Chính phủ có giải pháp căn cơ gì để khắc phục triệt để tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí ngược lại, đổ lỗi cho những hạn chế, bất cập của pháp luật để không dám quyết định; nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Ninh Bình) nêu câu hỏi chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Chính phủ cho biết, hiện Chính phủ đang tiến hành rà soát toàn bộ việc phân cấp, phân quyền cho địa phương; xác định rõ những nhiệm vụ nào chính quyền cấp cơ sở có thể thực hiện và những nhiệm vụ nào cần rà soát lại. Cùng với đó, bố trí đủ nguồn lực đầu tư công cho chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ.

Đồng thời, theo Thủ tướng Chính phủ, phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Khi đã quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nhiệm vụ nhưng vẫn không bảo đảm tiến độ, kết quả, chất lượng công việc thì bắt buộc phải xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để có điều chỉnh kịp thời. Đánh giá thẳng thắn, có trách nhiệm và rõ ràng đối với những bộ phận chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không để tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia xuất khẩu?

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) nêu vấn đề, xuất khẩu của nước ra vẫn còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI, trong khi doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chịu sức ép về chi phí. Đại biểu đề nghị Chính phủ cho biết thời gian tới sẽ ưu tiên những cơ chế nào để doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm đơn hàng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và nâng tỷ trọng xuất khẩu; qua đó tạo thêm việc làm ổn định, nâng thu nhập thực tế cho người lao động?

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương và Quốc hội, Chính phủ đã xây dựng nhiều chương trình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, yêu cầu tiên quyết mà chúng ta phải thực hiện, đã và đang thực hiện, đồng thời sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới chính là giải quyết bài toán về thể chế.

Theo Thủ tướng, khi có khuôn khổ thể chế chuẩn mực, đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, đồng thời giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ, chắc chắn sẽ tạo được hành lang pháp lý thông thoáng để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Cùng với môi trường pháp lý, khi các quyền, lợi ích hợp pháp được bảo đảm sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm.

Cùng với đó, liên quan đến năng lực của doanh nghiệp, theo Thủ tướng Chính phủ, muốn tăng cường năng lực doanh nghiệp, bên cạnh các quy định của pháp luật, nhà nước phải có đầy đủ các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) tham gia chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Thủ tướng Chính phủ dẫn chứng, vừa qua, Chính phủ đã ban hành và triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; xây dựng chiến lược thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa đến năm 2030; triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu; thực thi các hiệp định thương mại tự do và khuyến khích kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cùng với việc tiếp tục thúc đẩy đưa hàng Việt Nam ra thị trường quốc tế, phải tiếp tục mở rộng các thị trường mới thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và theo khối, qua đó đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Chính phủ có các giải pháp khuyến khích về thuế, đất đai, hỗ trợ tiếp cận vốn và khoa học, công nghệ. Nhà nước sẽ chủ động phối hợp với doanh nghiệp và các viện nghiên cứu, triển khai cơ chế đặt hàng các công nghệ, sản phẩm để có thể ứng dụng tại doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với chi phí hợp lý. Qua đó, khuyến khích doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, giảm chi phí trung gian, cải thiện chất lượng sản phẩm, tham gia chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường.

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, việc hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những nội dung ưu tiên mà Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc với các hiệp hội và doanh nghiệp để xây dựng những chương trình, đề án cụ thể, đưa vào thực tiễn và sát với yêu cầu của doanh nghiệp.

Phối hợp linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng

Về câu hỏi của đại biểu Trần Nhật Minh (Đoàn Nghệ An) liên quan đến các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Để thực hiện mục tiêu trên, trước hết phải xác định rõ nhu cầu và cơ cấu nguồn lực huy động từ ngân sách nhà nước, nhà đầu tư trong nước, doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài...

Đại biểu Trần Nhật Minh (Đoàn Nghệ An) nêu câu hỏi chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Cùng với đó, lựa chọn đúng dự án trọng điểm, phù hợp với yêu cầu và định hướng ưu tiên; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm chất lượng. Đây là điều kiện để nâng cao chất lượng tăng trưởng và kiểm soát các cân đối của nền kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Chính phủ ưu tiên củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam. Các chính sách tài khóa, tiền tệ và thương mại phải được phối hợp chặt chẽ, điều hành linh hoạt, bám sát diễn biến trong nước và quốc tế, qua đó kiểm soát tốt các cân đối vĩ mô.

Khi lựa chọn đúng dự án, triển khai nhanh và bảo đảm chất lượng, chắn chắn chúng ta sẽ đạt hiệu quả tăng trưởng cao, đồng thời kiểm soát được các cân đối của nền kinh tế.