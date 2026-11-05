Đổi mới công tác Đảng trong trường học

Đảng bộ xã Bảo Thắng hiện có 50 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, trong đó có 7 đảng bộ trường học. Sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và hệ thống chính trị, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã xác định tổ chức đảng trong các trường học giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Vì vậy, việc rà soát, kiện toàn tổ chức đảng trong các trường học được xác định là nhiệm vụ cần thực hiện sớm, bảo đảm các tổ chức đảng hoạt động ổn định, đúng chức năng, nhiệm vụ. Cùng với đó, Ban Xây dựng Đảng phân công, hướng dẫn cấp ủy, bí thư các tổ chức đảng trong trường học thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Từ mô hình chi bộ ở từng trường, hoặc chi bộ chuyên môn, sau sắp xếp, một số trường được tổ chức thành đảng bộ. Sự thay đổi này kéo theo yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường tham gia cấp ủy, nhất là bí thư, phó bí thư.

Tại Đảng bộ Trường Tiểu học Phố Lu, trước đây các trường học tổ chức theo mô hình chi bộ với số lượng đảng viên không lớn. Sau khi thành lập Đảng bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Hiện, trường có 118 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó 107 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên cao là điều kiện thuận lợi để tổ chức đảng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tuy nhiên, chính tỷ lệ đảng viên cao cũng đặt ra một bài toán khác: nguồn quần chúng ưu tú để tiếp tục bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng không còn nhiều. Cùng với đó là những bỡ ngỡ trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy khi mô hình tổ chức thay đổi.

Khó khăn rõ nhất là cán bộ làm công tác Đảng tại trường hiện đều kiêm nhiệm. Trong khi đó, đặc thù của ngành giáo dục là đội ngũ giáo viên đã được bố trí đủ số giờ chuyên môn. Nếu tiếp tục bố trí thêm nhiệm vụ kiêm nhiệm, việc sắp xếp thời gian và công việc chuyên môn không đơn giản.

Từ thực tế đó, nhà trường mong muốn đội ngũ cấp ủy được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ công tác Đảng, đồng thời có phương án bố trí cán bộ chuyên trách để công tác xây dựng Đảng tại các trường học được thực hiện bài bản, hiệu quả hơn.

Những khó khăn tại Trường Tiểu học Phố Lu cũng là vấn đề được Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bảo Thắng quan tâm trong quá trình nắm tình hình sau sắp xếp. Ban Xây dựng Đảng đã tăng cường nắm tình hình cơ sở, thường xuyên trao đổi với cấp ủy, ban giám hiệu các nhà trường để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của cấp ủy, bí thư tổ chức đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong trường học.

Theo ông Hoàng Mạnh Phúc - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bảo Thắng, sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường có những thay đổi nhất định, trong khi yêu cầu đối với công tác xây dựng Đảng ở cơ sở ngày càng cao. Do đó, nâng cao nhận thức và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường, nhất là những đồng chí tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư, được xác định là nhiệm vụ cần quan tâm thường xuyên.

Ban Xây dựng Đảng tập trung hướng dẫn cán bộ quản lý, cấp ủy các trường nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng; nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; công tác quản lý đảng viên; quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Việc xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết cũng được hướng dẫn theo hướng gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, tránh tách rời công tác xây dựng Đảng với hoạt động giáo dục.

Cách làm được xác định không chỉ dừng ở những lớp tập huấn nghiệp vụ. Khi các tổ chức đảng trường học gặp khó khăn trong tổ chức sinh hoạt, phát triển đảng viên hoặc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng sẽ trực tiếp trao đổi, hướng dẫn để cấp ủy thực hiện đúng quy định, đồng thời phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị.

Từ thực tế sau sắp xếp cho thấy, kiện toàn tổ chức đảng mới chỉ là bước đầu. Để các đảng bộ trường học thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị, cần tiếp tục củng cố năng lực của đội ngũ cấp ủy, nhất là những cán bộ quản lý lần đầu đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tổ chức đảng ở cấp đảng bộ.

“Ban Xây dựng Đảng tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, đồng thời kiểm tra, nắm tình hình tại các tổ chức đảng trường học. Mục tiêu là giúp đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, quản lý hoạt động giáo dục, vừa phát huy đầy đủ vai trò của người cán bộ, đảng viên, cấp ủy trong xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ” - ông Hoàng Mạnh Phúc cho biết thêm.

Nhờ sự chủ động đồng hành, hoạt động của các tổ chức đảng trong trường học tại Bảo Thắng đang đi vào nền nếp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực sự trở thành hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã Bảo Thắng.