Đổi mới công tác Đảng ở vùng cao từ chuyển đổi số

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nậm Có lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn với khai thác dữ liệu quốc gia được xác định là khâu đột phá chiến lược.

Cụ thể hóa mục tiêu này, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ triển khai ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử", từng bước đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Chi bộ thôn Thào Sa Chải có 100% đảng viên cài đặt, sử dụng "Sổ tay đảng viên điện tử". Qua đó, đảng viên chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm chủ trương, nghị quyết trước mỗi kỳ sinh hoạt, đồng thời nâng cao chất lượng tham gia thảo luận.

Đảng viên Dình A Hành chia sẻ: “Từ khi sử dụng "Sổ tay đảng viên điện tử", tôi chủ động nghiên cứu kỹ tài liệu trước khi sinh hoạt; đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tham gia ý kiến, đề xuất giải quyết những vấn đề thiết thực tại cơ sở”.

Ông Sùng A Kỷ - Bí thư Chi bộ thôn Thào Sa Chải cho biết, ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp đổi mới phương thức làm việc mà còn tạo điều kiện để đảng viên chuẩn bị nội dung chu đáo, phát huy trách nhiệm trong thảo luận, xây dựng nghị quyết sát thực tế.

Từ đó, các buổi sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào chiều sâu, dành nhiều thời gian hơn cho việc bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đây cũng là cơ sở để nâng cao trách nhiệm của đảng viên, gắn việc thực hiện nghị quyết với phát triển kinh tế, giảm nghèo và cải thiện đời sống Nhân dân.

Tại Chi bộ thôn Có Thái, 21 đảng viên đều đã cài đặt, sử dụng hiệu quả ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ.

Nghị quyết chi bộ đề ra luôn gắn với thực tiễn, tập trung phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Vì vậy, phát huy tinh thần tiên phong, từ các nền tảng số, nhiều đảng viên đã chủ động tìm hiểu kiến thức khoa học - kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất và hướng dẫn người dân cùng làm theo.

Tiêu biểu, đảng viên Hoàng Văn Nhất đã truy cập các trang thông tin khuyến nông, để tìm hiểu kiến thức, ứng dụng vào thực tiễn, phát triển mô hình chăn nuôi.

Hiện, gia đình anh Nhất nuôi 300 con gà đen và 10 con lợn mỗi lứa, cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Từ đó, anh chia sẻ, phổ biến kiến thức giúp 3 hộ phát triển kinh tế từ chăn nuôi gà, lợn.

Với phương châm đảng viên đi trước, làm trước, đến nay, thôn Có Thái đã phát triển hàng chục mô hình kinh tế tổng hợp, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm/mô hình, góp phần giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Ông Đèo Văn Lân - Bí thư Chi bộ thôn Có Thái, cho biết: “Chuyển đổi số giúp đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời tạo điều kiện để đảng viên tiếp cận kiến thức mới, áp dụng vào thực tiễn. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, lan tỏa cách làm hay, cùng Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, giảm nghèo, thu nhập bình quân của xã Nậm Có hiện đạt 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33,51% (giảm 13% so với năm 2025).

Đảng bộ xã Nậm Có hiện có 10 chi bộ thôn, với tổng số 326 đảng viên. Cùng với triển khai "Sổ tay đảng viên điện tử", Đảng ủy xã tập trung rà soát, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ đảng viên, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý.

Ông Tô Văn Học - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Có cho biết: Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ rà soát, bổ sung hồ sơ, đồng thời bố trí 3 máy và cán bộ có chuyên môn công nghệ thông tin phục vụ số hóa. Đến nay, khoảng 70% hồ sơ đảng viên đã được số hóa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11.

"Khó khăn chủ yếu là hạ tầng chưa đồng bộ, kỹ năng số của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Xã đang tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện" - ông Học cho biết thêm.

Từ "Sổ tay đảng viên điện tử" đến số hóa hồ sơ và từng bước triển khai 4 thủ tục hành chính Đảng trên không gian mạng, Nậm Có đang từng bước đưa công nghệ vào công tác xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, hiệu quả, sát thực tiễn. Đây không chỉ là bước tiến trong hiện đại hóa quy trình làm việc mà còn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.