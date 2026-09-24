Đổi mới công tác dân vận từ mô hình 'Buổi sáng với nhân dân'

Bằng việc trực tiếp đối thoại và lắng nghe những thắc mắc đời thường nhất đến thủ tục hành chính, cấp ủy và chính quyền địa phương đang chuyển dịch mạnh mẽ từ “nghe để biết” sang “nghe để giải quyết”, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới.

Chính quyền xã Bù Gia Mập đối thoại trực tiếp với nhân dân qua mô hình "Buổi sáng với nhân dân".

Sức hút từ mô hình đối thoại trực tiếp

Mô hình “Buổi sáng với nhân dân” thực hiện từ tháng 7/2026 đến nay tại các thôn đã mang đến không khí cởi mở ngay từ cơ sở. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng ngồi lại đối thoại mà không còn khoảng cách. Thay vì những báo cáo chuẩn bị sẵn, các cuộc gặp diễn ra thẳng thắn, xoay quanh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn những khó khăn hiện hữu và nguyện vọng chính đáng cần chính quyền tháo gỡ.

Tinh thần cốt lõi của mô hình do Đảng ủy xã Bù Gia Mập triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo phương châm: “Gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Chính quyền xã Bù Gia Mập đối thoại trực tiếp với nhân dân tại thôn Đăk Mai qua mô hình "Buổi sáng với nhân dân".

Phấn khởi trước cách làm mới, ông Điểu Mun, đảng viên lão thành Chi bộ thôn Đăk Mai đánh giá rất cao việc lãnh đạo xã Bù Gia Mập trực tiếp về cơ sở đối thoại cùng bà con. Sự xuất hiện kịp thời của đại diện cấp ủy, chính quyền ngay tại địa bàn không chỉ xóa bỏ khoảng cách giữa cán bộ và nhân dân, mà còn tạo kênh phản ánh trực tiếp, giúp những bức xúc, bất cập về đời sống dân sinh hay nguy cơ mất an ninh trật tự được phát hiện và tháo gỡ dứt điểm ngay từ sớm.

Ông Điểu Mun chia sẻ: Việc chính quyền không chờ dân tìm đến mà chủ động tìm đến với dân, đổi mới tư duy từ “nghe để biết” sang “nghe để làm” đã mang lại niềm tin rất lớn cho nhân dân, nhất là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Cách làm “sát dân, trọng dân” này không những khơi dậy tinh thần chủ động của người dân mà còn tạo nên sự đồng thuận cao, củng cố vững chắc thế trận lòng dân để cùng chính quyền xây dựng vùng biên ngày càng ổn định và phát triển.

Ông Điểu Mách, người dân thôn Đăk Mai từng tham dự chương trình “Buổi sáng với nhân dân” tại thôn phấn khởi khi được trực tiếp nêu ý kiến và được giải đáp vấn đề vướng mắc. Theo ông Mách, trước đây, bà con gặp vướng mắc về hồ sơ đất đai hay thủ tục chế độ thường phải đi lại nhiều lần do chưa được hướng dẫn chu đáo, lại không biết bày tỏ cùng ai ngoài việc chờ đến kỳ tiếp xúc cử tri. Nay lãnh đạo xã về tận thôn ngồi lại cùng dân, bà con được nói thẳng, nói thật những điều trăn trở. Cán bộ không chỉ nghe rồi để đó, mà giải thích rõ ràng và giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận xử lý. Cách làm này không chỉ giúp bà con thấy mình được tôn trọng mà còn thúc đẩy cán bộ chấn chỉnh thái độ phục vụ, hướng đến một chính quyền thực sự vì dân.

Chính quyền xã Bù Gia Mập đối thoại trực tiếp với nhân dân qua mô hình "Buổi sáng với nhân dân".

Bà Điểu Thị Chôm, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Mai chia sẻ: Từ khi có “Buổi sáng với nhân dân”, công việc của Ban tự quản thôn thuận lợi hơn rất nhiều. Nhiều chuyện trước đây thôn vận động mãi bà con chưa xuôi hoặc những vướng mắc vượt thẩm quyền của thôn chưa thể giải quyết được, thì nay được lãnh đạo xã trực tiếp tháo gỡ ngay tại chỗ. Người dân thấy nói thật, được việc thật nên rất phấn khởi và mong muốn mô hình được duy trì thường xuyên, trở thành lịch sinh hoạt định kỳ để bà con và chính quyền ngày càng gắn kết.

Những hành động cụ thể sau mỗi buổi gặp đã khẳng định bước chuyển lớn trong phương thức lãnh đạo ở Bù Gia Mập. Từ “nghe để biết” sang “nghe để làm”, từ “tiếp nhận phản ánh” sang “xác định rõ địa chỉ trách nhiệm”.

Chuyển mạnh tư duy dân vận

Mô hình “Buổi sáng với nhân dân” được duy trì định kỳ ít nhất một lần mỗi tuần hoặc linh hoạt theo tình hình thực tế. Địa điểm tổ chức ưu tiên đặt tại các khu dân cư đang có vướng mắc hoặc tập trung nhiều ý kiến, kiến nghị của bà con. Điều cốt lõi là chương trình không dừng lại ở việc “ngồi nghe”. Mọi ý kiến của nhân dân đều được ghi nhận và phân loại cụ thể. Vấn đề thuộc thẩm quyền được trao đổi, giải trình trực tiếp. Việc cần xử lý được giao rõ trách nhiệm, nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp báo cáo cấp trên. Sau cuộc gặp, toàn bộ tiến độ thực hiện tiếp tục được theo dõi, thúc đẩy sát sao.

Sự cởi mở, gần gũi của mô hình thời gian qua đã tạo được sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ từ nhân dân. Trong không khí thân tình và dân chủ, người dân đã chủ động tham gia trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh toàn diện các vấn đề thiết thực của đời sống.

Ông Lương Văn Sung, thôn Đăk Côn đặt câu hỏi trực tiếp cho lãnh đạo xã Bù Gia Mập qua mô hình "Buổi sáng với nhân dân".

Ông Lương Văn Sung, Trưởng thôn Đăk Côn chia sẻ: Mô hình đối thoại trực tiếp đã thổi luồng sinh khí mới vào đời sống của bà con. Việc chính quyền xã về tận cơ sở giải quyết kịp thời các vướng mắc giúp không khí gặp gỡ cởi mở, dân chủ hơn. Bà con thấy mình được tôn trọng nên phấn khởi đóng góp ý kiến, từ đó củng cố niềm tin vào chính quyền và tạo động lực đoàn kết xây dựng vùng biên ngày càng phát triển.

Một “vòng tròn tích cực” trong công tác dân vận đang được định hình rõ nét tại xã biên giới có khoảng 75% là đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ trương từ cấp ủy đi vào cuộc sống, thực tiễn từ người dân phản ánh ngược trở lại. Kết quả xử lý được theo dõi sát sao và tiếp tục nhân rộng. Mô hình “Buổi sáng với nhân dân” không chỉ dừng lại ở một diễn đàn đối thoại đơn thuần, mà đã trở thành phương thức kết nối thường xuyên, củng cố vững chắc niềm tin giữa Đảng, chính quyền và nhân dân nơi vùng biên giới.

Theo ông Lê Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân xã Bù Gia Mập, mô hình “Buổi sáng với nhân dân” được tổ chức nhằm phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Đây là dịp để bà con trực tiếp phản ánh vướng mắc, đề xuất giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Các ý kiến cần được đóng góp thẳng thắn, cởi mở. Các cơ quan chuyên môn phải nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ hoặc tổng hợp báo cáo cấp trên đối với nội dung vượt thẩm quyền.

“Đối thoại phải là quá trình tương tác hai chiều. Bên cạnh việc chính quyền lắng nghe, các Bí thư Chi bộ và người dân cũng cần tích cực thông tin, giải thích lại những nội dung đã được trả lời để tạo sự nhất trí, đồng thuận cao trong cộng đồng. Những phản ánh từ thực tiễn chính là cơ sở quan trọng để cấp ủy, chính quyền đánh giá đúng hiệu quả quản lý và kịp thời chỉ đạo khắc phục các điểm bất cập”, ông Nam cho biết thêm.

Việc đưa đối thoại về tận khu dân cư không đơn thuần là thay đổi địa điểm họp, mà là bước chuyển lớn về tư duy tiếp cận. Cấp ủy không chờ dân đến mà chủ động tìm đến dân. Chính quyền không chỉ xử lý hồ sơ trên bàn làm việc mà trực tiếp tháo gỡ vướng mắc từ thực địa. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cũng phát huy tối đa vai trò giám sát, tuyên truyền và nắm bắt địa bàn ngay từ cơ sở.

Đối với đồng bào vùng biên giới Bù Gia Mập, “Buổi sáng với nhân dân” không chỉ tháo gỡ những trăn trở đời thường như: đất đai, nguồn nước hay thủ tục hành chính, mà còn xóa tan khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân. Khi tiếng nói được lắng nghe và vướng mắc được giải quyết dứt điểm, đặc biệt niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào Đảng và Nhà nước ngày càng thêm bền chặt. Sự đồng thuận của nhân dân chính là gốc rễ để giữ vững an ninh trật tự, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên giậu Tổ quốc.