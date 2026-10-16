Đổi mới công tác dân vận, hướng về cơ sở

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân vận; phát huy vai trò của nhân dân, cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác dân vận được đẩy mạnh theo hướng xây dựng “chính quyền phục vụ nhân dân”; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Với phương châm “hướng về cơ sở”, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số từng bước xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, đại diện và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội chuyển biến tích cực; các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được cụ thể hóa bằng những phần việc, sản phẩm, thu hút sự tham gia của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phương tiện truyền thông lan tỏa các mô hình, điển hình tiêu biểu; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo.

Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai trên các lĩnh vực: kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác tiếp dân, tổ chức đối thoại đi vào nền nếp, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề nhân dân quan tâm để có những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Đến nay, 100% cơ quan Nhà nước, các cấp chính quyền bố trí nơi tiếp dân, niêm yết nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân tại trụ sở và thực hiện tiếp công dân theo quy định.

Cán bộ xã Ca Thành tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ những cuộc đối thoại ở cơ sở, nhiều vấn đề thiết thực của người dân được giải quyết, góp phần tạo đồng thuận trong cộng đồng. Anh Ma Văn Lâm, xóm Minh Thanh, xã Nguyên Bình chia sẻ: Khi cấp ủy, chính quyền xã đối thoại làm đường tại xóm, người dân bày tỏ ý kiến, kiến nghị về việc hiến đất mở rộng đường, đóng góp tiền, ngày công, huy động nguồn lực hỗ trợ… Các đồng chí lãnh đạo xã kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân. Người dân đồng thuận hiến đất, đóng góp vật liệu, ngày công lao động làm đường. Nay con đường đã được bê tông hóa, đi lại thuận tiện, tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế.

Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. MTTQ phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Duy trì, nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả; xây dựng các mô hình mới trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng pháp luật, truyền thông chính sách, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số… Công tác tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của MTTQ và các đoàn thể, các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, nội dung về phong trào thi đua “Dân vận khéo” được lồng ghép, tuyên truyền sâu rộng. Hệ thống truyền thanh cơ sở góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những mô hình, cách làm hiệu quả đến gần hơn với người dân. Lực lượng vũ trang phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tăng cường bám dân, bám địa bàn, thực hiện “4 cùng” với nhân dân, vận động, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới. Tham gia phòng, chống tội phạm, đấu tranh ngăn chặn truyền đạo trái pháp luật.

9 tháng năm 2026, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận trên 65,6 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, phân bổ 61,8 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát huy động nhiều nguồn lực, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 36 tỷ đồng xây dựng 450 nhà, cùng sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Phối hợp tổ chức 149 cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh với hơn 10.000 cử tri tham gia, ghi nhận 677 ý kiến, kiến nghị. Các đơn vị lực lượng vũ trang thành lập tổ liên gia tự quản, tổ an ninh nhân dân và các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiệu quả công tác dân vận còn thể hiện qua những chuyển biến trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 9 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng, GRDP ước tăng 7,96% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.