Đổi mới công tác dân nguyện, giám sát để phục vụ nhân dân tốt hơn

Sáng 8/10, tại Quảng Ninh, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổ chức Hội nghị công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công cho biết, đây là một trong chuỗi 3 hội nghị về công tác dân nguyện và giám sát do Ủy ban chủ trì trên phạm vi cả nước. Chuỗi hội nghị nhằm tạo diễn đàn trao đổi thực chất, phản ánh những vấn đề từ cơ sở, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn nay.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Media Quốc hội

Theo Phó Chủ nhiệm Hoàng Anh Công, công tác dân nguyện và hoạt động giám sát có vai trò quan trọng. Trong nhiệm kỳ mới, yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội, HĐND và các cơ quan của Quốc hội đặt ra đòi hỏi phải đổi mới phương thức tổ chức, cơ chế phối hợp và cách thức theo dõi kết quả.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác dân nguyện và giám sát cần bảo đảm sự thông suốt trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thẩm quyền và tiến độ giải quyết.

Đối với các hồ sơ, vụ việc được chuyển giao trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cần bảo đảm việc giải quyết được tiếp nối, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần hoặc gửi đơn đến nhiều cơ quan.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công. Ảnh: Media Quốc hội

Phó Chủ nhiệm Hoàng Anh Công nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan dân cử, Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp đã có nhiều đổi mới trong tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và tổ chức hoạt động giám sát. Tuy nhiên, công tác này cần tiếp tục đổi mới về tư duy và phương pháp làm việc, trong đó chất lượng phải được đánh giá bằng kết quả thực chất.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Media Quốc hội

Để nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện và giám sát, Phó Chủ nhiệm Hoàng Anh Công đề nghị Hội nghị tập trung vào ba nhóm nội dung: đổi mới, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tổng hợp và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, phát huy vai trò phối hợp của MTTQ các cấp;

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân; quán triệt những điểm mới của pháp luật về giám sát, chia sẻ các mô hình, cách làm hiệu quả từ thực tiễn các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 8/10 đến sáng 9/10, với 3 phiên chuyên đề về tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; hoạt động tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.