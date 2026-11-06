Đổi mới công tác chỉ đạo, nâng cao hiệu quả kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Một là: Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời đến Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị Luật Thi hành án dân sự năm 2025, Nghị định số 152/2026/NĐ-CP ngày 13/5/2026 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự, hành chính.

Từ ngày 1/7/2026, VKSND được tổ chức theo mô hình 3 cấp nhưng Cơ quan THADS chỉ được tổ chức thành một cấp, để thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ mới, VKSND tối cao đã ban hành Thông Tư số 03/2025/TT- VKSNDTC ngày 30/6/2025 (V11) của VKSND tối cao “quy định về tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện thẩm quyền của VKSND các cấp”, theo đó VKSND khu vực có thẩm quyền kiểm sát đối với cơ quan THADS tỉnh nhưng trong phạm vi khu vực; Công văn số 3018/VKSTC- V11 ngày 2/7/2025 về thực hiện công tác kiểm sát THADS, HC đối với hệ thống Thi hành án dân sự; Công văn số 4377/VKSTC-V11 ngày 10/9/2025 về hướng dẫn thực hiện công tác kiểm sát THADS, HC đối với hệ thống Thi hành án dân sự và các hướng dẫn công tác hằng năm của VKSND tối cao và VKSND tỉnh.

Việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ, kịp thời Luật Thi hành án dân sự và các văn bản liên quan đã nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và bảo đảm hoạt động thi hành án đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phạm Đức Hoành, Viện trưởng VKSND khu vực 8, tỉnh Hưng Yên triển khai, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Hai là: Phân công Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: Công tác kiểm sát THADS, HC là khâu công tác đặc thù, bảo đảm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Việc phân công Kiểm sát viên không chỉ căn cứ vào số lượng việc mà phải dựa trên tính chất, mức độ phức tạp của từng loại việc để lựa chọn và phân công Kiểm sát viên cho phù hợp.

Đối với những vụ việc tài sản thi hành án có giá trị lớn, liên quan đến nhiều đương sự tài sản có tranh chấp, cưỡng chế thi hành án phức tạp những kéo dài, việc có đơn khiếu nại thì phân công Kiểm sát viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổng hợp, kỹ năng phối hợp liên ngành thực hiện và Lãnh đạo Viện phụ trách trực tiếp tham gia.

Lãnh đạo, Kiểm sát viên kiểm sát việc cưỡng chế thi án dân sự (giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất) tại xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Ba là: Chỉ đạo nghiệp vụ phải được thực hiện thường xuyên, liên tục gắn với từng giai đoạn của quá trình thi hành án, kiểm sát chặt chẽ việc TAND chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật cho cơ quan THA; việc ban hành quyết định thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án, xử lý tài sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện bản án, quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với những vụ việc phức tạp kéo dài hoặc có nhiều quan điểm khác nhau trong việc áp dụng pháp luật, lãnh đạo Viện phụ trách nghe Kiểm sát viên báo cáo cho ý kiến chỉ đạo và trực tiếp tham gia các cuộc họp liên ngành cho ý kiến định hướng giải quyết. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm sát THADS, HC nếu phát hiện thấy cơ quan THADS, TAND, cơ quan, tổ chức liên quan có vi phạm trong hoạt động thi ành án thì thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, trong đó phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và ấn định thời gian hoàn thành, thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, kiểm soát chất lượng thực hiện nhiệm vụ, nắm chắc kết quả giải quyết công việc của Kiểm sát viên cũng như chất lượng kiến nghị và việc thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát. Kịp thời biểu dương những Kiểm sát viên, chuyên viên làm tốt, phổ biến những cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm hay để nhân rộng; tự giác nhận diện hạn chế, khuyết điểm của bản thân với tinh thần tự phê bình, tự soi, tự sửa khắc phục những hạn chế khuyết điểm để tiến bộ.

Bốn là: Công tác phối hợp liên ngành: Chủ động thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên với phòng THADS, TAND khu vực, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan, trao đổi thông tin, xác minh, họp liên ngành và phối hợp xử lý công việc. Quan hệ phối hợp trong công tác kiểm sát THADS, HC là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trên nhiều phương diện có ý nghĩa quan trọng giúp các cơ quan đánh giá toàn diện thống nhất, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Việc cưỡng chế thi hành án là hoạt động đòi hỏi sự tham gia phối hợp của nhiều cơ quan liên quan, VKSND thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật bảo đảm các hoạt động phối hợp được tiến hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và bảo đảm tính pháp lý của kết quả thi hành án.

Do đó, đòi hỏi Lãnh đạo, Kiểm sát viên phải chủ động, linh hoạt, bản lĩnh, giữ vững quan điểm bảo đảm khách quan, đúng quy định của pháp luật; vừa xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hài hòa với các cơ quan vừa bảo đảm tính nguyên tắc thượng tôn pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án và chất lượng hoạt động kiểm sát.

Công tác phối hợp giữa Phòng Thi hành án dân sự, VKSND khu vực 8 và UBND xã Long Hưng bàn kế hoạch về việc cưỡng chế thi hành án.

Năm là: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Sau khi sáp nhập địa bàn rộng, số lượng việc ngày càng tăng, pháp luật thay đổi liên tục trong khi đó biên chế không tăng đòi hỏi Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên phải có trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn lý luận với thực tiễn được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đơn vị, tăng cường cơ chế đào tạo tại chỗ, cầm tay chỉ việc. Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên có kinh nghiệm phải trực tiếp đóng vai trò là “người hướng dẫn thực hành” truyền đạt kinh nghiệm nghề nghiệp cho đội ngũ Kiểm sát viên mới bổ nhiệm, chuyên viên mới được tuyển dụng thông qua công việc thực tiễn, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Việc đào tạo bồi dưỡng sẽ cho sản phẩm Lãnh đạo, Kiểm sát viên, chuyên viên có trách nhiệm, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không né tránh đùn đẩy, sẵn sàng tiên phong gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ mới.

Lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn kiểm sát viên mới kiểm sát việc cưỡng chế THADS tại xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Sáu là: Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành, của đơn vị trong đó có kiểm sát THAD, HC: Với phạm vi quản lý rộng, trải dài trên nhiều đơn vị hành chính (17 xã), khối lượng công việc lớn và yêu cầu thường xuyên phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, chuyển đổi số là công cụ quan trọng nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát công việc và hiệu quả điều hành khai thác, phân tích, sử dụng các dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Bên cạnh đó, nền tảng số trong tổ chức họp trực tuyến, báo cáo, trao đổi nghiệp vụ và phối hợp liên ngành giúp khắc phục những hạn chế về khoảng cách địa lý, giảm thời gian di chuyển, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, năng xuất lao động đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

* Kết quả đạt được: Năm 2026, VKSND khu vực 8, tỉnh Hưng Yên đã kiểm sát việc gửi 1.047 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND khu vực 8 đến đến Phòng THADS khu vực 8 tỉnh Hưng Yên. Kiểm sát 1.557 quyết định thi hành án, 2.584 việc/264.639.110.000; kiểm sát giải quyết 930 việc/68.778.469.000 đồng, 107 việc tiêu huỷ vật chứng, 6 việc cưỡng chế. Trực tiếp xác minh 36 trường hợp chưa có điều kiện thi hành án, trực tiếp kiểm sát 1 cuộc, tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị đã ban hành năm 2025 tại Phòng Thi Hành án dân sự khu vực 8 - Hưng Yên. Trong quá trình kiểm sát đã kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự và UBND xã trong công tác THADS, HC đã ban hành 4 yêu cầu và 5 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Các kiến nghị của Viện kiểm sát đều được tiếp thu chấp nhận, tổ chức rút kinh nghiệm và có văn bản tiếp thu theo quy định.

Việc đổi mới phương pháp quản lý, chỉ đạo điều hành trong công tác kiểm sát THADS, HC của VKSND khu vực 8, tỉnh Hưng Yên góp phần bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân; nâng cao hiệu, chất lượng công tác kiểm sát THADS, HC trong giai đoạn mới.