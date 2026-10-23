Đổi mới công tác cán bộ: Đánh giá đúng để sử dụng hiệu quả
Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Trong đó, đánh giá cán bộ đóng vai trò quan trọng, là nền tảng, tiền đề cho công tác cán bộ. Bởi đánh giá đúng thì mới bố trí, sử dụng đúng và mới phát huy được hiệu quả công việc.
Song Nghị quyết số 30-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã chỉ ra rằng: “đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, kết quả chưa được sử dụng thực chất, xuyên suốt”. Do đó để đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, khâu đầu tiên cần đổi mới đó chính là đánh giá cán bộ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-moi-cong-tac-can-bo-danh-gia-dung-de-su-dung-hieu-qua-post1396824.html