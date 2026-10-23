Đổi mới công tác cán bộ: Đánh giá đúng để sử dụng hiệu quả

Song Nghị quyết số 30-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã chỉ ra rằng: “đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, kết quả chưa được sử dụng thực chất, xuyên suốt”. Do đó để đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, khâu đầu tiên cần đổi mới đó chính là đánh giá cán bộ.

Kim Nhung - Quyết Thắng - Quốc Dũng/TTXVN