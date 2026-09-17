Đổi mới công nghệ, tích hợp AI phát triển phẫu thuật nội soi

GS.TS, Bác sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, phát biểu chào mừng và chỉ đạo Hội nghị.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam cho biết, các chủ đề được trình bày tại Hội nghị thể hiện khá toàn diện những lĩnh vực mũi nhọn của ngành Ngoại khoa hiện nay. Từ những lĩnh vực ngoại khoa truyền thống đến các kỹ thuật mới, hiện đại như phẫu thuật robot, phẫu thuật nội soi với hình ảnh 3D, các kỹ thuật can thiệp tối thiểu… đều được giới thiệu, trao đổi và thảo luận. Qua đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngoại khoa Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực tiếp cận và làm chủ các kỹ thuật tiên tiến của đội ngũ ngoại khoa trong nước.

Giáo sư Trần Bình Giang hy vọng thông qua hội nghị, hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng điều trị ngoại khoa tại Việt Nam. Đồng thời, các nhà ngoại khoa Việt Nam cũng tăng cường đóng góp vào sự phát triển của ngành ngoại khoa nói riêng, ngành Y học nói chung trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Ngoại khoa và phẫu thuật nội soi luôn là những lĩnh vực được Y học Việt Nam quan tâm đầu tư và không ngừng đổi mới. Từ các kỹ thuật nội soi cơ bản, đến nay phẫu thuật nội soi đã phát triển mạnh mẽ với các kỹ thuật ít xâm lấn, phẫu thuật nội soi nâng cao, phẫu thuật robot, phẫu thuật hỗ trợ hình ảnh và nhiều công nghệ hiện đại khác.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong y học, AI không thay thế phẫu thuật viên. Công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được tích hợp một cách phù hợp với kiến thức, kinh nghiệm lâm sàng, kỹ thuật và y đức…

PGS. TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, trình bày báo cáo tại phiên tổng quan Hội nghị.

Hội nghị là diễn đàn để các chuyên gia và đội ngũ cán bộ y tế trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới trong ngoại khoa hiện đại, đồng thời thúc đẩy tiếp cận và ứng dụng các kỹ thuật cao, trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ số vào thực hành lâm sàng. Qua đó, hội nghị kỳ vọng góp phần đáp ứng yêu cầu cấp thiết về tiếp cận các kỹ thuật cao trong ngoại khoa và phẫu thuật nội soi, nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh. Chủ đề “Đổi mới công nghệ - Tích hợp AI phát triển phẫu thuật nội soi” của hội nghị mang tính thời sự và có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của ngành Ngoại khoa Việt Nam.

Hội nghị nhận được nhiều báo cáo chất lượng đến từ các chuyên gia bệnh viện chuyên ngành Ngoại, Sản, Ung bướu, Nhi; các bệnh viện đa khoa công lập và tư thục; bác sĩ nội trú, học viên sau đại học, điều dưỡng chuyên khoa và một số chuyên gia đến từ các nước có nền y học phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc)...

Hơn 260 báo cáo được lựa chọn trình bày trực tiếp tại 9 hội trường và 1 phiên video với đa dạng chủ đề. Một số bài báo cáo nổi bật gồm: Ứng dụng phẫu thuật Robot trong bệnh lý đường tiêu hóa, tiết niệu, sản - phụ khoa, phổi - trung thất…; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ quyết định lâm sàng, phân tích y văn và định vị phẫu thuật; Kỹ thuật dựng và in 3D trong lập kế hoạch phẫu thuật khối u vị trí phức tạp trong ổ bụng, bệnh lý chấn thương chỉnh hình; Đánh giá mức độ tương đồng của notebook LM và bác sĩ lâm sàng trong phân tầng nguy cơ tái phát ung thư biểu mô tế bào gan sau phẫu thuật nội soi cắt gan.

Một số lĩnh vực như đại - trực tràng, gan - mật - tụy, thực quản - dạ dày chiếm tỷ trọng lớn trong chương trình. Hội nghị đồng thời tổ chức các phiên báo cáo tiếng Anh, phiên điều dưỡng - phục hồi chức năng.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam cho hay, qua hơn hơn 130 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm ngoại khoa lớn nhất của cả nước, triển khai nhiều kỹ thuật điều trị hàng đầu.

Trong đó, phẫu thuật nội soi và nội soi can thiệp là những thế mạnh nổi bật của đơn vị với dấu mốc lần đầu tiên triển khai kỹ thuật phẫu thuật nội soi một lỗ và qua lỗ tự nhiên tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Kỹ thuật phẫu thuật nội soi của Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã được chuyển giao cho các phẫu thuật viên Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Thái Lan... từ những năm đầu thập niên 2010.

Giới thiệu các thiết bị phẫu thuật, công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi tại Hội nghị.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã cập nhật đến hội nghị nhiều báo cáo có giá trị như "Thoát vị bẹn: Những vấn đề còn tồn tại và triển vọng từ công nghệ mới", "Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo đại tràng trong điều trị ung thư đại tràng trái", "Phẫu thuật nội soi vét hạch chậu bên cứu vãn trong ung thư trực tràng tái phát tại chỗ: ca lâm sàng và tổng quan y văn", "Tính khả thi và kết quả bước đầu trong ứng dụng tán sỏi laser xuyên gan qua da điều trị sỏi đường mật trong gan"...

Tại hội nghị, nhiều chương trình ký kết hợp tác được triển khai giữa Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Việt Đức với Hiệp hội các Phẫu thuật viên Nội soi Tiêu hóa Ấn Độ và Trung tâm đào tạo Phẫu thuật Nội soi và Phẫu thuật Robot châu Á. Qua đó, các chương trình mở ra hướng phát triển đột phá trong lĩnh vực Ngoại khoa, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật robot tại Việt Nam.

Giới thiệu các thiết bị phẫu thuật, công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa và Phẫu thuật nội soi tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ sự kiện, ngày 16/9, Ban Tổ chức triển khai các lớp đào tạo liên tục về Ngoại tiêu hóa và Robot, Thận - Tiết niệu, Chấn thương chỉnh hình và Nội soi tiêu hóa can thiệp, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ y tế cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới trong thực hành chuyên môn.

Dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp Ban Chấp hành Hội Phẫu thuật Nội soi và Nội soi châu Á tổ chức Hội nghị Phẫu thuật Nội soi châu Á - Thái Bình Dương ngày 18/9 tại thành phố Huế.