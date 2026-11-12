Đổi mới công nghệ, nâng sức cạnh tranh

Công nhân Công ty CP Nam Việt, phường Sông Công, vận hành dây

chuyền tự động.

Tại Công ty CP Nam Việt, phường Sông Công, dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi được đầu tư đồng bộ với 100% thiết bị nhập khẩu từ châu Âu. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, nhà máy đạt sản lượng 300-330 tấn mỗi ca, thông thường từ 600-650 tấn/ngày. Đáng chú ý, robot được sử dụng trong khâu bốc xếp hàng hóa, góp phần giảm sức lao động, bảo đảm tiến độ sản xuất. Hiệu quả đầu tư không chỉ thể hiện ở sản lượng mà còn ở khả năng kiểm soát quy trình, hạn chế sai sót và duy trì chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Huệ, Quản đốc xưởng, Công ty CP Nam Việt, phường Sông Công, cho biết: Các công đoạn được tự động hóa đồng bộ, giúp nâng cao năng suất và độ chính xác. Công ty cũng chú trọng bảo trì, bảo dưỡng định kỳ để dây chuyền vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Không chỉ trong lĩnh vực chế biến, đổi mới công nghệ còn được triển khai tại những ngành công nghiệp có điều kiện sản xuất đặc thù. Tại Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, nhiều thiết bị hiện đại như máy khoan thủy lực, máy cào vơ, tàu điện và song loan chở người đã được đưa vào sử dụng.

Cùng với đầu tư máy móc, doanh nghiệp chú trọng cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất. Riêng năm 2025, toàn Công ty thực hiện 43 sáng kiến, làm lợi hơn 6,5 tỷ đồng. Những cải tiến từ thiết bị đến quy trình đang góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm an toàn lao động.

Ông Hoàng Trọng Chinh, Phó Quản đốc Phân xưởng Khai thác 2, Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn, Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, chia sẻ: Tại Mỏ chì - kẽm Chợ Điền, Công ty chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị, từng bước cơ giới hóa hoạt động khai thác hầm lò. Qua đó, năng suất lao động được nâng lên, sức lao động thủ công giảm, điều kiện làm việc của công nhân cũng được cải thiện.

Robot được ứng dụng trong khâu bốc xếp hàng hóa, giảm sức lao động.

Thực tế cho thấy, đầu tư công nghệ đang tạo thêm động lực cho sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, mức tăng trưởng giữa các ngành của Thái Nguyên vẫn có sự phân hóa. Trong 10 tháng năm 2026, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 24,28%; sản xuất trang phục tăng 22,25%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,33%. Trong khi đó, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 13,18%, khai thác quặng kim loại giảm 1,73%...

Sự chênh lệch này cho thấy yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất cần được đặt ra trên diện rộng, thay vì chỉ dựa vào những ngành đang có lợi thế tăng trưởng. Với các lĩnh vực còn khó khăn, đổi mới công nghệ cần gắn với cải tiến quy trình, tiết giảm chi phí và khai thác hiệu quả nguồn lực. Đối với những ngành tăng trưởng cao, nhiệm vụ không chỉ là mở rộng sản lượng mà còn phải nâng chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm và củng cố khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Tiến Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Đổi mới công nghệ, hiện đại hóa sản xuất là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thời gian tới, ngành Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời khuyến khích đầu tư theo hướng tiết kiệm năng lượng, gia tăng giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp bền vững.

Đổi mới công nghệ không đơn thuần là đầu tư máy móc, thiết bị mà cần được triển khai đồng bộ với đổi mới phương thức quản trị, tổ chức sản xuất và nâng cao trình độ người lao động. Hiệu quả đầu tư phụ thuộc vào khả năng khai thác công suất, kiểm soát nguyên liệu, năng lượng và chất lượng sản phẩm. Khi các yếu tố này được kết hợp chặt chẽ, doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng suất mà còn giảm chi phí, chủ động hơn trước những biến động của thị trường.

Với Thái Nguyên, duy trì đà tăng trưởng công nghiệp cần song hành với nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất. Từ tự động hóa dây chuyền, cơ giới hóa khai thác đến đầu tư công nghệ mới, quá trình đổi mới đang mở ra hướng phát triển theo chiều sâu, giúp doanh nghiệp củng cố năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng để công nghiệp tiếp tục tăng trưởng nhanh và bền vững.