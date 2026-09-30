Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bác sĩ Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh sử dụng thiết bị phân tích da hiện đại trong khám và chẩn đoán bệnh.

Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh là bệnh viện chuyên khoa hạng II, quy mô 149 giường bệnh, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh phong và da liễu. Bệnh viện hiện có 12 khoa, phòng, với 101 cán bộ, nhân viên; trong đó, 1 bác sĩ chuyên khoa II, 9 bác sĩ chuyên khoa I và 11 bác sĩ.

Bác sĩ chuyên khoa I Hà Văn Thanh, Phó Giám đốc bệnh viện, cho biết: Xác định chất lượng chuyên môn là yếu tố quan trọng, những năm qua, bệnh viện thường xuyên cử cán bộ, bác sĩ đào tạo, bồi dưỡng tại các bệnh viện chuyên ngành tuyến Trung ương. Đồng thời, tăng cường phối hợp tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thảo luận bệnh án, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng ca bệnh. Nhiều kỹ thuật mới đã được triển khai, như sử dụng laser CO2 điều trị dày sừng ánh sáng, dày sừng da dầu, sẩn cục, u vàng, u ống tuyến mồ hôi; chẩn đoán và điều trị rụng tóc; điều trị u mạch máu bằng YAG-KTP...

Tại Phòng Chăm sóc, thẩm mỹ da, Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh, các y, bác sĩ đang sử dụng thiết bị phân tích da để kiểm tra tình trạng da cho người bệnh. Những hình ảnh được hiển thị trên màn hình giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá tình trạng tổn thương, từ đó tư vấn phương pháp chăm sóc, điều trị phù hợp. Bác sĩ Đinh Thị Na, Trưởng Khoa Laser - Phẫu thuật thẩm mỹ, cho biết: Phòng Chăm sóc, thẩm mỹ da được thành lập từ năm 2019, với kinh phí đầu tư trên 2,5 tỷ đồng. Phòng được trang bị nhiều thiết bị như Laser YAG, IPL, Laser Fractional, UVB, máy ánh sáng sinh học, máy điện di... Cùng với trang thiết bị, đội ngũ y, bác sĩ từng bước làm chủ các kỹ thuật điều trị mụn chuyên sâu bằng Blue Light, công nghệ Laser Synchro QS4 kết hợp than hoạt tính, liệu pháp phi kim vi điểm và nhiều kỹ thuật chăm sóc, điều trị da.

Bác sĩ Bệnh viện phong và Da liễu tỉnh thăm khám cho bệnh nhân.

Bệnh nhân Lù Mạnh Quang, phường Chiềng An, chia sẻ: Em bị mụn trứng cá, khiến mặt ngứa rát và rất tự ti. Khi đến viện, em được chụp, soi da mặt để tìm đúng nguyên nhân, được tư vấn liệu trình chăm sóc da, lấy nhân mụn chuẩn y khoa, kết hợp chiếu ánh sáng sinh học và điện di kháng viêm, cùng với thuốc bôi, thuốc uống theo đơn. Hiện nay, các nốt mụn đã giảm sưng rõ rệt, da phục hồi nhanh.

Còn tại Khoa Điều trị bệnh da Phụ nữ và Trẻ em, chị Lò Thị Hoài, xã Nậm Lầu, nhập viện trong tình trạng viêm da mủ nặng, sau 10 ngày được các y, bác sĩ chữa trị, đến nay bệnh của chị đã thuyên giảm. Chị Hoài chia sẻ: Ban đầu tôi bị ngứa ngáy, hái lá rừng về đắp nhưng không khỏi, chỗ ngứa càng loét ra, sưng tấy. Khi đến bệnh viện, tôi được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, tiêm, truyền và bôi thuốc. Bác sĩ cũng giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu về tác hại của việc tự ý đắp cây thuốc. Hiện tại, tình trạng bệnh của tôi đã đỡ hơn rất nhiều.

Bác sĩ Phòng Chăm sóc, thẩm mỹ da, Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh điều trị cho bệnh nhân.

Việc chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ và đầu tư thiết bị, ứng dụng kỹ thuật mới, đang tạo chuyển biến trong chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh. Đặc biệt, làm chủ thêm nhiều kỹ thuật ngay tại tuyến tỉnh giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ chuyên sâu ngay trên địa bàn. Đến nay, Bệnh viện đã triển khai hơn 350 dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm và dịch vụ chuyên sâu về da liễu; điều trị zona thần kinh, nấm da đầu, vảy nến, ghẻ, tổ đỉa và các bệnh lý khác về da. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám da liễu cho 7.221 lượt người; xét nghiệm, chẩn đoán 6.081 lượt; thực hiện 63.498 lượt phẫu thuật, thủ thuật, laser; điều trị nội trú cho 3.239 lượt bệnh nhân. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 95%.

Cùng với đổi mới kỹ thuật chuyên môn, bệnh viện đang tích cực triển khai bệnh án điện tử, từng bước số hóa quy trình khám, chữa bệnh, hướng tới giảm thủ tục, thuận lợi trong quản lý, tra cứu thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Đồng thời, tư vấn cho người bệnh cách chăm sóc, phòng bệnh và sử dụng thuốc đúng chỉ định.

Tiếp tục lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh tiếp tục tập trung đào tạo nhân lực chuyên sâu, ứng dụng tiến bộ y học, hoàn thiện bệnh án điện tử và nâng cao chất lượng phục vụ. Qua đó, phát huy vai trò của bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, điều trị và chăm sóc các bệnh về da cho nhân dân.