Đổi mới công nghệ giảm ô nhiễm môi trường

Từng chứng kiến bãi biển ngập rác thải nhựa trong một chuyến công tác, anh Lê Văn Tám, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Sông Hồng (xã Thiên Lộc, Hà Nội) đã nảy ra ý tưởng sản xuất ống hút từ rau, củ, quả nhằm thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần. Năm 2016, anh thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp Sông Hồng trên diện tích khoảng 4.000m², phát triển các mô hình nhà phủ màng công nghệ cao chuyên sản xuất rau, củ, quả sạch theo hướng hữu cơ. Từ lợi thế nguồn nguyên liệu nông sản, anh cùng các thành viên HTX bắt tay nghiên cứu sản xuất ống hút từ rau, củ, quả.

Đoàn công tác xã Thiên Lộc thăm Mô hình sản xuất ống hút rau củ của HTX Nông nghiệp Sông Hồng. Ảnh: Hy Ninh

Những mẻ thử nghiệm liên tiếp thất bại, hàng chục tấn nguyên liệu được sử dụng mà vẫn chưa tìm ra quy trình phù hợp. Sau hơn 2 năm kiên trì nghiên cứu, HTX hoàn thiện sản phẩm ống hút thực phẩm ECOS làm từ rau, củ, quả. Tháng 12-2020, sản phẩm được công nhận OCOP 5 sao.

Đến nay, mỗi ngày HTX xuất bán khoảng 30.000-50.000 ống hút, tạo việc làm cho gần 40 lao động và thu mua nông sản sạch với giá trị cao cho người dân địa phương cùng một số huyện lân cận. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều chuỗi cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn; đồng thời xuất khẩu sang Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, New Zealand… đáp ứng yêu cầu để tiếp cận những thị trường khó tính.

Tại Làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội), việc đổi mới công nghệ lại là minh chứng cho nỗ lực cải tiến quy trình sản xuất truyền thống.

Trước đây, hoạt động nung gốm tại Bát Tràng chủ yếu sử dụng than, tiêu thụ lượng nhiên liệu lớn và phát sinh khói bụi, khí thải gây ảnh hưởng đến môi trường sống, ước tính mỗi ngày làng nghề tiêu thụ khoảng 800 tấn than.

Để khắc phục tình trạng này, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã từng bước chuyển đổi từ lò nung than sang lò gas hiện đại, tiến tới sử dụng thiết bị nung bằng điện ở một số công đoạn, cơ sở. Đến năm 2025, khoảng 90% cơ sở sản xuất gốm tại Bát Tràng đã chuyển từ lò than sang lò gas; năm 2026, tỷ lệ này đạt 100%. Việc thay đổi công nghệ nung giúp giảm đáng kể khói bụi, khí thải, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các hộ sản xuất gốm Bát Tràng tích cực đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường làng nghề. Ảnh: Khánh Huy

Những mô hình trên cho thấy hiệu quả tích cực của việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, là những điểm sáng trong bức tranh chung còn nhiều thách thức về môi trường tại các làng nghề Hà Nội.

Hiện thành phố có hơn 1.300 làng nghề và làng có nghề. Đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Song, hoạt động sản xuất tại nhiều làng nghề vẫn mang tính nhỏ lẻ, phân tán; cơ sở sản xuất nằm ngay trong khu dân cư, công nghệ lạc hậu, thiếu hệ thống thu gom và xử lý chất thải.

Đáng chú ý, một số nhóm ngành nghề như chế biến gỗ, sản xuất nông sản, thực phẩm, dệt may có nguy cơ gây ô nhiễm lớn nhưng chưa được khắc phục triệt để. Trong khi đó, việc di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư, đưa vào các cụm công nghiệp làng nghề có hạ tầng đồng bộ vẫn còn chậm.

Thực tế này cho thấy, đổi mới công nghệ ở từng cơ sở là cần thiết nhưng chưa đủ. Muốn giải quyết căn cơ ô nhiễm làng nghề, cần có sự kết hợp giữa đổi mới thiết bị, quy trình sản xuất với đầu tư hạ tầng xử lý chất thải tập trung và nâng cao trách nhiệm của người sản xuất.

Tháo gỡ những điểm nghẽn về môi trường làng nghề

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội, thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư 43 cụm công nghiệp, yêu cầu 100% có trạm xử lý nước thải. Đến nay, 42/43 cụm đã xây dựng xong hệ thống xử lý nước thải; cụm còn lại đang triển khai, dự kiến tiếp tục khởi công trong năm 2026.

Việc hoàn thiện các cụm công nghiệp làng nghề sẽ tạo điều kiện di dời cơ sở sản xuất khỏi khu dân cư, tập trung hoạt động sản xuất tại những khu vực có hệ thống xử lý chất thải đồng bộ. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành xây dựng mà còn phải bảo đảm các công trình được vận hành thường xuyên, đúng công suất và quy chuẩn môi trường.

Bà Trần Thị Phương Lan (áo trắng) cùng các diễn giả tại Toạ đàm Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Để công nghệ thực sự trở thành động lực cải thiện môi trường làng nghề, theo bà Trần Thị Phương Lan, trước hết thành phố cần rà soát, đánh giá tổng thể số lượng làng nghề bị ô nhiễm và mức độ ô nhiễm tại từng địa bàn, từ đó xây dựng phương án xử lý phù hợp.

Cùng với nguồn lực ngân sách để giải quyết các điểm nóng môi trường, thành phố cần phối hợp với các ngân hàng hình thành quỹ phát triển xanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ sản xuất tiếp cận vốn vay để đầu tư máy móc, thiết bị, chuyển đổi công nghệ mới. Đây là giải pháp quan trọng bởi phần lớn cơ sở làng nghề có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, khó tự mình thực hiện những khoản đầu tư lớn cho công nghệ sạch.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ đưa 43 cụm công nghiệp vào hoạt động, khuyến khích các hộ sản xuất, doanh nghiệp di dời vào những khu vực đã có hệ thống xử lý nước thải. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, gắn trách nhiệm quản lý môi trường với chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan.

Theo bà Trần Thị Phương Lan, Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương, các làng nghề và thành phố để chung tay giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Thực tiễn cho thấy, công nghệ không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra cơ hội thay đổi phương thức sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường. Khi đổi mới công nghệ được triển khai đồng bộ với đầu tư hạ tầng, hỗ trợ nguồn lực và nâng cao ý thức cộng đồng, những làng nghề truyền thống sẽ có thêm điều kiện phát triển, vừa giữ nghề, vừa bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.