Đổi mới công nghệ khai thác, bảo quản để nghề cá bền vững

Các đại biểu tham dự diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự diễn đàn có đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông các địa phương cùng ngư dân các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẳng định, Khánh Hòa với lợi thế phát triển kinh tế biển, đặc biệt ở các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, bảo quản và chế biến thủy sản. Với hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền cùng truyền thống nghề biển lâu đời, ngành thủy sản đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho ngư dân ven biển.

Ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

“Đáng chú ý, trong quá trình khai thác thủy hải sản, ngư dân đã ứng dụng nhiều thiết bị công nghệ hiện đại như hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xác định những vùng biển có mật độ thủy sản cao, rút ngắn thời gian và giảm chi phí tìm kiếm ngư trường. Bên cạnh đó, cảm biến sonar hỗ trợ phát hiện vị trí, xác định kích thước đàn cá, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác”, ông Nguyễn Trọng Chánh nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Trọng Chánh, để nghề cá phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, cần có sự tham gia, đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân. Trong đó, ngư dân là lực lượng trực tiếp gắn bó với biển, am hiểu hoạt động sản xuất và giữ vai trò chủ thể trong quá trình chuyển đổi nghề cá.

Toàn cảnh diễn đàn. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị chuỗi khai thác, bảo quản và chế biến hải sản. Trong đó, chú trọng đổi mới tổ chức sản xuất trên biển, khai thác có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác IUU và bảo vệ môi trường biển; đẩy mạnh cơ giới hóa hoạt động khai thác, ứng dụng khoa học, công nghệ và cải tiến phương thức bảo quản nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch, giữ chất lượng hải sản từ tàu cá đến cảng.