Đổi mới công nghệ, hướng tới sản xuất xanh

Dây chuyền sản xuất mới

Tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, điều dễ nhận thấy là "bài toán" máy móc, công nghệ luôn là một trong những trở ngại lớn đối với các cơ sở quy mô nhỏ và vừa. Trong bối cảnh đó, chính sách khuyến công không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về kinh phí mà quan trọng hơn, đó là sự đồng hành, tiếp sức để doanh nghiệp có thêm niềm tin và điều kiện biến những ý tưởng đầu tư thành hiện thực.

Nguồn vốn khuyến công góp phần cùng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nông sản sạch Trần Lan, xã Triệu Cơ chinh phục thị trường - Ảnh: M.H

Năm 2026, hoạt động khuyến công trên địa bàn Quảng Trị tiếp tục tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và từng bước chuyển sang phương thức sản xuất xanh, bền vững. Tổng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương đăng ký, triển khai trong năm đạt hơn 4,3 tỉ đồng. Theo Quyết định số 3836/QĐ-BCT, ngày 31/12/2025 của Bộ Công thương, Quảng Trị được giao thực hiện 3 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ 1,05 tỉ đồng.

Tại Công ty TNHH Tiên Lang, đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất gỗ bóc cũng đã hoàn tất thủ tục về chủ trương đầu tư và cấp đất. Doanh nghiệp dự kiến xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị trong quý III và hoàn thiện, đưa dây chuyền vào hoạt động trong quý IV/2026. Còn tại Công ty TNHH Nước sạch An Nhiên, đề án hỗ trợ dây chuyền công nghệ sản xuất phôi nhựa PET phục vụ ngành sản xuất chai nhựa thực phẩm, đồ uống đã hoàn thành thủ tục pháp lý và nhà xưởng. Dây chuyền dự kiến được lắp đặt hoàn thành trong quý III và vận hành từ quý IV/2026.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nông sản sạch Trần Lan ở xã Triệu Cơ là một ví dụ về hiệu quả của nguồn vốn khuyến công trong hỗ trợ sản xuất. Khởi nghiệp từ những sản phẩm nông sản địa phương, chị Trần Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nông sản sạch Trần Lan từng bước tìm tòi, học hỏi quy trình chế biến và mạnh dạn đưa máy móc vào sản xuất. Với nguồn vốn khuyến công của tỉnh hỗ trợ 120 triệu đồng, chị đầu tư hệ thống máy móc phục vụ sản xuất gồm máy mì sợi khô rau củ, máy hút chân không, máy đánh khuấy, máy hàn miệng túi. Tổng trị giá hệ thống thiết bị hơn 320 triệu đồng. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, sau gần 10 năm hoạt động đã phát triển thành doanh nghiệp, xây dựng nhãn hiệu cho khoảng 20 sản phẩm, trong đó 6 sản phẩm được chứng nhận OCOP.

Chị Trần Thị Lan chia sẻ: “Số tiền 120 triệu đồng có thể chưa phải một khoản đầu tư quá lớn, nhưng khi đặt vào một doanh nghiệp khởi nghiệp từ nông sản địa phương, nguồn vốn ấy lại có thể tạo ra một bước chuyển quan trọng, đó là từ sản xuất nhỏ lẻ dần chuyển sang sản xuất có máy móc, nhãn hiệu, có tiêu chuẩn và từng bước có chỗ đứng trên thị trường”.

Không chỉ trong lĩnh vực chế biến nông sản, nguồn vốn khuyến công còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp cơ khí mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại. Công ty TNHH Phúc An, phường Nam Đông Hà là một trong những đơn vị được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công quốc gia 200 triệu đồng để đổi mới máy móc, thiết bị trong lĩnh vực cơ khí chế tạo.

Ông Nguyễn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Phúc An cho biết: “Với tổng vốn đầu tư hệ thống máy Plasma trên 2 tỉ đồng, doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại hơn, qua đó nâng cao năng lực gia công và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng”.

Đi xa hơn với công nghệ sạch

Công ty TNHH Cao dược liệu Mai Thị Thủy, xã Cam Lộ là một trong những doanh nghiệp được đề xuất hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất dược liệu. Mong muốn của doanh nghiệp là tiếp tục đầu tư máy móc hiện đại, từng bước thay thế các công đoạn thủ công, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời hướng tới quy trình sản xuất sạch hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường đối với các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Chị Mai Thị Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Cao dược liệu Mai Thị Thủy chia sẻ: “Chúng tôi cũng đã nỗ lực để phát huy lợi thế địa phương, song mong muốn đầu tư máy móc hiện đại, giảm hao phí, nâng cao chất lượng dược liệu, bảo đảm vệ sinh và hướng tới sản xuất sạch theo tiêu chuẩn nhằm hướng đến thị trường xuất khẩu”.

Công ty TNHH Dược liệu Mai Thị Thủy phát triển sản xuất theo hướng bền vững - Ảnh: M.H

Thực tế triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thời gian qua cho thấy nguồn vốn khuyến công đang góp phần hỗ trợ, tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ông Trương Hoàn, Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh cho biết, qua thực tế triển khai, các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã góp phần khuyến khích và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn địa phương.

Theo ông Hoàn, nguồn vốn hỗ trợ đã góp phần khuyến khích các cơ sở đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như năng lực quản lý, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Qua đó, các cơ sở có thêm điều kiện phát triển bền vững, từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường”.

Năm 2026, bên cạnh các đề án khuyến công quốc gia đang triển khai với kinh phí 1,05 tỉ đồng, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã đăng ký bổ sung 4 đề án với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 2 tỉ đồng. Các đề án tập trung vào những nhóm ngành có tiềm năng như sản xuất dược liệu, cơ khí, gia công đá granite và chế biến gỗ.

Cùng với đó, ở cấp địa phương, đợt 1 năm 2026, Sở Công thương đã phê duyệt hỗ trợ 8 cơ sở công nghiệp nông thôn với tổng kinh phí 1,305 tỉ đồng. Các cơ sở được hỗ trợ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chế biến thủy sản, sản xuất măng khô, đồ gỗ nội thất chất lượng cao và cấu kiện kim loại, tư vấn cho doanh nghiệp về bố trí nhà xưởng, sắp xếp dây chuyền sản xuất, hợp lý hóa quy trình, tiết kiệm năng lượng và áp dụng các mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030 xác định hướng hỗ trợ theo chuỗi ngành hàng, chuyển đổi số, sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững, hướng tới công nghiệp xanh, carbon thấp, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Theo đó, sự đồng hành đúng lúc về vốn, công nghệ, tư vấn và kết nối thị trường sẽ trở thành điểm tựa để nâng cao giá trị nông sản, tọ thêm cơ hội việc làm và phát triển công nghiệp nông thôn bền vững.