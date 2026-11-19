Ngày 19/11, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo “Đổi mới công nghệ và An toàn lao động trong sản xuất công nghiệp”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu, đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo tập trung trao đổi về những cơ hội, thách thức trong ứng dụng công nghệ mới, đồng thời thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trước yêu cầu chuyển đổi số.

Quang cảnh hội thảo.

Đổi mới công nghệ phải gắn với bảo vệ người lao động

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đỗ Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, trong quá trình phát triển công nghiệp, bên cạnh mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động luôn là yêu cầu quan trọng, gắn liền với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo ông Đỗ Nam Bình, công tác an toàn, vệ sinh lao động không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ các quy định pháp luật mà cần được doanh nghiệp chủ động quan tâm, đầu tư và tích hợp vào quá trình tổ chức, quản lý sản xuất. Trong đó, đổi mới công nghệ là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa rủi ro và bảo vệ người lao động.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới công nghệ cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, trình độ công nghệ và nhân lực để triển khai các giải pháp phù hợp.

“Đổi mới công nghệ cần gắn liền với bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phát triển sản xuất phải đi đôi với bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động”, ông Đỗ Nam Bình nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục Công nghiệp, đây không chỉ là yêu cầu trong tổ chức sản xuất mà còn là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới.

Ông Đỗ Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương phát biểu khai mạc hội thảo.

Thúc đẩy ứng dụng AI, nâng cao hiệu quả quản lý an toàn lao động

Để nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất công nghiệp, ông Đỗ Nam Bình đưa ra bốn định hướng trọng tâm, tập trung vào hoàn thiện chính sách, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan.

Thứ nhất, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, đầu tư đổi mới công nghệ.

Thứ hai, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống giám sát thông minh trong hoạt động sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ cần hướng tới mục tiêu chủ động nhận diện, phòng ngừa và cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn, thay vì chỉ tập trung xử lý khi sự cố đã xảy ra.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới công tác huấn luyện an toàn lao động. Theo đó, cần tăng cường ứng dụng các phương pháp đào tạo hiện đại nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng và khả năng thích ứng của người lao động trước những thay đổi về công nghệ sản xuất.

Thứ tư, tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, cơ sở nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp; qua đó thúc đẩy nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ hiệu quả trong bảo đảm an toàn lao động.

Ông Đỗ Nam Bình kỳ vọng hội thảo sẽ trở thành diễn đàn trao đổi thiết thực, giúp các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp công nghiệp.

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Đỗ Nam Bình đề nghị Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của chuyên gia và doanh nghiệp để nghiên cứu, phục vụ các hoạt động hỗ trợ phát triển công nghiệp trong thời gian tới.