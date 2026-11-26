Quang cảnh hội thảo.

Sáng chế tập trung vào điện mặt trời và điện gió

Sáng 26/11, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh (Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo “Xu hướng công nghệ năng lượng sạch trong kỷ nguyên phát triển bền vững”. Các chuyên gia đến từ trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp phân tích xu hướng công nghệ trên thế giới và tại Việt Nam, tập trung vào những giải pháp nâng hiệu suất thiết bị và tăng khả năng đưa điện tái tạo vào lưới.

Theo Thạc sĩ Mai Xuân Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh, khi mở rộng điện gió và điện mặt trời, hệ thống điện cần khả năng điều tiết tốt hơn để duy trì nguồn cung lúc sản lượng các nguồn này thay đổi. Cùng với việc nâng hiệu suất thiết bị và phát triển vật liệu mới, ông Giang nhấn mạnh yêu cầu “giải quyết bài toán lưu trữ năng lượng quy mô lớn nhằm bảo đảm tính ổn định, liên tục của nguồn cung”.

ThS. Mai Xuân Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh, chia sẻ tại hội thảo.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thư, chuyên viên phân tích thông tin của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP Hồ Chí Minh, cho biết qua khảo sát cơ sở dữ liệu sáng chế quốc tế WIPS Global, Trung tâm ghi nhận 703.364 sáng chế về công nghệ năng lượng sạch. Năng lượng mặt trời dẫn đầu với 217.269 sáng chế, tiếp đến là điện gió với 193.684 sáng chế. Hai lĩnh vực này chiếm hơn một nửa tổng số sáng chế trong phạm vi khảo sát. Công nghệ hydro và pin nhiên liệu đứng thứ ba với 122.923 sáng chế.

Qua phân tích từng lĩnh vực, Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thư chỉ ra những hướng nghiên cứu gắn với các bộ phận cụ thể của hệ thống phát điện. Trong nhóm năng lượng mặt trời, quang điện có 90.680 sáng chế. Với điện gió, riêng hệ thống truyền động và điều khiển có 10.684 sáng chế. Những cải tiến ở khâu này gắn với cách tuabin truyền chuyển động tới máy phát và điều chỉnh hoạt động của thiết bị khi điều kiện gió thay đổi.

Phạm vi bảo hộ cũng cho thấy một đặc điểm của hoạt động sáng chế năng lượng sạch. Trong tổng số sáng chế đã công bố, bà Thư xác định 89.250 thuộc nhóm sáng chế có phạm vi đăng ký bảo hộ quốc tế, chiếm khoảng 13%. Phần còn lại chỉ đăng ký bảo hộ trong phạm vi một nước. Khi tìm hiểu một hướng công nghệ, doanh nghiệp có thể dùng dữ liệu này để xem các giải pháp đã xuất hiện ở đâu và chủ sở hữu đăng ký bảo hộ ở những thị trường nào.

Ở Việt Nam, Trung tâm ghi nhận 1.020 hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích về năng lượng sạch. Tổ chức và cá nhân trong nước đứng tên 501 đơn. Công nghệ thiết bị năng lượng sạch có 440 hồ sơ, còn năng lượng mặt trời có 309. Lưu trữ năng lượng và pin có 88 hồ sơ. Các hồ sơ về thiết bị và lưu trữ cho thấy hoạt động đăng ký bảo hộ tại Việt Nam bao quát nhiều khâu của hệ thống năng lượng sạch.

Các viện nghiên cứu và trường đại học, cao đẳng thực hiện phần lớn trong số 272 nhiệm vụ khoa học và công nghệ về năng lượng sạch đã nghiệm thu. Trong đó, năng lượng mặt trời có 69 nhiệm vụ, nhiều nhất trong các hướng mà Trung tâm thống kê. Từ kết quả nghiên cứu, bước tiếp theo là đưa vật liệu vào thiết bị hoặc đưa thiết bị vào một hệ thống hoàn chỉnh để kiểm tra hiệu suất, độ bền và chi phí vận hành.

Giải bài toán vật liệu và lưu trữ điện

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Phong, Viện trưởng Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (Trường Đại học Văn Lang), một số máy phát điện gió dùng nam châm để biến chuyển động quay của tuabin thành điện năng. Nam châm chứa neodymi, một nguyên tố đất hiếm, tạo từ trường mạnh nhưng có thể mất dần từ tính khi máy phát nóng lên. Để nam châm giữ từ tính ở nhiệt độ cao, nhà sản xuất có thể bổ sung các nguyên tố đất hiếm khác. Cách làm này làm tăng chi phí nguyên liệu và khiến nhà sản xuất phụ thuộc thêm vào nguồn cung đất hiếm.

Để giảm phụ thuộc vào đất hiếm, ông Phong đề xuất thiết kế nam châm bằng cách ghép hai vật liệu từ trong cùng một hạt nano. Phần lõi giúp tạo từ trường mạnh, còn lớp vỏ (ferit coban) giúp hạt nano giữ từ tính. Trong thử nghiệm ban đầu, hạt có thêm lớp vỏ giữ từ tính tốt hơn mẫu chỉ có phần lõi. Ông Phong cũng đề xuất dùng mô hình máy tính để chọn những cách kết hợp có triển vọng trước khi chế tạo mẫu.

ThS. Nguyễn Thị Minh Thư chia sẻ về xu hướng nghiên cứu công nghệ năng lượng sạch trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế.

Bước tiếp theo là ép và nung các hạt thành khối nam châm. Nhiệt độ cao trong quá trình này có thể làm thay đổi cấu trúc của hạt và ảnh hưởng đến từ tính. Nếu vật liệu vẫn giữ được từ tính sau khi gia công, các nhà nghiên cứu có thể lắp nam châm vào mẫu động cơ hoặc máy phát để đo hiệu suất. Khi tiến tới sản xuất thử, họ còn phải kiểm tra nam châm có bền khi thiết bị làm việc lâu trong điều kiện nóng, ẩm và rung hay không.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Lê Thanh Nguyên, Khoa Hóa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), việc chọn pin lưu trữ bắt đầu từ nhu cầu của lưới điện. Đơn vị vận hành cần biết hệ pin có thể cấp điện ở mức nào và trong bao lâu. Chẳng hạn, tại Hokkaido (Nhật Bản), một hệ pin dòng vanadi hỗ trợ đưa điện gió vào lưới từ tháng 4/2022. Hệ thống trữ được 51 MWh điện, đủ để cấp liên tục trong ba giờ ở mức công suất 17 MW.

Ông Nguyên cho biết, pin lithium-ion có thể trữ nhiều điện trong một không gian nhỏ và đã có chuỗi cung ứng phát triển. Pin natri-ion sử dụng nguồn nguyên liệu phổ biến hơn, dù thường trữ được ít điện hơn pin lithium-ion có cùng khối lượng. Còn pin dòng vanadi trữ năng lượng trong dung dịch chứa vanadi. Muốn trữ thêm điện, nhà thiết kế có thể tăng dung tích bồn chứa. Loại pin này phù hợp với những nơi cần cấp điện trong nhiều giờ và có đủ diện tích đặt bồn. Chủ đầu tư cũng phải tính đến chi phí dung dịch, máy bơm và đường ống.

Từ cách bố trí đó, ông Nguyên chỉ ra một số phần việc doanh nghiệp trong nước có thể đảm nhận. Chẳng hạn, doanh nghiệp có thể chế tạo bồn chứa, cung cấp đường ống hoặc bảo trì hệ thống sau khi đưa vào sử dụng.

PGS.TS Phạm Thanh Phong, chia sẻ thiết kế dựa trên dữ liệu các nam châm vĩnh cửu ghép nối trao đổi thế hệ mới cho các ứng dụng năng lượng tái tạo.

Để đưa một mẫu pin vào sản xuất, nhà phát triển phải giữ chất lượng ổn định qua nhiều lô, tính đủ chi phí và tìm được khách hàng có nhu cầu sử dụng lâu dài. Khi đề cập đến nguồn vốn cho giai đoạn này, các chuyên gia nêu quan điểm “Không thể kỳ vọng công nghệ đột phá chỉ từ nguồn ngân sách bị chia nhỏ, muốn có công nghệ lớn phải hợp tác đủ lớn”.

Với nam châm điện gió, nhà sản xuất cần biết vật liệu có giữ được từ tính khi máy phát làm việc hay không. Với pin lưu trữ, đơn vị vận hành cần biết hệ thống có thể cấp điện trong bao lâu và tốn bao nhiêu chi phí để vận hành. Khi doanh nghiệp nêu rõ các yêu cầu đó ngay từ đầu, viện, trường có cơ sở để thiết kế mẫu thử sát với nhu cầu sử dụng.