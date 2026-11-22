Quang cảnh Nhà máy Alumin Nhân Cơ nhìn từ trên cao

Bằng việc chủ động cải tiến công nghệ, đẩy mạnh tự động hóa và đổi mới phương thức quản trị, điều hành, Công ty duy trì ổn định sản xuất, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Hoạt động sản xuất alumin có quy trình công nghệ phức tạp, dây chuyền vận hành liên tục và đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Sau thời gian dài khai thác, một số thiết bị phát sinh nhu cầu sửa chữa, nâng cấp; trong khi chi phí nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng và bảo dưỡng ngày càng tạo áp lực đối với hiệu quả sản xuất. Trước thực tế đó, DNA chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp cải tiến kỹ thuật, tối ưu hóa chỉ tiêu công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị và sử dụng tiết kiệm các nguồn lực.

Đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến, cải tiến quy trình vận hành, gắn từng giải pháp với yêu cầu thực tiễn tại các công đoạn sản xuất.

Công ty khuyến khích cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động vận dụng kinh nghiệm, nghiên cứu sáng kiến, cải tiến quy trình vận hành, gắn từng giải pháp với yêu cầu thực tiễn tại các công đoạn sản xuất. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa được tăng cường nhằm nâng cao độ ổn định thiết bị, hạn chế sự cố và thời gian dừng máy ngoài kế hoạch. Qua đó, năng lực làm chủ công nghệ của đội ngũ lao động từng bước được nâng cao.

Năm 2025, Công ty sản xuất 700.139 tấn alumin, đạt 107,7% kế hoạch; doanh thu đạt 3.662,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 92,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 19,8 triệu đồng/người/tháng. Kết quả này thể hiện nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên trong duy trì sản xuất, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Văn Phòng, những kết quả đạt được trước hết xuất phát từ tinh thần chủ động, sáng tạo của tập thể đơn vị trong giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất. Công ty luôn chú trọng phát huy nội lực, khuyến khích người lao động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật, từng bước làm chủ công nghệ và mạnh dạn ứng dụng những giải pháp mới vào quản lý, vận hành. Theo ông, đổi mới phải xuất phát từ yêu cầu thực tế của từng công đoạn, từng thiết bị, lấy hiệu quả sản xuất làm thước đo. Đây là yếu tố quan trọng giúp Công ty duy trì hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV lấy chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực quản trị, điều hành.

Cùng với đổi mới công nghệ, DNA xác định chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực quản trị, điều hành. Công ty đã ban hành Đề án chuyển đổi số và kế hoạch triển khai hằng năm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm thực hiện. Nguồn lực được ưu tiên đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực và ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, sản xuất.

Trong hoạt động sản xuất, các hệ thống điều khiển tự động DCS, PLC, SCADA được ứng dụng để giám sát, điều khiển tập trung các quá trình công nghệ. Việc theo dõi thông số vận hành, kiểm soát các công đoạn và phát hiện kịp thời những biến động bất thường góp phần nâng cao độ ổn định dây chuyền, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sử dụng nguyên nhiên vật liệu.

Khoa học công nghệ và chuyển đổi số được áp dụng đồng bộ tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ.

Đáng chú ý, Công ty đã đưa Hệ thống quản trị sản xuất MES vào phục vụ thống kê, tổng hợp và khai thác dữ liệu sản xuất; sử dụng phần mềm quản lý, bảo trì thiết bị Hexagon EAM, phần mềm giao ca và nhật lệnh sản xuất trực tuyến. Các công cụ này từng bước thay thế phương thức ghi chép, tổng hợp thủ công, giúp cán bộ quản lý cập nhật thông tin nhanh chóng, tăng khả năng truy xuất và kiểm soát quá trình sản xuất.

Trong quản trị doanh nghiệp, phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp i-Office, chữ ký số và phần mềm kế toán được triển khai, góp phần chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng, phân xưởng.

Cùng với đó, DNA từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, kết nối các phần mềm quản lý, hệ thống điều khiển sản xuất với hệ thống báo cáo quản trị thông minh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Công ty cũng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Camera AI trong giám sát an toàn, bảo trì dự đoán thiết bị, hỗ trợ tra cứu tài liệu và xử lý nghiệp vụ. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu và hệ thống điều khiển công nghiệp được chú trọng, đáp ứng yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất liên tục.

Các khâu vận hành dây chuyền sản xuất alumin đều được tự động hóa.

Giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV Nguyễn Văn Phòng cho biết , thời gian tới, Công ty tiếp tục ưu tiên cải tiến, nâng cấp thiết bị tại các công đoạn trọng yếu; đẩy mạnh tự động hóa, tối ưu hóa dây chuyền và tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, hoàn thiện các phần mềm hiện có, tăng cường kết nối dữ liệu, nghiên cứu ứng dụng AI, Internet vạn vật công nghiệp (IoT), phân tích dữ liệu lớn và Camera AI phù hợp với điều kiện sản xuất. Công tác đào tạo kỹ năng số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ mới cho cán bộ, công nhân viên cũng được chú trọng.

Giai đoạn 2026-2030, Công ty phấn đấu nâng cao mức độ chuyển đổi số, từng bước hình thành hệ thống quản trị, điều hành sản xuất thông minh. Tầm nhìn đến năm 2035, DNA hướng tới xây dựng Nhà máy Alumin Nhân Cơ trở thành nhà máy sản xuất alumin thông minh, vận hành trên nền tảng dữ liệu tập trung và các công nghệ tiên tiến.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực, DNA đang từng bước nâng cao năng lực quản trị, làm chủ dây chuyền sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng. Đây là cơ sở để Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hướng tới phát triển hiện đại, an toàn và bền vững.