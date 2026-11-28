3 phương diện đánh giá tài chính giáo dục

Theo ĐBQH, PGS. TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, giáo dục là khoản đầu tư dài hạn vào năng lực con người, đồng thời tạo ra lợi ích lan tỏa đối với năng suất, đổi mới sáng tạo và gắn kết xã hội. Để hiện thực hóa chúng, chính sách tài chính giáo dục phải trả lời 3 câu hỏi: huy động bao nhiêu nguồn lực; phân bổ cho ai và qua cơ chế nào; nguồn lực đó chuyển thành cơ hội, chất lượng, và kết quả học tập đến đâu?

Yêu cầu chuyển đổi cơ chế tài chính đã trở nên cấp thiết khi nhu cầu hiện đại hóa trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển giáo dục đại học, nghiên cứu và chuyển đổi số ngày càng gia tăng. Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị xác định chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách; trong đó chi đầu tư ít nhất 5% và chi cho giáo dục đại học ít nhất 3% tổng chi ngân sách nhà nước.

Nghị quyết số 248/2025/QH15 luật hóa yêu cầu Nhà nước bảo đảm chi đủ tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo (Điều 6, khoản 4), nhưng chưa luật hóa hai mức 5% và 3%.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng trình bày tham luận "Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục ở Việt Nam theo hướng bảo đảm nguồn lực, công bằng và hiệu quả" tại Hội thảo Giáo dục 2026

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) quy định ngân sách cho giáo dục đại học được phân bổ dựa trên sứ mạng cụ thể, chất lượng và hiệu quả hoạt động (Điều 38, khoản 1). Nhiệm vụ chính sách hiện nay, vì vậy, có hai vế: bảo đảm và ổn định nguồn lực, và chuyển các nguyên tắc đã ban hành thành định mức, công cụ và cơ chế giám sát khả thi.

Khoảng trống phân tích nằm ở sự thiếu đồng nhất giữa thông tin tổng chi, chi theo cấp học, chi phí đơn vị, khoản đóng góp của hộ gia đình và các thước đo kết quả. Một tỷ lệ ngân sách cao không tự động phản ánh khả năng cung ứng dịch vụ tốt, trong khi tỷ lệ tốt nghiệp hoặc điểm kiểm tra cao cũng không thể tự chứng minh hiệu quả sử dụng nguồn lực nếu không tính đến điều kiện đầu vào và đặc điểm của người học.

Tài chính giáo dục, vì vậy, cần được đánh giá đồng thời trên 3 phương diện: đầy đủ và bền vững của nguồn lực; công bằng trong phân bổ - thụ hưởng; và hiệu quả trong phân bổ - sử dụng - quản trị.

Tăng cường giám sát thực chi và trách nhiệm giải trình

PGS. TS Nguyễn Đào Tùng nhận định, ưu tiên chi ngân sách cho giáo dục đã được khẳng định trong nhiều giai đoạn chính sách và được nâng lên thành yêu cầu mạnh mẽ hơn tại Nghị quyết 71 và Nghị quyết 248.

Đối chiếu với khung đánh giá, PGS. TS Nguyễn Đào Tùng cho rằng, tài chính giáo dục Việt Nam đã đạt được một số kết quả quan trọng. Nhà nước duy trì tỷ trọng ngân sách cho giáo dục cao so với quốc tế; tỷ lệ đi học đúng tuổi, nhất là ở trung học phổ thông, cải thiện rõ rệt; kết quả PISA của học sinh đang đi học tốt so với mức chi; và khung pháp lý năm 2025 - 2026 đã xác lập các nguyên tắc phân bổ theo sứ mạng, chất lượng và hiệu quả.

Quang cảnh hội thảo

Bên cạnh đó, còn 4 hạn chế chính: mức chi công cho giáo dục theo tỷ lệ GDP còn thấp so với nhóm đối sánh và giảm trong chuỗi tham chiếu 2012 - 2022, trong khi dữ liệu dự toán, quyết toán chưa đủ để kiểm tra đầy đủ mức chi 20%; gánh nặng chi phí của hộ gia đình lớn và phân hóa mạnh theo thu nhập; chi ngân sách cho giáo dục đại học còn hạn chế, trong khi bằng chứng ở một số nhóm trường cho thấy mức phụ thuộc đáng kể vào học phí; hiệu quả chi tiêu không đồng đều giữa các cấp học và địa phương.

Nguyên nhân chủ yếu thuộc về cơ chế: tiêu chí nền của định mức tổng dự toán dựa trên dân số trong độ tuổi, còn việc phản ánh đầy đủ số người học và mức độ bất lợi ở cấp cơ sở chưa được bảo đảm; thông tin tài chính chưa được liên kết với kết quả; và quyền tự chủ chưa đi kèm với nguồn tài trợ ổn định cho nhiệm vụ công và trách nhiệm giải trình tương xứng. Do đó, cải cách cần đồng thời bảo đảm nguồn lực công có mục tiêu, phân bổ tương ứng với nhu cầu, và giao quyền đủ để cơ sở chuyển nguồn lực thành kết quả có thể được xác minh.

Để khắc phục những điểm nghẽn trên, PGS. TS Nguyễn Đào Tùng đề xuất 6 nhóm kiến nghị: hoàn thiện thể chế và chế độ báo cáo ngân sách giáo dục; tăng cường giám sát thực chi và trách nhiệm giải trình; đổi mới định mức phân bổ chi thường xuyên cho giáo dục phổ thông; hoàn thiện chính sách học phí và hỗ trợ người học; đổi mới cơ chế tài chính giáo dục đại học; thí điểm tài trợ dựa trên kết quả; có lộ trình và điều kiện thực hiện.

Nhấn mạnh định hướng đổi mới, PGS. TS Nguyễn Đào Tùng cho rằng, tài chính giáo dục cần chuyển từ việc chỉ theo dõi tỷ lệ chi sang bảo đảm nguồn lực được thực hiện, phân bổ theo nhu cầu và đánh giá được kết quả. Trước mắt, cần chuẩn hóa báo cáo ngân sách, giám sát quyết toán, đồng thời mô phỏng định mức theo người học, bảo đảm nguồn lực cho hoạt động giảng dạy và hỗ trợ các nhóm khó khăn, và tài trợ theo kết quả. Các hoạt động nên triển khai có giới hạn và đánh giá độc lập về bảo vệ cơ chế tiếp cận...