Đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phát động cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số quốc gia

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh và các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về chủ trương rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và hoàn thiện, ban hành một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Theo đó, chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, đánh giá tổng thể nhằm xác định những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới. Việc rà soát tập trung theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng cường hoạt động trải nghiệm, gắn kiến thức với thực tiễn, phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi và năng lực tiếp thu của học sinh.

Việc hoàn thiện sách giáo khoa bảo đảm tính kế thừa, đồng thời cập nhật, bổ sung các yêu cầu mới của chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Cùng với đó, nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc tiếp tục được rà soát, bổ sung phù hợp với từng cấp học, lứa tuổi; bảo đảm tính thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học tại các vùng, miền trên cả nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế thông tin về kết quả công tác phòng, chống và loại trừ sốt rét giai đoạn 2021-2025; đồng thời định hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin chuyên đề “Kết quả ban đầu và những vấn đề đặt ra trong chuyển đổi số quốc gia, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia. Cuộc thi diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 22/11/2026, nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; góp phần nâng cao nhận thức, phổ cập kiến thức, kỹ năng số, lan tỏa tinh thần học tập và phát triển công dân số trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Nội dung cuộc thi tập trung tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng; các chỉ đạo, định hướng quan trọng của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm báo cáo viên các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của Đảng ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài nước.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước.

Thông qua hội nghị và cuộc thi, góp phần cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về những chủ trương, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.