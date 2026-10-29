Đổi mới chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng truyền hình

Khán giả tham quan không gian triển lãm điện ảnh thành phố trong chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật số 3. (Ảnh: LINH BẢO)

Chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trên sóng HTV có hành trình 15 năm, kể từ năm 2011, và nay chính thức trở lại với nhiều đổi mới sâu sắc. Điểm nhấn của mùa phát sóng năm nay là sự mở rộng không gian trải nghiệm, vượt ra ngoài trường quay khép kín để tiếp cận đông đảo công chúng hơn.

Với nhiều đổi mới, chương trình góp phần truyền tải nội dung lý luận, phê bình, tăng cường kết nối giữa đội ngũ nghiên cứu, văn nghệ sĩ và công chúng; đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, đóng góp vào sự phát triển văn hóa, nghệ thuật và công nghiệp văn hóa thành phố trong giai đoạn mới.

Trưng bày kịch bản gốc phim "Cánh đồng hoang" trong chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật số 3. (Ảnh: LINH BẢO)

Chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật số 3 diễn ra vào đầu tháng 10 do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thành phố (Ban Tuyên giáo Thành ủy) và Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh-Hãng phim TFS thực hiện với chủ đề "Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt: Soi thực tại-Tái tạo tương lai" thu hút khá đông bạn trẻ đến tham dự.

Trong khuôn viên Đài Phát thanh và Truyền hình, các bạn trẻ như bước vào không gian nghệ thuật thứ bảy khi được chứng kiến từng giai đoạn của điện ảnh thành phố thông qua nhiều hiện vật, poster phim, bìa báo, tạp chí quý giá.

Công chúng được chứng kiến điện ảnh thành phố qua các giai đoạn: Thời kỳ tư nhân sơ khai và thuộc địa, thời kỳ thị trường đô thị miền nam, thời kỳ bao cấp, thời kỳ "chuyển tiếp"-phim video/thị trường và thời kỳ xã hội hóa toàn diện và công nghiệp điện ảnh từ 2003 đến nay.

Giới thiệu nghệ thuật Hát bội trong chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật số 1. (Ảnh: LINH BẢO)

Sinh viên Nguyễn Thị Hà Như, Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bạn rất ấn tượng với kịch bản gốc bộ phim Cánh đồng hoang (kịch bản: Nguyễn Quang Sáng; đạo diễn: Hồng Sến) được trưng bày trong không gian điện ảnh đặc biệt này.

Đây là một trong những bộ phim cách mạng mà Hà Như yêu thích, giúp cô hiểu sâu sắc hơn về cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Bộ phim đã từng được đạo diễn Hải Ninh nhận xét là “đỉnh cao nhất trong cuộc đời nghệ thuật của đạo diễn Hồng Sến, không những tác phẩm đã đem lại cho anh những vòng hào quang rực rỡ, mà còn góp phần quan trọng nâng vị trí phim truyện Việt Nam lên một tầm vóc mới”.

Mỗi chương trình đều có nhiều hoạt động trải nghiệm. (Ảnh: LINH BẢO)

Điểm nhấn trong chương trình chính là tọa đàm "Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt: Soi thực tại-Tái tạo tương lai" có sự tham gia và tương tác đa chiều từ các đại biểu, khách mời là nhà quản lý văn hóa, giới nghiên cứu-lý luận phê bình, các nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch, các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, cùng sinh viên, học sinh đến từ các trường đào tạo nghệ thuật, điện ảnh và khán giả trẻ yêu phim.

Sự kiện không chỉ mở ra không gian cho những đối thoại thẳng thắn, tâm huyết giữa giới chuyên môn và các nhà làm phim, mà còn gieo vào lòng khán giả niềm tin mãnh liệt về một thế hệ trẻ trên màn ảnh: Chân thật trong từng hơi thở đời sống, bản lĩnh trước những khúc ngoặt cuộc đời, và đong đầy tình yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng.

Các diễn giả trong tọa đàm chương trình số 2 "Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc" tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. (Ảnh: LINH BẢO)

Chương trình "Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt: Soi thực tại-Tái tạo tương lai" là 1 trong 4 số của chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 sẽ được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố trong thời gian tới.

Qua 4 số với những chủ đề khác nhau: Số hóa dữ liệu văn hóa, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc; Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt - Soi thực tại, Tái tạo tương lai; Nhiếp ảnh cộng đồng-Từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa; chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thành phố hướng đến tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu lý luận với thực tiễn sáng tạo, giữa bảo tồn di sản với phát huy các giá trị văn hóa trong đời sống hiện đại.

Biểu diễn trích đoạn vở cải lương Khúc tráng ca thành Gia Định trong chương trình số 2. (Ảnh: LINH BẢO)

Bên cạnh các tọa đàm chuyên đề, những hoạt động trải nghiệm thực tế, giao lưu và sáng tạo nghệ thuật được tổ chức gắn với từng chủ đề nhằm tạo điều kiện để công chúng trực tiếp tiếp cận các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Việc kết hợp nội dung chuyên môn với hoạt động thực tiễn góp phần đa dạng hóa phương thức truyền tải, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Mỗi số chương trình Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đều thu hút đông đảo các bạn trẻ tham dự. (Ảnh: TFS)

Theo đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sáng tác văn học, nghệ thuật thì lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật luôn song hành và hỗ tương cho hoạt động sáng tác.

Chính vì thế, việc đẩy mạnh hoạt động này sẽ góp phần khẳng định vai trò của lý luận, phê bình trong định hướng sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động văn học, nghệ thuật và bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh, từng bước đưa hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trở nên phổ cập và đi sâu vào công chúng.

“Thay vì chỉ tập trung vào giới nghiên cứu chuyên môn, chương trình hiện tại đặc biệt hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên. Thông qua những nỗ lực này, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ vun đắp tình yêu văn học, nghệ thuật và đưa các giá trị nghệ thuật thấm sâu vào thế hệ trẻ một cách tự nhiên nhất”, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.