Hội thảo nhìn lại chặng đường 40 năm đổi mới tư duy, hoạch định và thực thi chính sách văn hóa - Ảnh: BTC.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo, ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, văn hóa ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước.

Việt Nam hiện có hơn 40.000 di tích, gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê; các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GDP. Tuy nhiên, đầu tư cho văn hóa chưa tương xứng; chính sách và cơ chế phối hợp liên ngành thiếu đồng bộ; cơ hội thụ hưởng văn hóa còn chênh lệch.

Cùng với đó, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng xuyên biên giới đặt ra thách thức về bản sắc, chủ quyền văn hóa và quyền tác giả.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Huy Dũng phát biểu khai mạc hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đề nghị đánh giá chính sách bằng kết quả thực tế, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tài chính, huy động nguồn lực xã hội và phát triển thị trường văn hóa. Chính sách trong thời đại số cần khuyến khích sáng tạo, bảo vệ quyền tác giả và bảo đảm chia sẻ lợi ích công bằng với người sáng tạo, cộng đồng.

Tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đề cập yêu cầu đổi mới mô hình phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới. Từ trải nghiệm tại Moskva (Nga), ông chia sẻ ấn tượng về cách nghệ thuật hiện diện ngay trong các ga tàu điện ngầm, qua những tác phẩm điêu khắc, tranh trang trí và không gian kiến trúc. Nghệ thuật không chỉ ở bảo tàng, phòng triển lãm mà còn gắn với sinh hoạt thường ngày.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn phát biểu tại hội thảo.

Theo ông, sức mạnh văn hóa không chỉ nằm ở số lượng di sản, nhà hát hay tác phẩm lớn, mà còn ở khả năng thấm sâu vào không gian sống, nuôi dưỡng tâm hồn con người. Ông đề xuất năm định hướng: đặt văn hóa trong mô hình phát triển; chuyển từ tư duy Nhà nước làm thay sang kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo; phát huy di sản và bản sắc thành sức mạnh mềm; làm chủ không gian số, bảo vệ chủ quyền văn hóa; lấy cuộc sống và hạnh phúc của con người làm thước đo thành công.

Nhấn mạnh yêu cầu “Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức” của Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Bùi Hoài Sơn cho rằng thịnh vượng không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế mà còn ở chất lượng đời sống tinh thần và sự gắn kết cộng đồng.

Ban tổ chức cho biết, hội thảo đã nhận được 35 tham luận, tập trung đánh giá quá trình đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách, pháp luật về văn hóa và đề xuất giải pháp tháo gỡ hạn chế. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về cơ chế thu hút nguồn lực, nâng cao chất lượng nhân lực văn hóa, nhất là ở cơ sở, và phát triển hạ tầng văn hóa số.