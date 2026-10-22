Những định hướng và giải pháp lớn của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW đã và đang được tổ chức thực hiện, theo lĩnh vực quản lý, gắn với chức năng nhiệm vụ và bằng các cơ chế chính sách cụ thể.

Theo đó, ngành Ngân hàng đã ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động về thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ chính trị, Nghị quyết Quốc hội và Nghị quyết Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 68 với hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách; về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và tiếp cận nguồn lực vốn tín dụng…

Đổi mới chính sách tín dụng, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Nguồn Internet)

Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền tệ và tín dụng, hoạt động ngân hàng ngày càng phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần tạo động lực tăng trưởng và phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh duy trì tốc độ tăng trưởng, gắn với sự tăng trưởng của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và du lịch trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đạt 1.276 nghìn tỷ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn và tăng khoảng 10% so với cuối năm.

Ngoài các sản phẩm tín dụng cho vay thông thường đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì phương thức đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp qua hình thức cho thuê tài chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ; đầu tư máy móc thiết bị để phát triển sản xuất kinh doanh, khi khả năng tài chính còn hạn chế. Theo đó, đến cuối tháng 9/2026 tổng dư nợ cho thuê tài chính trên địa bàn đạt 37.688 tỷ đồng, tăng 11,35% so với cuối năm 2025.

Thứ hai, cơ chế chính sách và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã và đang được thực hiện hiệu quả. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuộc nhóm 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên, thực hiện chính sách cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng với lãi suất quy định, theo Thông tư 39 về quy chế cho vay. Đồng thời các ngân hàng thương mại đưa ra các gói tín dụng ưu đãi lãi suất (thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính TCTD), với quy mô gói 407 nghìn tỷ đồng, để hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Trong quá trình này, thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, với nội hàm: đối thoại doanh nghiệp; truyền thông chính sách; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giải ngân gói tín dụng ưu đãi của chương trình (ưu đãi về lãi suất; về vốn; cho vay bằng ngoại tệ và tiết giảm chi phí giao dịch…) để hỗ trợ cho doanh nghiệp, để kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Đến nay, kết quả giải ngân gói tín dụng này trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 465 nghìn tỷ đồng, cho 167.263 lượt khách hàng vay vốn, chiếm 78,6% quy mô gói.

Thứ ba, ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát và cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng phát triển. Đây là yếu tố nền tảng và có ý nghĩa quan trọng, trong điều kiện hiện nay - ổn định kinh tế vĩ mô, phát huy hiệu quả chính sách; hiệu quả tín dụng sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, với những cơ chế chính sách của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước và của TP. Hồ Chí Minh đã và đang tạo điều kiện cho phát triển sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiêp nhỏ và vừa nói riêng cần tiếp tục đổi mới để phát triển. Trong đó bao gồm những yêu cầu về nâng cao năng lực quản trị ; xây dựng hệ thống tài chính minh bạch, chuẩn hóa chế độ kế toán, kiểm toán cần phải trở thành giải pháp và hành động cụ thể của doanh nghiệp, cùng quyết tâm đổi mới của doanh nghiệp, về quản trị, về chuyển đổi số…

Thực hiện tốt các giải pháp này, không chỉ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mà còn tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, trong đó có vốn tín dụng ngân hàng.