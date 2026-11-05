Đổi mới chính sách: Động lực để cán bộ phát huy năng lực

Đãi ngộ xứng đáng, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo

Trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Muốn thu hút, giữ chân và phát huy nhân tài, bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng, cần có chính sách đãi ngộ phù hợp, tạo động lực để người có năng lực yên tâm công tác, cống hiến.

Tinh thần Nghị quyết 30-NQ/TW đặt ra yêu cầu đổi mới chính sách đãi ngộ theo hướng gắn với vị trí việc làm, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ đóng góp của mỗi cá nhân. Theo đó, cần chuyển từ cách đánh giá, đãi ngộ mang tính bình quân sang coi trọng năng lực và hiệu quả thực chất. Người đảm nhận nhiệm vụ khó, có trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc công việc, tạo ra giá trị thiết thực cần được ghi nhận tương xứng.

Để thực hiện hiệu quả, các cơ quan, đơn vị cần rà soát vị trí việc làm, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu năng lực đối với từng vị trí; bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá. Chính sách đãi ngộ không chỉ dừng ở tiền lương, phụ cấp mà còn cần quan tâm cơ hội đào tạo, phát triển nghề nghiệp và điều kiện làm việc.

Đối với Lai Châu, địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, ưu tiên những lĩnh vực quan trọng, còn thiếu nhân lực chất lượng cao; quan tâm cán bộ công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Qua đó, tạo điều kiện để người có năng lực phát huy sở trường, gắn bó và đóng góp lâu dài cho địa phương.Đồng chí Tạ Ngọc Thuỷ - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: "Tôi cho rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, việc đổi mới chính sách đãi ngộ hết sức là cần thiết. Theo đó, chính sách cần thực hiện theo nguyên tắc vị trí việc làm, làm việc nào hưởng theo vị trí, kết quả đó, đảm bảo công bằng, minh bạch. Khi cán bộ được bố trí đúng sở trường, được ghi nhận xứng đáng với những đóng góp sẽ khơi dậy tinh thần phụng sự, khát vọng cống hiến, có thêm động lực chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ". Tôn vinh, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chungMột yêu cầu quan trọng của Nghị quyết 30-NQ/TW là xây dựng cơ chế ghi nhận, tôn vinh và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là sự khích lệ cần thiết để cán bộ tự tin đảm nhận việc khó, chủ động đề xuất giải pháp mới, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của mình.

Khuyến khích đổi mới không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật hay dung túng sai phạm mà cần phân định rõ những hạn chế, thiếu sót phát sinh trong quá trình thực hiện. Những người thực sự tận tâm, khách quan, không có động cơ vụ lợi nhưng gặp rủi ro ngoài dự kiến cần được xem xét thấu đáo; ngược lại, hành vi cố ý vi phạm, trục lợi, gây thiệt hại đến lợi ích chung phải được xử lý nghiêm minh.

Cùng với đó, công tác thi đua, khen thưởng cần hướng vào thực chất, lấy hiệu quả và giá trị đóng góp làm căn cứ. Kịp thời biểu dương những cá nhân có sáng kiến hiệu quả, tận tụy với công việc, dám đảm nhận nhiệm vụ khó sẽ góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, xây dựng văn hóa đổi mới trong mỗi cơ quan, đơn vị.