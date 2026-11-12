Đổi mới chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, lấy lợi ích người bệnh làm thước đo

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các Sở Y tế, bệnh viện và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) TS. BS Hà Anh Đức nhấn mạnh, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Y tế. Thời gian qua, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh có nhiều thay đổi. Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 chuyển từ phân tuyến sang ba cấp chuyên môn kỹ thuật là cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Các địa phương cũng đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những thay đổi này đòi hỏi công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật và phát triển bệnh viện vệ tinh phải đổi mới tương ứng. Bên cạnh đó, sự phát triển của công nghệ và y tế từ xa (telemedicine) đang tạo điều kiện mới cho việc hỗ trợ chuyên môn giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo Cục trưởng Hà Anh Đức, công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật, Đề án 1816 và Đề án bệnh viện vệ tinh có bản chất, nội hàm tương đồng, cùng hướng tới hỗ trợ tuyến dưới nâng cao năng lực. Vì vậy, cần nghiên cứu hợp nhất thành một đề án chung, mang tính tổng thể, với tên gọi bao quát, thay vì triển khai nhiều đề án riêng rẽ.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) TS. BS Hà Anh Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hảo

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, giai đoạn 2020 - 2025, các bệnh viện thực hiện chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật đã tổ chức 1.372 hoạt động đào tạo, tập huấn với 69.395 lượt cán bộ y tế được đào tạo. Các bệnh viện đã tổ chức 1.108 buổi hội chẩn trực tuyến, cử 2.410 lượt cán bộ luân phiên hỗ trợ cơ sở với 9.611 ngày công. Tổng cộng 496 gói kỹ thuật, gồm 3.253 kỹ thuật chuyên môn, đã được chuyển giao.

Đề án phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phát triển bổ sung ít nhất 200 bệnh viện vệ tinh và giảm ít nhất 20% số lượt người bệnh phải chuyển lên cấp chuyên môn kỹ thuật cao hơn hoặc cùng cấp.

Cục trưởng Hà Anh Đức đề nghị xây dựng "bản đồ" chỉ đạo chuyên môn cụ thể theo từng chuyên khoa, xác định rõ bệnh viện nào hỗ trợ bệnh viện nào. Khi cơ sở gặp ca bệnh khó, bệnh viện được giao nhiệm vụ trước hết phải hỗ trợ trực tiếp hoặc qua hội chẩn từ xa. Nếu không được thì cử chuyên gia xuống cơ sở, và chỉ chuyển người bệnh lên tuyến trên khi các phương án này không khả thi. Đơn vị được giao mà không thực hiện sẽ bị xem xét trách nhiệm. Cục trưởng cũng đề nghị không dùng cách gọi "đầu ngành" để tránh gây mâu thuẫn, mà xác định cụ thể lĩnh vực thế mạnh của từng bệnh viện.

Cục trưởng đề nghị tập trung vào 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, đổi mới công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật theo hướng chủ động, thực chất, chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ, theo đợt sang hỗ trợ có kế hoạch, có mục tiêu, có lộ trình và có đánh giá kết quả.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1816, lấy năng lực thực hành và lợi ích của người bệnh làm thước đo.

Thứ ba, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh theo hướng liên kết chuyên môn bền vững.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ chuyên môn từ xa.

Thứ năm, tăng cường quản lý, giám sát và đánh giá bằng kết quả thực chất.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Cao Linh

Cục trưởng Hà Anh Đức lưu ý, hiệu quả của Đề án 1816 không chỉ được đo bằng số lượt cán bộ được cử đi hay số kỹ thuật được chuyển giao. Quan trọng hơn là cơ sở tiếp nhận có thực hiện được kỹ thuật một cách an toàn, độc lập và duy trì thường quy hay không. Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh cũng không dừng ở việc chuyển giao một số kỹ thuật, mà phải hướng tới hình thành mạng lưới hợp tác chuyên môn thường xuyên, có trách nhiệm rõ ràng.

Cục trưởng thẳng thắn chỉ ra, hiện Bộ Y tế chưa có số liệu đầy đủ về người bệnh chuyển tuyến. Vì vậy, cần sớm thống kê người bệnh chuyển từ đâu, đi đâu, mắc bệnh gì và vì sao phải chuyển, làm căn cứ xác định nhu cầu chuyển giao kỹ thuật. Cục trưởng cũng cảnh báo tình trạng một số bệnh viện xin tiếp nhận kỹ thuật đắt tiền nhưng cả năm chỉ thực hiện được một, hai ca, hoặc bác sĩ được đào tạo xong lại chuyển ra khu vực tư nhân, gây lãng phí nguồn lực nhà nước. Về kinh phí, Cục trưởng đề nghị khắc phục tình trạng giải ngân dồn vào cuối năm, bảo đảm các đơn vị xác định sớm kế hoạch chuyển giao năm 2027 để triển khai ngay từ đầu năm

“Thành công của công tác chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật không nằm ở số lượng hoạt động đã thực hiện, mà nằm ở năng lực chuyên môn thực sự được nâng lên, kỹ thuật được duy trì bền vững và người bệnh được hưởng lợi”, Cục trưởng Hà Anh Đức khẳng định.