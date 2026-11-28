CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế

giai đoạn 2027 - 2031

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Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã nghiêm túc, tích cực triển khai thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, chất lượng dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đồng đều; tiến độ kiểm chứng khối lượng công việc, thời gian và định mức lao động còn chậm; một số bất cập về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chưa được xử lý dứt điểm; căn cứ xác định nhu cầu nhân lực ở một số vị trí việc làm chưa đầy đủ.

Việc hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế phải đáp ứng yêu cầu, tiến độ Trung ương giao, đồng thời tạo cơ sở lâu dài để đổi mới công tác cán bộ, quản trị tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động, nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị tập trung cao độ hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế.

Thực hiện Kết luận số 131-KL/TW, ngày 27/11/2026 của Bộ Chính trị và Thông báo số 304-TB/BTCTW, ngày 27/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nhân lực, nguồn lực, bố trí làm việc ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ Trung ương giao. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau.

1. Tập trung hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị tỉnh

Thực hiện nghiêm, đồng bộ các Kết luận số 76-KL/TW, 40-KL/TW, 107-KL/TW, 123-KL/TW, 131-KL/TW, Quy định số 208-QĐ/TW và các hướng dẫn của Trung ương.

Khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực và xác định sản phẩm đầu ra đối với từng vị trí. Kiểm chứng khối lượng công việc, thời gian và định mức lao động theo hướng dẫn của Trung ương. Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hóa, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn; tuyệt đối không hợp thức hóa hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng.

Các cơ quan đầu mối của 04 khối gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định, xác nhận dữ liệu đến từng cơ quan, đơn vị, xã, phường; bảo đảm thống nhất theo 04 khối, 02 cấp, đối chiếu với hướng dẫn của Trung ương về 04 vùng; không vận dụng tùy tiện tiêu chí phân loại địa bàn để giữ hoặc tăng biên chế.

Kết hợp rà soát từ dưới lên với hướng dẫn, chuẩn hóa từ trên xuống; kế thừa kết quả đã báo cáo Trung ương tại Công văn số 950-CV/TU, ngày 26/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn hóa, nhân rộng những nhiệm vụ đã vận hành thông suốt, không kê khai lại nội dung đã đủ căn cứ; giữ nguyên mô hình tổ chức đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Trước ngày 30/11/2026, hoàn thành kiểm chứng, xác nhận và phân loại dữ liệu thành 03 nhóm: (1) Dữ liệu đủ căn cứ sử dụng thống nhất; (2) Dữ liệu đặc thù đã được kiểm chứng, xác định rõ phạm vi áp dụng; (3) Dữ liệu chưa đủ căn cứ. Đối với nhóm (3), phải khẩn trương xử lý, xác định rõ nội dung, nguyên nhân, trách nhiệm; trường hợp chưa thể hoàn thiện do vượt thẩm quyền hoặc phải chờ hướng dẫn của Trung ương, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý. Không sử dụng dữ liệu chưa được kiểm chứng làm căn cứ chính thức xác định biên chế; không lấy việc phân nhóm dữ liệu làm lý do kéo dài thời hạn Trung ương giao.

2. Xử lý dứt điểm các bất cập về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy trình công việc

Chuyển mạnh từ nhận diện sang xử lý đến cùng các bất cập, tập trung giải quyết 06 nhóm vấn đề:

(1) Nhiệm vụ, thủ tục không phát sinh trong thực tiễn;

(2) Nhiệm vụ, thẩm quyền còn giao thoa, chồng chéo;

(3) Nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền nhưng còn phải xin ý kiến cấp trên hoặc thiếu điều kiện thực hiện;

(4) Quy trình còn khâu trung gian không cần thiết;

(5) Công việc khu vực tư nhân, xã hội đã hoặc có khả năng thực hiện nhưng khu vực công vẫn thực hiện;

(6) Công việc có thể cắt giảm, hợp nhất, tự động hóa hoặc thay thế bằng dữ liệu, công nghệ.

Chủ động phát hiện các bất cập khác; xác định cụ thể từng nhiệm vụ cần giữ lại, điều chỉnh, cắt giảm, chuyển giao hoặc đổi mới phương thức thực hiện. Rà soát từ thực tiễn cấp xã trở lên, kiểm chứng, phân loại, loại trừ trùng lặp trong danh mục văn bản cần xử lý. Không dừng lại ở thống kê, báo cáo, không để bất cập kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo.

Bảo đảm nhiệm vụ giao cho cấp nào thì cấp đó có đủ thẩm quyền, nguồn lực, dữ liệu, điều kiện thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; cấp trên giảm tương ứng nhiệm vụ, công việc và nhân lực khi chuyển giao, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Đối với nhiệm vụ liên ngành, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm đối với kết quả cuối cùng.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của từng khối:

(1) Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì rà soát, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, đơn vị sự nghiệp của Đảng; tích hợp hướng dẫn của các ban đảng Trung ương, bảo đảm thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; phối hợp với các cơ quan có tính chất đặc thù trên địa bàn theo đúng phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và biên chế.

(2) Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xử lý những nhiệm vụ chưa thông suốt, trọng tâm là lĩnh vực xây dựng, tài chính, nông nghiệp và môi trường; thống nhất hướng dẫn đối với những nhiệm vụ liên quan nhiều ngành nhưng cấp xã chỉ giao một đầu mối thực hiện.

(3) Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với đặc thù cơ quan dân cử; đối chiếu kết quả rà soát theo nhóm địa bàn; điều tiết công việc tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã, không tính trùng nhân lực, không tổ chức riêng văn phòng tại địa phương đã thực hiện mô hình văn phòng chung.

(4) Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh lãnh đạo Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, đảng ủy các xã, phường rà soát, phân định rõ nhiệm vụ giữa công tác tham mưu về dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; thống nhất đầu mối hướng dẫn, khung kiến trúc và lộ trình chuyển đổi số của khối.

Trước ngày 30/11/2026, hoàn thành danh mục cụ thể từng nhiệm vụ, văn bản, điều, khoản cần xử lý. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó phải chủ động quyết định, xử lý dứt điểm và chịu trách nhiệm. Đối với nội dung phải thực hiện trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ văn bản, xác định rõ phương án, cơ quan chủ trì, thẩm quyền và thời hạn hoàn thành; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi kiến nghị đến các cơ quan Trung ương có trách nhiệm giải quyết, đồng thời gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, theo dõi.

3. Tạo chuyển biến thực chất trong đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng suất lao động

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, hoàn thiện toàn bộ quy trình công việc trên cơ sở đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, khai thác dữ liệu, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự chủ và xã hội hóa. Phân định rõ nhiệm vụ Nhà nước phải trực tiếp thực hiện với những công việc có thể thực hiện theo cơ chế tự chủ, xã hội hóa, thuê dịch vụ, đặt hàng hoặc chuyển giao theo quy định.

Lượng hóa cụ thể việc nào giảm, việc nào mất đi, việc nào mới phát sinh; công đoạn nào được cắt giảm, hợp nhất; thời gian lao động giảm bao nhiêu, năng suất lao động tăng như thế nào, tác động đến nhu cầu nhân lực. Không để tình trạng đầu tư cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số rất lớn mà phương thức làm việc, năng suất lao động và nhu cầu nhân lực vẫn không thay đổi.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

(1) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan chủ động rà soát, lượng hóa tác động của 05 chuyên đề về phân cấp, phân quyền; khai thác dữ liệu; cải cách thủ tục hành chính; tự chủ, xã hội hóa; chuyển đổi số trên cơ sở dữ liệu thực tế của tỉnh; kịp thời cập nhật, cụ thể hóa kết quả và hướng dẫn của Trung ương.

(2) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát lộ trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xác định danh mục công việc thực hiện trên môi trường số, công đoạn cắt giảm, lộ trình chuyển hồ sơ giấy sang dữ liệu số; bảo đảm giao nhiệm vụ đồng bộ với quyền khai thác, cập nhật, xác thực dữ liệu.

Giao Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách.

Trước ngày 30/11/2026, các cơ quan đầu mối của 04 khối hoàn thành danh mục nhiệm vụ, thủ tục, công việc được cắt giảm, hợp nhất, chuyển giao, tự động hóa hoặc thay thế bằng dữ liệu, công nghệ; xác định mức giảm thực chất về khối lượng công việc, thời gian lao động sau khi tính đầy đủ công việc mới phát sinh. Phân biệt rõ kết quả đã thực hiện với kết quả dự kiến và lộ trình thực hiện, làm căn cứ hoàn thiện vị trí việc làm, định mức lao động và nhu cầu biên chế từng năm.

4. Đổi mới căn bản phương pháp xác định và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Xác định biên chế trên cơ sở vị trí việc làm đã được chuẩn hóa, yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, khối lượng công việc và định mức lao động đã được kiểm chứng; tính đầy đủ tác động của 05 chuyên đề, kết quả xử lý các bất cập, đổi mới phương thức hoạt động và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ. Tuyệt đối không lấy tổ chức bộ máy, biên chế và số người hiện có làm căn cứ tính ngược nhu cầu nhân lực.

Bảo đảm mục tiêu tinh giản biên chế theo Kết luận số 40-KL/TW; không cắt giảm cơ học, bình quân, cào bằng; kiên quyết giảm ở những nơi dư thừa, đồng thời bố trí, tăng cường nhân lực cho những lĩnh vực thực sự cần thiết.

Các cơ quan đầu mối của 04 khối tổ chức xây dựng, thẩm định thực chất phương án biên chế thuộc phạm vi phụ trách; phân định rõ nhu cầu nhân lực tính toán, khả năng tự cân đối và số biên chế đề nghị giao theo từng năm. Không cộng gộp cơ học các đề xuất; không xem xét đề xuất tăng biên chế thiếu căn cứ, chưa thực hiện đầy đủ các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động và tự cân đối nhân lực.

Phương án biên chế phải tính đến yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2027 - 2031; dự báo nhiệm vụ mới phát sinh thuộc chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai và chuyển đổi số.

Đối với cấp xã, đánh giá đầy đủ khối lượng, tính chất công việc sau phân cấp, phân quyền; đặc điểm dân số, địa bàn miền núi, biên giới, dân cư phân tán, điều kiện giao thông và khả năng ứng dụng công nghệ. Mọi đề xuất về nhu cầu nhân lực phải có căn cứ, số liệu và minh chứng cụ thể.

Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan, trước ngày 03/12/2026, hoàn thành rà soát, đề xuất định mức nhân lực chuyên ngành, phương án sắp xếp mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện tự chủ, xã hội hóa, cơ cấu lại đội ngũ, điều chuyển nhân lực từ nơi thừa sang nơi thiếu, trọng tâm là giáo dục, y tế; phân định rõ viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước với người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp. Tích hợp kết quả vào phương án biên chế của khối chính quyền; kịp thời cập nhật theo hướng dẫn của Trung ương.

Trong quá trình cơ cấu lại đội ngũ, thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Các cơ quan đầu mối gửi phương án biên chế và kết quả thẩm định thuộc phạm vi phụ trách về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước 12 giờ ngày 03/12/2026. Kết quả rà soát, đề xuất định mức nhân lực chuyên ngành và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập phải được tích hợp vào phương án của khối chính quyền trước khi gửi.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì tổng hợp, thẩm định, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, hoàn thành phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 của tỉnh trước ngày 05/12/2026; làm rõ căn cứ, cơ cấu, mức tăng, giảm biên chế và lộ trình thực hiện từng năm; bảo đảm thời hạn gửi phương án theo kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương. Chủ động phối hợp, giải trình, cập nhật hướng dẫn, định mức nhân lực chuyên ngành, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm tiến độ hoàn thành thẩm định phương án biên chế toàn hệ thống trước ngày 10/12/2026.

5. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo và chuẩn bị chu đáo Hội nghị toàn quốc

Trước 17 giờ ngày 28/11/2026, các cơ quan đầu mối của 04 khối gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết quả rà soát đã được kiểm chứng, xác nhận; phân định rõ nội dung đủ căn cứ, nội dung đã xử lý và nội dung còn phải giải quyết; tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ theo thời hạn quy định tại các mục 1, 2 và 3 của Chỉ thị này.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy gửi tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương chậm nhất hết ngày 28/11/2026; tổng hợp, thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gửi báo cáo kết quả rà soát chậm nhất 12 giờ ngày 29/11/2026; kịp thời cập nhật kết quả kiểm chứng, xử lý các nội dung còn lại theo thời hạn Trung ương giao.

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ thành phần, tài liệu, điều kiện kỹ thuật, đường truyền đến 56 xã, phường, bảo đảm tổ chức nghiêm túc Hội nghị toàn quốc trực tuyến về hoàn thiện vị trí việc làm của hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế vào 8 giờ ngày 01/12/2026.

6. Tổ chức thực hiện

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai ngay Chỉ thị này; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Tổ chức tự rà soát theo đúng hướng dẫn, biểu mẫu của Trung ương; không phát sinh kế hoạch, biểu mẫu trung gian không cần thiết.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dữ liệu, danh mục vị trí việc làm và phương án biên chế thuộc phạm vi quản lý. Không khoán trắng cho cấp dưới hoặc cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ; không chạy theo thành tích, kê khai hình thức, không vì lợi ích cục bộ mà giữ việc, giữ người, giữ biên chế.

Nơi nào chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm thì bí thư cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp giải trình, chịu trách nhiệm. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ này là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ quý IV và đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm 2026.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong hệ thống chính trị tỉnh trực tiếp bám sát lĩnh vực, địa bàn được phân công; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh:

(1) Chủ trì điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định; thống nhất phương pháp, biểu mẫu và dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị tỉnh. Trong thời gian cao điểm, hằng ngày báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tiến độ, chất lượng, nhiệm vụ chưa hoàn thành, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý.

(2) Cập nhật khung danh mục tham chiếu của Trung ương về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực theo từng khối, cấp, ngành, lĩnh vực, nhóm địa bàn; hoàn thiện, thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, bảo đảm an toàn, bảo mật. Sử dụng kết quả vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và quản lý biên chế theo quy định.

(3) Trong giai đoạn 2027 - 2031, phối hợp với các cơ quan đầu mối định kỳ hằng năm đánh giá kết quả thực hiện vị trí việc làm gắn với quản lý biên chế; cập nhật khi có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, định mức lao động hoặc phương thức hoạt động; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh theo quy định.

(4) Kịp thời biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; lựa chọn xây dựng điển hình cấp xã; hỗ trợ những đơn vị còn khó khăn, vướng mắc; chấn chỉnh, tham mưu xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau; bố trí nhân lực luân phiên hợp lý, bảo đảm điều kiện làm việc, sức khỏe cán bộ và duy trì hoạt động thường xuyên; kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(đã ký)