Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TL

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với vai trò của mình, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động; phát huy dân chủ, tinh thần tự quản và huy động sức mạnh từ cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TL

Từ thực tiễn triển khai cho thấy, ở đâu Mặt trận làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện thực tế và nguyện vọng của người dân, ở đó phong trào có sức lan tỏa và đạt hiệu quả rõ nét.

Nhiều phần việc thiết thực được triển khai như vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng hạ tầng; chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa và xây dựng các mô hình tự quản tại khu dân cư. Qua đó, ý thức cộng đồng, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong Nhân dân ngày càng được phát huy.

Đồng chí Lương Thị Thanh Ngọc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tương Dương tham luận về vai trò của người uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: TL

Đặc biệt, vai trò của Ban Công tác Mặt trận, người có uy tín và các cá nhân tiêu biểu ở khu dân cư ngày càng được khẳng định. Thông qua những cách làm linh hoạt, gần dân, sát dân, nhiều chủ trương, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được cụ thể hóa thành những phần việc phù hợp, nhận được sự hưởng ứng tự nguyện của người dân.

Tuy nhiên, việc triển khai Cuộc vận động tại một số địa phương vẫn còn những hạn chế. Công tác tuyên truyền có nơi chưa sâu rộng; việc xây dựng mô hình đôi lúc còn dàn trải, thiếu tính bền vững; hiệu quả một số mô hình chưa đồng đều. Sự tham gia của người dân và công tác phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức liên quan ở một số địa bàn chưa thực sự chặt chẽ.

Đại diện Ban Tuyên giáo, công tác xã hội MTTQ tỉnh tham luận về công tác chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ . Ảnh: TL

Thực tế đó đòi hỏi MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai Cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, lấy sự đồng thuận, hài lòng và những chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân làm thước đo. Đồng thời, khắc phục tình trạng hình thức, chạy theo thành tích; bảo đảm việc huy động nguồn lực trong Nhân dân phù hợp với điều kiện thực tế và trên tinh thần tự nguyện.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác tuyên truyền trên nền tảng số. Ảnh: TL

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên nền tảng số của hệ thống MTTQ; cách thức để chuyển các chủ trương, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thành những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng khu dân cư.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác tuyên truyền trên nền tảng số. Ảnh: TL

Ý kiến của các đại biểu trao đổi về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, nhất là vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận, kết nối các lực lượng và duy trì các mô hình tự quản.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026. Ảnh: TL

Đồng thời, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan; khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, bảo đảm Cuộc vận động được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và tạo được kết quả bền vững.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026. Ảnh: TL

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác tuyên truyền trên nền tảng số; 18 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.