Đổi mới cách tuyên truyền để tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng đến gần hơn với thế hệ trẻ

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876 trong một gia đình nho học tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trước đây (nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng). Ngày 21/4/1947, cụ qua đời tại Quảng Ngãi. Trong suốt hơn 70 năm cuộc đời, cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ suy nghĩ và hành động với quan điểm xuyên suốt, nhất quán: Tất cả vì dân, học vì dân, viết vì dân, chịu tù đày vì dân và gánh vác việc nước cũng vì dân.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Tầm vóc của một bậc đại trí thức không chỉ ở học vấn uyên thâm, nhãn quan chính trị mẫn tiệp, mà ở khả năng nhận ra chân lý của thời đại và dấn thân theo chân lý ấy. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ở tuổi gần 70, Cụ Huỳnh Thúc Kháng nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Hà Nội gánh vác việc nước. Cuộc gặp gỡ giữa Lãnh tụ Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng là cuộc gặp gỡ của hai nhân cách lớn trên một nền tảng chung: Độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, biểu tượng sinh động, sinh động của chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và tư tưởng trọng dụng hiền tài của Đảng ta.

Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành ủy Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Di sản cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại không chỉ thuộc về lịch sử mà còn để lại những bài học sâu sắc cho hôm nay và mai sau. Trí thức chân chính là trí thức gắn trí tuệ với vận mệnh của dân tộc. Trí thức chỉ thực sự lớn khi đứng về phía nhân dân và khối đại đoàn kết chỉ bền vững khi được xây trên sự tin cậy, tôn trọng, đồng thuận vì mục tiêu chung.

Hội thảo tập trung làm rõ một cách khách quan, khoa học, toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng trên các lĩnh vực: Phong trào Duy Tân, giáo dục, văn hóa, báo chí, nghị trường, đấu tranh vì dân sinh, dân chủ, đến xây dựng chính quyền cách mạng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, hội thảo nghiên cứu sâu mối quan hệ tin cậy, đồng hành giữa cụ Huỳnh Thúc Kháng với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thời khắc hiểm nghèo của cách mạng. Mọi nhận định phải có căn cứ tư liệu xác thực và đúng sự thật lịch sử.

Quang cảnh Lễ công bố phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-2026)”. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục sưu tầm, khai thác tư liệu, sớm biên tập xuất bản Kỷ yếu hội thảo. Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố phát huy các giá trị di tích lịch sử, khu lưu niệm gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng; đưa di sản của cụ vào giáo dục truyền thống tại địa phương. Các cơ quan báo chí, xuất bản đổi mới cách tuyên truyền, nhất là trên không gian số, để tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay.

150 năm đã trôi qua, nhưng tiếng nói vì dân, vì nước của cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn vang vọng. Tôn vinh cụ hôm nay là để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi trí thức, mỗi người Việt Nam tự soi mình vào tấm gương "không cầu danh vị, không cầu lợi lộc", tiếp tục thắp sáng khát vọng học tập, cống hiến, đóng góp trí tuệ, tâm huyết xây dựng quê hương, đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, hơn 40 năm hoạt động dù ở bất kỳ phương diện, hoàn cảnh nào, cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn luôn giữ trọn trí tiết của người chí sĩ yêu nước, bản lĩnh của người trí thức; một trí thức tận tụy vì nước, vì dân. Ý nghĩa của hội thảo không chỉ ở việc tôn vinh cụ, mà quan trọng hơn là chuyển hóa thành hành động cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu chiến lược của đất nước. Trong giai đoạn mới, học tập tấm gương cụ Huỳnh phải trở thành việc làm thường xuyên, thực chất của mỗi cán bộ, đảng viên, rèn luyện bản lĩnh, trí tiết, liêm chính, tinh thần phụng sự, lấy lợi ích của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu và thước đo cao nhất của mọi hành động.

Đại biểu tham quan gian trưng bày các tư liệu lịch sử về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi cũng gợi mở một số nội dung để khắc tâm, cảm nhận như Huỳnh Thúc Kháng là chí sĩ yêu nước đấu tranh nhiệt thành cho tự do, hạnh phúc của nhân dân; nhà lãnh đạo tài năng của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ thứ nhất; một nhân cách cao đẹp, trọn đời vì nước, vì dân.

Từ gợi mở của Ban Tổ chức, các tham luận trình bày tại Hội thảo đã tập trung làm rõ nhiều nội dung để khắc họa đầy đủ hơn cuộc đời và tư tưởng của cụ Huỳnh Thúc Kháng; qua đó, rút ra những giá trị tham chiếu trong công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nền công vụ hiện nay; đề xuất những giải pháp thiết thực để giáo dục, lan tỏa tấm gương, giá trị của cụ trong cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ và trong đời sống xã hội.

Tại Hội thảo, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-2026)”.

Dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại núi Thiên Ấn, nơi yên nghỉ của Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Cùng trong ngày 30/9, trên núi Thiên Ấn, nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam yên nghỉ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự học và đổi mới tư duy; trách nhiệm của người cán bộ, người trí thức và ý chí luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tinh thần học tập, dấn thân và phụng sự Tổ quốc của cụ Huỳnh Thúc Kháng, ra sức phấn đấu xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển, giàu đẹp trong thời gian tới.