Đổi mới cách tiếp cận, tạo động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Hội thảo được tổ chức nhằm trao đổi về thực tiễn phát triển công nghiệp hỗ trợ từ các địa phương, doanh nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), qua đó đề xuất những chính sách nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, hoàn thiện chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị trong nước.

Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Tại Hội thảo, nhiều tham luận đi sâu vào định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đánh giá hiệu quả chính sách và kết quả thực thi; hoàn thiện thể chế, chính sách và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tham luận tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, sau hợp nhất, tỉnh có quy mô và không gian phát triển mới, tạo điều kiện tổ chức lại các nguồn lực và hình thành những liên kết phát triển mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tham luận với chủ đề “Phát triển công nghiệp hỗ trợ trong giai đoạn mới - Từ thực tiễn Phú Thọ và một số đề xuất chính sách”

Phú Thọ đã có nền tảng công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực ô tô, xe máy, điện tử, cơ khí, vật liệu cùng hệ thống doanh nghiệp FDI và mạng lưới nhà cung ứng trong, ngoài nước.

Với vị trí kết nối vùng Thủ đô, hành lang Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc, tỉnh có điều kiện tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, từng bước tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và công nghiệp hỗ trợ quốc gia.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác định mục tiêu xây dựng Phú Thọ trở thành một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô. Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11 - 12%/năm, năng suất lao động tăng trên 12%/năm, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 55 - 60%, kinh tế số chiếm trên 30% GRDP. Trong định hướng đó, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột của tăng trưởng.

Từ thực tiễn địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về không gian phát triển công nghiệp hỗ trợ; tập trung nâng cao năng lực doanh nghiệp và phát triển những mắt xích còn thiếu trong chuỗi sản xuất.

Một trong những giải pháp được Phú Thọ đề xuất là xây dựng bản đồ năng lực các chuỗi công nghiệp, dựa trên dữ liệu doanh nghiệp và nhu cầu của các doanh nghiệp dẫn dắt. Qua đó xác định rõ năng lực hiện có, khả năng nâng cấp và những mắt xích còn thiếu để tập trung nguồn lực hỗ trợ. Hiệu quả hỗ trợ cần được đánh giá bằng năng lực công nghệ, sản phẩm mới và các quan hệ cung ứng thực tế.

Cùng với đó là phát triển hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu dùng chung theo ngành, theo vùng; hình thành mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển công nghiệp cấp vùng, kết nối các năng lực về nghiên cứu và phát triển (R&D), thiết kế, thử nghiệm, đo lường, kiểm định, chứng nhận và đào tạo chuyên sâu.

Phú Thọ cũng đề xuất tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính, tín dụng cho công nghiệp hỗ trợ, trong đó phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với hoạt động đầu tư công nghệ, máy móc, khuôn mẫu và dây chuyền có thời gian hoàn vốn dài.

Đồng thời, cần hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với công nghệ, tiêu chuẩn và phương thức sản xuất mới; cập nhật các tiêu chuẩn về sản xuất thông minh, truy xuất nguồn gốc, năng lượng, phát thải, tuần hoàn vật liệu phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới đào tạo nhân lực về cơ khí chính xác, điện - điện tử, tự động hóa, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị carbon.