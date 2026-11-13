Đổi mới cách thức vận hành thi hành án dân sự trong điều kiện mới

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Sau sáp nhập, bộ máy tổ chức THADS tỉnh được sắp xếp tinh gọn, ổn định, hoạt động thông suốt; khối lượng thụ lý về việc, về tiền tăng, phát sinh nhiều vụ việc phức tạp, có giá trị lớn. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành cấp trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo THADS tỉnh cùng sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương, công tác THADS trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến mạnh mẽ.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Trong 10 tháng năm 2026, THADS tỉnh đã giải quyết xong 8.499 việc, đạt tỉ lệ 74,46%; số tiền đã giải quyết xong hơn 1.667 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 47,06%. Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt 77,66% về tiền; thi hành các việc đã có quyết định buộc thi hành án hành chính đạt 71,43%.

Công tác tiếp công dân bảo đảm đúng quy đinh; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm mạnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng hạn, không phát sinh điểm nóng về thi hành án; chuyển đổi số nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước…

Đồng chí Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo THADS tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm giám sát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét các nội dung, như: Tăng cường giám sát THADS, thi hành án hành chính, nhất là việc chấp hành bản án, quyết định hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp và trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức.

Quan tâm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bổ sung biên chế cho THADS tỉnh tương ứng với khối lượng, tính chất công việc và đặc điểm địa bàn. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương theo quy định cho THADS, thi hành án hành chính. Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp xã phối hợp giải quyết vụ việc phức tạp…

Đại diện các ban, ngành liên quan đã tập trung thảo luận, trao đổi thêm công tác phối hợp với các ban, ngành, cơ quan liên quan trong tổ chức thi hành án; giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác thi hành án; những khó khăn, vướng mắc của THADS trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của THADS tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, THADS tỉnh cần phối hợp với với các ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, THADS, Thi hành án hành chính, các quyết định hành chính của Chủ tịch UBND các cấp; kiến nghị cấp có thẩm quyền giao thêm biên chế; tập trung thi hành án từng vụ việc, đặc biệt là các vụ việc khó, vụ việc liên quan đến tài chính, ngân hàng, đồng thời các vụ việc dễ phải tiến hành tổ chức thi hành án ngay; việc tổ chức thi hành án phải thực hiện đồng bộ; tăng cường công tác tham mưu, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng thi hành án; tiếp tục sắp xếp tổ chức, đổi mới cách thức vận hành THADS trong điều kiện mới; tăng cường công tác tuyên truyền…