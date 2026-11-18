Trường Tiểu học Quyết Thắng, phường Tô Hiệu tổ chức họp phụ huynh đầu năm học.

Trong nhiều năm qua, quỹ lớp đã trở thành nguồn kinh phí quen thuộc phục vụ các hoạt động chung tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La. Từ tổ chức ngày lễ, hoạt động tập thể, mua quà động viên học sinh đến chi trả các khoản phát sinh trong năm học, Ban đại diện cha mẹ học sinh thường đứng ra vận động, thu và quản lý các khoản đóng góp. Khi có sự đồng thuận của các gia đình, nguồn quỹ này giúp nhiều hoạt động được triển khai thuận lợi. Tuy nhiên, việc đóng góp, dù được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đôi khi vẫn tạo áp lực tâm lý cho phụ huynh, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc có nhiều con đang đi học. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải minh bạch trong vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn hỗ trợ, bảo đảm đúng mục đích, không trở thành gánh nặng cho cha mẹ học sinh.

Để khắc phục những bất cập trong thực tế, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, quy định rõ nguyên tắc vận động, tiếp nhận và sử dụng kinh phí hỗ trợ. Theo đó, Ban đại diện không được đặt ra các khoản đóng góp bắt buộc; không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động; không ấn định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hoặc thời hạn đóng góp. Thông tư cũng quy định những nội dung không được sử dụng kinh phí hỗ trợ, như: xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đồ dùng dạy học; phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, chuyên môn của nhà trường và các dịch vụ thường xuyên thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Toàn tỉnh Sơn La hiện có 406 cơ sở giáo dục với gần 380.000 học sinh. Trước những thay đổi trong quy định, ngay từ đầu năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động thông tin, trao đổi với Ban đại diện cha mẹ học sinh, thống nhất cách thức tổ chức hoạt động và phương thức phối hợp, bảo đảm thực hiện đúng quy định mới.

Giáo viên Trường Tiểu học Quyết Thắng trao đổi với Ban đại diện cha mẹ học sinh về các nội dung hoạt động trong năm học mới.

Thầy giáo Trần Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quyết Thắng, phường Tô Hiệu, cho biết: Sau sáp nhập, nhà trường có 3 phân hiệu, 55 lớp với hơn 1.600 học sinh. Năm học này, đối với các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa và chương trình cần huy động nguồn lực hỗ trợ, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, quy mô và kinh phí dự kiến trước khi thông tin đến phụ huynh. Qua đó, cha mẹ học sinh nắm rõ mục đích, cách thức tổ chức, chủ động lựa chọn hình thức tham gia trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện gia đình, thay vì đóng góp vào quỹ chung ngay từ đầu năm học.

Từ định hướng của nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp cũng thống nhất không duy trì quỹ lớp, mà chuyển sang trao đổi, phối hợp theo từng hoạt động cụ thể khi có nhu cầu. Chị Lâm Thị Hòa, Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 4A3, Trường Tiểu học Quyết Thắng, chia sẻ: “Các phụ huynh trong lớp đều đồng thuận với cách làm này. Thời gian tới, khi lớp tổ chức hoạt động cần sự phối hợp hoặc hỗ trợ kinh phí, phụ huynh sẽ cùng trao đổi, tự nguyện đóng góp theo từng nội dung thay vì đóng một khoản tiền cố định vào quỹ chung như trước”.

Trường THCS Vân Hồ tổ chức vui Tết Trung thu cho học sinh ý nghĩa, tiết kiệm

Tại Trường THCS Vân Hồ, Tết Trung thu vừa qua được tổ chức với những hoạt động giản dị, ý nghĩa và tiết kiệm. Học sinh tự làm tranh, mặt nạ, đèn ông sao từ những vật liệu sẵn có; phụ huynh tự nguyện mang trái cây, bánh kẹo đến cùng các con phá cỗ. Các hoạt động diễn ra vui tươi, thiết thực trên tinh thần tự nguyện, không lập quỹ, không tạo áp lực đóng góp.

Thầy giáo Đỗ Việt Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Hồ, thông tin: Thực hiện kế hoạch năm học, nhà trường sẽ lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, ưu tiên tận dụng cơ sở vật chất và nguồn lực sẵn có. Đồng thời, phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong kết nối, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của phụ huynh và phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp. Sự đồng hành của cha mẹ học sinh không nhất thiết phải bằng kinh phí mà có thể thông qua thời gian, công sức và những hình thức hỗ trợ thiết thực khác, trên nguyên tắc tự nguyện, đúng quy định.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường góp phần tạo môi trường học tập, giáo dục tốt hơn cho học sinh.

Để triển khai thống nhất quy định mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ biến, thực hiện nghiêm các nội dung của Thông tư 81; đồng thời rà soát việc tổ chức hoạt động, vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn hỗ trợ. Các hoạt động giáo dục, ngoại khóa tiếp tục được duy trì phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy hiệu quả nguồn lực sẵn có, bảo đảm việc huy động hỗ trợ không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập, rèn luyện của học sinh.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh: Thông tư 81 hướng đến xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa gia đình và nhà trường thực chất, đúng vai trò, trách nhiệm của mỗi bên; khuyến khích phụ huynh đồng hành bằng nhiều hình thức phù hợp, không đặt nặng việc đóng góp kinh phí. Các nhà trường cần chủ động tổ chức hoạt động giáo dục, phát huy vai trò kết nối của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tạo sự đồng thuận và huy động sự chung tay trên tinh thần tự nguyện, vì mục tiêu chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Cơi sử dụng nguồn lực sẵn có trong các hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ.

Quy định mới tạo điều kiện để các nhà trường đổi mới cách thức phối hợp với gia đình học sinh, bảo đảm việc huy động và sử dụng các nguồn hỗ trợ đúng mục đích, phù hợp thực tế. Khi sự đóng góp xuất phát từ nhu cầu thiết thực, trên tinh thần tự nguyện và khả năng của mỗi gia đình, sự đồng hành của phụ huynh sẽ phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.