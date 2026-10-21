Đổi mới cách phục vụ người bệnh bằng chuyển đổi số

Bớt giấy tờ, thêm thuận tiện

Đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều khám sức khỏe xin việc, Nguyễn Trọng Thái (sinh năm 2008, ở phường Bình Khê) chỉ cần cầm một phiếu có mã QR để thực hiện các chỉ định. Từ lấy máu đến chụp X-quang, nhân viên y tế quét mã để xác định nội dung cần làm. “Trước đây tôi phải cầm các loại giấy tờ đi từng phòng để khám, hiện tại chỉ cần cầm một mã QR, rất nhanh và thuận tiện”, Thái chia sẻ. Khi hoàn tất, Thái có thể tra cứu kết quả qua mã đã được cấp.

Phiếu nhỏ trên tay Thái thay cho nhiều giấy tờ từng phải mang theo trong một lần khám. Các chỉ định được tích hợp trên hệ thống; kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh chuyển về phòng khám để bác sĩ tra cứu. Người bệnh bớt công đoạn chờ nhận kết quả rồi mang trở lại nơi khám ban đầu.

Người dân làm thủ tục tại quầy thu viện phí của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều.

Với người trẻ như Thái, cách làm mới khá dễ tiếp cận. Nhưng trong số người đến bệnh viện mỗi ngày, nhiều người cao tuổi vẫn cần được hướng dẫn từng thao tác. Sự thuận tiện của công nghệ vì thế còn phụ thuộc vào cách nhân viên y tế hỗ trợ người sử dụng.

Ông Nguyễn Minh Việt, (70 tuổi, ở phường Đông Triều) cho biết tuổi cao khiến ông cần thêm thời gian làm quen, song ông sẵn sàng học để việc khám chữa bệnh thuận lợi hơn. Ở nhà có con cháu giúp đỡ, đến bệnh viện, điều gì chưa rõ ông được nhân viên giải thích cụ thể. “Mình mới bước đầu thì phải học dần”, ông Việt nói. Điều khiến ông yên tâm là những yêu cầu, thắc mắc đều được hướng dẫn cặn kẽ, chu đáo.

Hai trải nghiệm cho thấy những yêu cầu khác nhau trong cùng một quy trình khám. Người đã quen công nghệ cần thao tác nhanh, đơn giản; người chưa quen cần có người hỗ trợ. Để đáp ứng được cả hai, bệnh viện phải tổ chức lại công việc từ khâu tiếp đón, đồng thời kết nối thông tin giữa các bộ phận.

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Kỳ Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, cho biết chuyển đổi số được triển khai xuyên suốt từ tiếp đón, khám, điều trị đến thanh toán và quản lý. Người bệnh được tiếp nhận thông tin qua căn cước, cấp mã QR để thực hiện dịch vụ theo chỉ định; bác sĩ sử dụng bệnh án điện tử, ký số và xem hình ảnh chẩn đoán trên hệ thống. Theo tính toán của bệnh viện, thời gian đợi khám trung bình trước khi chuyển đổi số toàn diện khoảng 22–28 phút, hiện còn khoảng 17 phút. Việc tinh gọn thủ tục giúp giảm thời gian chờ của người dân và áp lực xử lý hồ sơ cho nhân viên y tế.

Để rút ngắn được thời gian ấy, nhiều công đoạn phía sau phòng khám cũng phải thay đổi. Mẫu bệnh phẩm được vận chuyển bằng hệ thống tự động, giảm việc nhân viên y tế trực tiếp đưa mẫu đến khoa xét nghiệm. Hình ảnh chẩn đoán được lưu trữ, truyền tải qua hệ thống PACS, giúp bác sĩ tại phòng khám tra cứu khi có kết quả.

Từ phía các khoa trực tiếp thực hiện, quá trình này bắt đầu bằng việc thay đổi thói quen làm việc đã tồn tại nhiều năm. Ông Nguyễn Văn Tùng, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt – Mắt – Tai Mũi Họng, Bí thư Chi bộ Khối Liên khoa – Hồi sức – Phòng khám, đồng thời là chủ nhiệm mô hình thi đua chuyển đổi số của chi bộ, cho biết bệnh viện từng trải qua giai đoạn vừa làm trên máy tính, vừa duy trì giấy tờ. Khi hạ tầng công nghệ thông tin, máy chủ và trang thiết bị được nâng cấp đồng bộ, các công đoạn mới có điều kiện kết nối chặt chẽ hơn.

Theo ông Tùng, trước đây mỗi chỉ định cận lâm sàng thường đi kèm một phiếu riêng, người bệnh phải giữ và chuyển kết quả giữa các phòng. Nay, thông tin được tích hợp trong mã QR, kết quả chuyển trực tiếp trên phần mềm, giúp hạn chế thất lạc giấy tờ, giảm thao tác thủ công và dành thêm thời gian cho chăm sóc, theo dõi người bệnh.

Đổi cách làm từ từng khoa, phòng

Những thay đổi trong công việc hằng ngày cũng là nội dung Chi bộ Khối Liên khoa – Hồi sức – Phòng khám lựa chọn khi triển khai mô hình thi đua “Chuyển đổi số toàn diện trong công tác y tế và quản lý Chi bộ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện từ tháng 2/2026, mô hình có sự tham gia của 23 đảng viên cùng đội ngũ viên chức, người lao động tại ba khoa: Khám bệnh; Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc – Thận nhân tạo; Răng Hàm Mặt – Mắt – Tai Mũi Họng. Mỗi bộ phận đảm nhận những phần việc phù hợp với chuyên môn, từ cải tiến tiếp đón, đơn thuốc điện tử đến quản lý bệnh án nội trú và số hóa quy trình kỹ thuật.

Theo báo cáo kết quả mô hình, toàn bộ bác sĩ, điều dưỡng trong phạm vi triển khai đã thực hiện kê đơn, chỉ định cận lâm sàng và ký số trên hệ thống. Tài liệu sinh hoạt chi bộ được số hóa; tỷ lệ ký số, thời gian hoàn tất bệnh án được theo dõi qua phần mềm để phát hiện phần việc còn chậm, nhắc nhở và khắc phục.

Việc học Bác được gắn với tác phong làm việc khoa học, tinh thần tiết kiệm và trách nhiệm phục vụ người dân. Một hồ sơ được hoàn tất đúng hạn, một quy trình được thực hiện đầy đủ hay một người bệnh được hướng dẫn tận tình đều là những công việc cụ thể để đánh giá kết quả mô hình.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều trao đổi công việc, sử dụng tài liệu điện tử trong cuộc họp.

Tuy nhiên, khi các khâu đã chuyển lên môi trường số, yêu cầu về tính ổn định của hệ thống và sự chính xác của dữ liệu cũng cao hơn. Báo cáo mô hình ghi nhận tốc độ truy xuất bệnh án điện tử đôi lúc còn chậm vào giờ cao điểm; một số quy trình, phác đồ chuyên môn cập nhật chưa đồng bộ. Thanh toán không dùng tiền mặt vẫn cần được hướng dẫn thường xuyên, nhất là với người cao tuổi và người dân chưa quen dịch vụ số.

Từ thực tế triển khai, ông Nguyễn Văn Tùng cho rằng đầu tư hạ tầng phải đi cùng đào tạo nhân viên và hỗ trợ người bệnh. Thiết bị, phần mềm chỉ phát huy hiệu quả khi người sử dụng thành thạo, cập nhật thông tin đầy đủ và thực hiện đúng quy trình. Cán bộ y tế vừa phải chủ động học cách làm mới, vừa có trách nhiệm hướng dẫn để người dân sử dụng được các tiện ích đã triển khai.

Yêu cầu ấy còn quyết định giá trị của hồ sơ sau khi người bệnh rời viện. Thông tin được ghi nhận đầy đủ hôm nay sẽ giúp bác sĩ có thêm căn cứ trong lần tái khám, khi cần đối chiếu kết quả xét nghiệm, xem lại thuốc đã dùng hoặc đánh giá diễn biến bệnh.

Dữ liệu theo người bệnh qua nhiều lần khám

Từ việc giảm giấy tờ trong một lần khám, bệnh viện đang hướng tới quản lý thông tin sức khỏe lâu dài. Với cơ sở y tế gần dân, nơi thường xuyên tiếp nhận người bệnh trên địa bàn, mỗi lần thăm khám đều có thể bổ sung những dữ liệu cần thiết cho quá trình theo dõi và điều trị.

Ông Tùng nhìn nhận, lợi thế của bệnh viện gần dân là có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu tiền sử, quá trình mắc bệnh và những vấn đề sức khỏe của từng người. Khi cần hội chẩn hoặc chuyển tuyến để thực hiện kỹ thuật chuyên sâu, thông tin được khai thác từ ban đầu là cơ sở quan trọng để trao đổi với nơi tiếp nhận. Vì vậy, việc số hóa cần bảo đảm dữ liệu được cập nhật có hệ thống, có thể tra cứu và phục vụ công việc chuyên môn.

Nhân viên y tế cập nhật thông tin trên phần mềm, góp phần giảm thao tác giấy tờ trong khám chữa bệnh.

Muốn những thông tin đó tiếp tục được sử dụng khi người bệnh chuyển cơ sở điều trị, dữ liệu trong từng khoa phải kết nối được ở phạm vi rộng hơn. Đây cũng là mục tiêu bệnh viện đặt ra khi triển khai chuyển đổi số, bên cạnh những tiện ích trước mắt dành cho người đến khám.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều cho biết, bệnh viện đang thực hiện kết nối dữ liệu với các tuyến qua phần mềm, phối hợp cùng trạm y tế xã, phường trong theo dõi, thăm khám, điều trị và hội chẩn. Thông tin từ khám chữa bệnh, khám sức khỏe được lưu trữ, cập nhật để phục vụ quản lý sức khỏe người dân.

Theo ông, khi hệ thống dữ liệu chung được kết nối đồng bộ và đáp ứng các điều kiện chia sẻ, tiền sử, bệnh sử, quá trình dùng thuốc, điều trị có thể hỗ trợ người bệnh tại nhiều cơ sở y tế. Việc sử dụng được kết quả đã có cũng hướng tới hạn chế những chỉ định phải thực hiện lặp lại không cần thiết.

Cùng với phục vụ điều trị, hồ sơ điện tử giúp bệnh viện thuận tiện hơn trong kiểm tra, đối chiếu thông tin và nghiên cứu. Theo Giám đốc bệnh viện, việc tra cứu trước đây mất nhiều công sức vì phụ thuộc hồ sơ giấy, nay được thực hiện trên hệ thống. Giảm in phim, giấy tờ còn giúp tiết kiệm chi phí và nhu cầu lưu trữ; các phần mềm quản lý tài chính hỗ trợ tổng hợp, kiểm tra, cung cấp thông tin khi cần.

Rút ngắn thời gian chờ là một mục tiêu của mô hình thi đua chuyển đổi số gắn với học và làm theo Bác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều.

Hiệu quả của chuyển đổi số vì thế được tích lũy từ nhiều phần việc: người bệnh bớt thủ tục, nhân viên y tế giảm ghi chép thủ công, dữ liệu được giữ lại để phục vụ những lần điều trị tiếp theo. Để duy trì hiệu quả đó, bệnh viện tiếp tục cần hoàn thiện đường truyền, thiết bị, chuẩn hóa quy trình và hỗ trợ người dân ngay tại nơi tiếp đón.

Trong 9 tháng năm 2026, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều ghi nhận 157.669 lượt khám chữa bệnh. Với lượng người bệnh lớn, mỗi công đoạn được rút gọn đều có ý nghĩa. Từ mã QR trên tay người đi khám đến hồ sơ được cập nhật qua nhiều lần điều trị, điều người dân cần là được phục vụ thuận tiện, thông tin được sử dụng chính xác và quá trình chăm sóc không bị gián đoạn.