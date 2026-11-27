Nâng cao hiệu suất của mỗi dòng vốn

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, cần chủ động hoàn thiện thể chế, kiến tạo thị trường, mở đường cho các mô hình kinh doanh mới.

Tại Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mô hình phát triển đất nước: Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới” ngày 27/11, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, Việt Nam cần tạo dựng nền tảng và năng lực phát triển mới.

“Nhà nước cần chủ động hoàn thiện thể chế, kiến tạo thị trường, mở đường cho các mô hình kinh doanh mới; đồng thời dẫn dắt nguồn lực vào những lĩnh vực nền tảng, chiến lược, có tác động lan tỏa lớn. Các khu vực kinh tế phải được kết nối, bổ trợ và cộng hưởng để hình thành sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cho biết.

Đặc biệt, tài chính quốc gia không chỉ là nguồn lực bảo đảm cho phát triển, mà phải trở thành công cụ quan trọng để kiến tạo, dẫn dắt, định hình và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

TS Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính cho rằng, điều cần quan tâm là Việt Nam làm chủ được bao nhiêu công nghệ, sở hữu bao nhiêu tài sản trí tuệ và giữ lại được bao nhiêu giá trị trong quy mô xuất khẩu lớn. Ảnh: BTC

Từ góc độ mô hình phát triển, TS Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính cho rằng, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi căn bản. Nếu 40 năm qua là hành trình thoát nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển, hai thập niên tới phải là hành trình vươn tới thịnh vượng. Mô hình đã giúp Việt Nam thoát nghèo chưa chắc đã đủ khả năng đưa đất nước đến thịnh vượng.

Áp lực hiện nay đến từ khoảng cách giữa năng lực tăng trưởng và mục tiêu tăng trưởng hai con số, hiệu quả đầu tư chậm cải thiện, già hóa dân số, bên cạnh đó là cuộc đua công nghệ và chuyển đổi xanh. Nếu chậm chuyển đổi, Việt Nam có thể đánh mất cả những lợi thế hiện có. Thời gian dành cho chuyển đổi vì vậy cũng là một nguồn lực khan hiếm của đất nước.

Để giải quyết bài toán này, TS Nguyễn Như Quỳnh nhấn mạnh 3 hướng chuyển đổi trọng tâm: Từ quản lý nguồn lực sang quản trị và tối ưu hóa nguồn lực; từ tăng trưởng dựa vào yếu tố đầu vào sang dựa vào năng suất, tích lũy tri thức, công nghệ và tài sản vô hình; từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo và làm chủ giá trị.

Một điểm nghẽn khác là khả năng huy động và hấp thụ vốn. Theo các chuyên gia tài chính, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.450 tỷ USD, tương đương 38,5 triệu tỷ đồng, bình quân mỗi năm cần huy động khoảng 290 tỷ USD.

TS Nguyễn Như Quỳnh lưu ý, vấn đề không chỉ nằm ở dư địa vay nợ mà còn ở khả năng hấp thụ vốn, hiệu quả đầu tư và khả năng trả nợ dài hạn. Dư địa tăng trưởng không chỉ đến từ việc gia tăng quy mô đầu tư mà còn từ nâng cao hiệu suất của mỗi dòng vốn.

Ba kịch bản phát triển đến năm 2045 được chuyên gia nêu ra cho thấy sự khác biệt đáng kể về kết quả tăng trưởng. Nếu cải cách chậm, GDP bình quân đầu người có thể chỉ đạt khoảng 10.000 - 12.000 USD; kịch bản cơ sở đạt khoảng 18.000 - 20.000 USD; trong khi đổi mới mạnh mẽ có thể đưa con số này lên 25.000 - 30.000 USD. Điều đó cho thấy chất lượng và tốc độ cải cách có ý nghĩa quyết định đối với trình độ phát triển dài hạn.

Đổi mới chính sách tài chính, kết nối nguồn lực công tư

Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam năm 2026

Để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, nhiều ý kiến cho rằng, một trong những giải pháp trọng tâm là đổi mới đồng bộ chính sách tài khóa, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển thị trường vốn và các kênh huy động vốn dài hạn; tăng cường kết nối nguồn lực công với nguồn lực tư nhân và quốc tế.

Theo đó, nguồn lực công cần được ưu tiên cho những lĩnh vực có tác động lan tỏa lớn như kết cấu hạ tầng chiến lược, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đầu tư công cần phát huy vai trò vốn mồi, tạo đòn bẩy thu hút đầu tư tư nhân, vốn đầu tư nước ngoài và các nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công tư.

Đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, yêu cầu đặt ra là tháo gỡ những vướng mắc trong nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ. Cơ chế phân bổ, quản lý kinh phí cần chuyển mạnh theo sản phẩm đầu ra và kết quả đạt được; trao quyền tự chủ đi đôi với trách nhiệm giải trình, đồng thời có phương thức quản trị rủi ro phù hợp.

Cùng với đó, phát triển thị trường carbon và các công cụ tài chính xanh sẽ góp phần định hướng dòng vốn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững. Việc hài hòa giữa tăng trưởng, chuyển đổi xanh và phát triển bao trùm cần gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế tài chính - ngân sách, đổi mới chính sách thu, chi, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển thị trường vốn và huy động nguồn lực xã hội; đồng thời, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn tài chính quốc gia và duy trì dư địa tài khóa cho phát triển dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, điều hành tài chính quốc gia; hoàn thiện thể chế, cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực, phát triển đồng bộ các thị trường, nâng cao hiệu quả đầu tư.